شركة Applied Intuition تُسلِّم برنامج محرك البيانات الرئيسي إلى البحرية الأمريكية

برنامج DECK، ضمن الإدارة التنفيذية لاقتناء محافظ الأنظمة الروبوتية والمستقلة (PAE RAS)، ركيزةٌ أساسية في منظومة بيانات العمليات القتالية الأشمل للبحرية الأمريكية

سانيفيل، كاليفورنيا، 19 مارس 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة .Applied Intuition, Inc، الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، اليوم أنها سلّمت أول محرك بيانات واسع النطاق للبحرية الأمريكية (U.S. Navy)، وهو برنامج Data Edge Collection Kit (DECK)، لتوفير البنية التحتية اللازمة للنشر السريع للأنظمة الذاتية. ويُمكّن برنامج DECK، وهو برنامج يندرج ضمن الإدارة التنفيذية لاقتناء محافظ الأنظمة الروبوتية والمستقلة التابعة للبحرية الأمريكية (PAE RAS)، من جمع البيانات على الحافة من أجل تطوير الذكاء الاصطناعي وقدرات التشغيل الذاتي لصالح وزارة الحرب الأمريكية (DOW).

تُعد بيانات المستشعرات وبيانات المهام عنصراً أساسياً لتقديم ذكاء اصطناعي بمستوى الإنتاج وأنظمة ذاتية. وقد عانت وزارة الحرب الأمريكية تاريخياً من نقص الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لجمع البيانات من البيئات التشغيلية، وهو ما أعاق تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي بالسرعة اللازمة للقتال والانتصار في عصر الحرب المعرّفة برمجياً، حيث يحدد معدل تكيّف الأسلحة والمستشعرات والمنصات مسار النصر أو الهزيمة. ونتيجةً لذلك، تعتمد الأنظمة الذاتية وشبه الذاتية التجريبية التابعة للبحرية الأمريكية على عمليات يدوية متقادمة لتحديد الأهداف وتقييم التهديدات وتوجيه الاشتباكات، مما يؤدي إلى إبطاء اتخاذ القرار والحد من فعالية سلاسل القتل الحاسمة في البيئات البحرية المتنازع عليها.

ويعالج برنامج DECK هذه الفجوة مباشرةً، إذ ينشر الذكاء الاصطناعي على الحافة لجمع آلاف الساعات من البيانات التشغيلية، ويوفر بسرعة تحديثات برمجية تحسّن دقة النظام مع تقليل عبء العمل على المشغّلين. ومع إنشاء البحرية الأمريكية لـ(PAE RAS)، يمثّل برنامج DECK مُمكِّناً حاسماً للمهمة يتيح نشر قدرات التشغيل الذاتي على امتداد وزارة الحرب الأمريكية.

قال Qasar Younis، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Applied Intuition: «إن السفينة الحربية المستقبلية ستكون معرّفة برمجياً، ويشكّل برنامج DECK ركيزة أساسية لهذه الرؤية لدى البحرية الأمريكية. فهو يحوّل السفن إلى منصات مولّدة للبيانات وتتحسن باستمرار، ويمنح وزارة الحرب الأمريكية محرك بيانات حقيقياً في البحر، لا نظاماً معزولاً آخر يُستخدم لمرة واحدة. هكذا يجري إيصال الذكاء الاصطناعي إلى الأسطول بالسرعة التشغيلية المطلوبة».

وقال وزير البحرية الأمريكية John Phelan في مؤتمر AFCEA West إن برنامج DECK يشكل محوراً أساسياً في تحويل السفن إلى أنظمة متكيّفة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقال Phelan في كلمته الرئيسية بتاريخ 12 فبراير: «إذا لم تبنوا محرك بيانات، فلن تبنوا قوةً مدعومةً بالذكاء الاصطناعي. ولهذا تنشر البحرية برنامج DECK؛ فهو يحوّل السفن إلى أنظمة قادرة على التعلّم، لا منصات جامدة، ويتيح حلقة تغذية راجعة تكرارية وقابلة للتكيّف ضمن بُنى قديمة مفصّلة خصيصاً لم تكن تتطور تاريخياً إلا من خلال إعادة تصميم على مستوى البرامج. بهذه الطريقة ننتقل من العروض التوضيحية إلى الهيمنة. وحتى مع الأنظمة غير المأهولة والذكاء الاصطناعي، تبقى هناك حقيقة صلبة: لا تستطيع الحكومة وحدها توفير Golden Fleet بالسرعة الكافية أو على النطاق المطلوب. ولهذا فإن الشراكة مع القطاع الخاص ليست خياراً، بل هي ركيزة أساسية ويجب تسريعها».

تمكين الأسطول المعرَّف برمجياً للبحرية الأمريكية

تتسم بُنى السفن الحالية المعرَّفة بالأجهزة بالعزل والترابط الوثيق مع الأنظمة القديمة. كما أن نشر البرمجيات يتم ببطء، مما يحدّ من قدرة البحرية على الاستجابة لخصوم يواصلون تحديث قدراتهم بوتيرة سريعة.

ويشكّل برنامج DECK جزءاً من حل محرك البيانات (Data Engine) الذي طوّرته شركة Applied Intuition على مدى عدة سنوات بالتعاون مع عملاء من قطاعي الدفاع والقطاع التجاري، كما يمثّل خطوة عملية مبكرة نحو بناء الأسطول المعرَّف برمجياً ومنظومة بيانات العمليات القتالية الأشمل للبحرية.

وعلى وجه التحديد، ينفّذ برنامج DECK عمليات الكشف الآلي والتصنيف والتسجيل في الوقت الفعلي باستخدام المستشعرات الموجودة على متن السفينة، ويزوّد المشغّلين بشاشات عرض متكاملة وطبقات عرض مرئية، ويدير بذكاء سعة النطاق الترددي المحدودة للأقمار الصناعية. كما يتيح تنظيم مسارات الذكاء الاصطناعي والتعلّم الآلي وإعادة تدريبها خارج السفينة تحديث نماذج الذكاء الاصطناعي المنشورة وبرمجيات الواجهة عبر الهواء، بما يحسّن الأداء بأدنى قدر من تدخل البحّارة. والنظام مقسَّم إلى وحدات، ما يتيح نشره بسرعة كنظام صغير الحجم أو توسيع نطاقه ليشكّل جزءاً من قدرة متكاملة من البداية إلى النهاية.

ومن خلال تقديم هذه القدرة الريادية الاستطلاعية، تضع البحرية تصوراً واضحاً للسرعة التي تسعى بها إلى بناء الأسطول المعرَّف برمجياً.

