Applied Intuition, 미 해군을 위한 플래그십 데이터 엔진 프로그램 제공

PAE RAS의 일부인 DECK는 미 해군의 더 큰 전쟁 수행 데이터 생태계의 핵심 요소입니다.

캘리포니아주 서니베일, 2026년 3월 19일 /PRNewswire/ -- 피지컬 AI의 선도 기업인 Applied Intuition 은 오늘 미 해군 최초의 대규모 데이터 엔진인 데이터 엣지 수집 키트(DECK) 프로그램을 납품했다고 발표했습니다. 이 프로그램은 자율 시스템의 신속한 현장 배치를 위한 인프라를 제공하며 미 해군 포트폴리오 획득 집행 로봇 및 자율 시스템(PAE RAS) 산하 프로그램으로, 국방수행국(DOW)의 인공지능 및 자율성 개발을 위한 에지 데이터 수집을 가능하게 합니다.

센서 및 임무 데이터는 생산 등급의 인공지능(AI) 및 자율 시스템을 구현하는 데 필수적이지만, 국방수행국(DOW)은 작전 환경에서 데이터를 수집하는 데 필요한 인프라에 대한 투자 부족을 보여 왔으며 이로 인해 무기, 센서, 플랫폼의 적응 속도가 승패를 좌우하는 소프트웨어 정의 전쟁 시대에 싸워 승리하는 데 필요한 속도로 AI 시스템을 성숙시키지 못했습니다.

그 결과 미 해군의 프로토타입 자율 및 반자율 시스템은 표적 식별, 위협 평가, 교전 유도 과정에서 구식 수동 프로세스에 의존하고 있습니다. 이는 경쟁이 치열한 해상 환경에서 의사 결정 속도를 저하시키고 핵심 킬 체인의 효과를 제한하는 결과를 초래합니다.

DECK는 이러한 격차를 해결합니다. 에지에 AI를 배치해 수천 시간의 운영 데이터를 수집하고, 시스템 정확도를 높이는 동시에 운영자의 업무 부담을 줄이는 소프트웨어 업데이트를 신속하게 제공합니다. 미 해군이 PAE RAS를 구축함에 따라 DECK는 작전 영역 전반에 자율성을 구현하는 핵심 임무 지원 시스템입니다.

Applied Intuition 의 공동 창립자 겸 CEO인 카사르 유니스 (Qasar Younis) 는 "미래 전함은 소프트웨어 정의 방식으로 실현되며, DECK는 미 해군의 이러한 비전을 실현하는 초석" 이라고 말했습니다.

"DECK는 함정을 데이터를 생성하고 지속적으로 개선되는 플랫폼으로 전환하며, 해군 작전 부문에 일회성 시스템이 아닌 해상에서 작동하는 진정한 데이터 엔진을 제공합니다. 이것이 바로 작전 속도로 함대에 AI를 제공하는 방법입니다."

해군 장관 존 펠런 (John Phelan) 은 AFCEA 웨스트에서 DECK가 함정을 적응형 인공지능 지원 시스템으로 전환하는 핵심이라고 밝혔습니다.

펠런 (Phelan) 장관은 2월 12일 기조 연설에서 "데이터 엔진을 구축하지 않으면 인공지능 기반 군대를 구축할 수 없다"며 "이것이 해군이 DECK를 도입하는 이유입니다. DECK는 함정을 정적인 플랫폼이 아닌 학습 시스템으로 전환시켜, 기존 맞춤형 아키텍처와 반복적이고 적응 가능한 피드백 루프를 가능케 합니다. 기존 아키텍처는 역사적으로 프로그램 재설계로만 진화해왔으며 이것이 우리가 시연을 넘어 우위를 점하는 방법입니다" 라고 말했습니다.

"무인 시스템과 인공지능이 존재함에도 불구하고 현재로써는 정부가 단독으로 충분히 빠르고 대규모로 황금 함대를 구축할 수 없습니다. 따라서 민간 부문과의 협력은 선택 사항이 아닌 필수 요소이며 앞으로도 반드시 가속화되어야 합니다."

미국 해군을 위한 소프트웨어 정의 함대 구축

현재의 하드웨어 중심 함정 아키텍처는 사일로화되어 있으며 기존 시스템과 긴밀하게 결합되어 있습니다. 소프트웨어 적용이 느려 해군이 급속히 현대화하는 적에 대응하는 능력을 제한하고 있습니다.

DECK는 Applied Intuition의 데이터 엔진 솔루션의 일부로 수년에 걸쳐 국방 및 상업 고객과 함께 개발되었으며 해군을 위한 소프트웨어 정의 함대와 더 큰 전투 데이터 생태계 구축을 향한 초기 구체적 단계입니다.

구체적으로 DECK는 함정 센서를 활용해 실시간 자동 탐지, 분류 및 기록을 수행하고, 운영자에게 통합 디스플레이와 시각적 오버레이를 제공하며, 제한된 위성 대역폭을 지능적으로 관리합니다. AI 및 머신러닝 파이프라인의 외부 관리 및 재훈련을 통해 배치된 AI 모델과 인터페이스 소프트웨어를 무선으로 업데이트할 수 있어 최소한의 승조원 개입으로 성능을 향상시킵니다. 이 시스템은 모듈화되어 소형 폼팩터 시스템으로 신속하게 배치되거나 종단간 역량의 일부로 확장될 수 있습니다.

해군은 이 선구적 역량을 제공함으로써 소프트웨어 정의 함대를 구축하려는 속도에 대한 명확한 비전을 제시하고 있습니다.

Applied Intuition이 해양 자율 주행의 미래를 어떻게 만들어가고 있는지 더 자세히 알아보시려면 applied.co를 방문하거나 [email protected]으로 문의해 주십시오.

Applied Intuition 소개

Applied Intuition, Inc.은 피지컬 AI의 미래를 주도하고 있습니다. 2017년 설립되어 현재 150억 달러의 가치를 지닌 Applied Intuition은 지구상의 모든 움직이는 기계에 인텔리전스를 부여하는 데 필요한 디지털 인프라를 구축하고 있습니다. Applied Intuition은 자동차, 방위, 트럭 운송, 건설, 광업 및 농업 산업을 대상으로 툴 및 인프라, 운영 체제(OS), 자율주행 이라는 세 가지 핵심 분야에서 서비스를 제공합니다. 글로벌 자동차 제조사 상위 20개사 중 18곳과 미국 군대 및 동맹국들이 피지컬 AI 구현을 위해 당사의 솔루션을 신뢰하고 있습니다. Applied Intuition은 캘리포니아주 서니베일에 본사를 두고 있으며, 워싱턴 D.C., 샌디에이고, 플로리다주 포트월턴비치, 미시간주 앤아버, 런던, 슈투트가르트, 뮌헨, 스톡홀름, 방갈로르, 서울, 도쿄에 지사를 운영하고 있습니다. 자세한 내용은 applied.co 에서 확인하세요.

SOURCE Applied Intuition, Inc.