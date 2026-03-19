Applied Intuition liefert sein Flaggschiff-Datenverarbeitungsprogramm an die US-Marine

Als Teil von PAE RAS ist DECK ein Eckpfeiler des umfassenderen „Warfighting Data Ecosystem" der US-Marine

SUNNYVALE, Kalifornien, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , das führende Unternehmen im Bereich der physikalischen KI, gab heute bekannt, dass es die erste groß angelegte Datenplattform der US-Marine, das „Data Edge Collection Kit"-Programm, ausgeliefert hat, um die Infrastruktur für die rasche Einführung autonomer Systeme bereitzustellen. DECK, ein Programm im Rahmen des „Portfolio Acquisition Executive Robotic and Autonomous Systems" (PAE RAS) der US-Marine, ermöglicht die Erfassung von Edge-Daten für die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und autonomen Systemen für das Department of War (DOW).

Sensor- und Missionsdaten sind für die Bereitstellung serienreifer KI- und autonomer Systeme von entscheidender Bedeutung. Das DOW hat in der Vergangenheit zu wenig in die Infrastruktur investiert, die für die Datenerfassung aus operativen Umgebungen erforderlich ist. Dies hat dazu geführt, dass es nicht in der Lage war, KI-Systeme mit der Geschwindigkeit weiterzuentwickeln, die notwendig ist, um in einer Ära der softwaregesteuerten Kriegsführung zu bestehen und zu siegen – einer Ära, in der die Geschwindigkeit der Anpassung von Waffen, Sensoren und Plattformen über Sieg oder Niederlage entscheidet. Infolgedessen stützen sich die Prototypen autonomer und halbautonomer Systeme der US-Marine auf veraltete, manuelle Verfahren, um Ziele zu identifizieren, Bedrohungen einzuschätzen und Angriffe zu veranlassen. Dies führt zu einer verlangsamten Entscheidungsfindung und einer eingeschränkten Wirksamkeit kritischer Kill-Chains in umkämpften maritimen Umgebungen.

DECK adressiert diese Lücke direkt, indem es KI am Netzwerkrand einsetzt, um Tausende von Stunden an Betriebsdaten zu erfassen und Software-Updates zügig bereitzustellen, die die Systemgenauigkeit verbessern und gleichzeitig die Arbeitsbelastung des Bedienpersonals verringern. Im Zuge der Einrichtung des PAE RAS durch die US-Marine ist DECK ein entscheidender Faktor für die Umsetzung von Missionen, der den Einsatz autonomer Systeme im gesamten Einsatzgebiet ermöglicht.

„Das Kriegsschiff der Zukunft ist softwaredefiniert, und DECK ist ein Eckpfeiler dieser Vision für die US-Marine", sagte Qasar Younis, Mitbegründer und Geschäftsführer von Applied Intuition. „DECK verwandelt Schiffe in datengenerierende, sich ständig verbessernde Plattformen und verschafft dem DOW eine echte Datenplattform auf See – und nicht nur ein weiteres punktuelles System. Auf diese Weise wird KI in operativer Geschwindigkeit für die Flotte bereitgestellt."

Marineminister John Phelan erklärte auf der AFCEA West, dass DECK eine zentrale Rolle bei der Umwandlung von Schiffen in anpassungsfähige, KI-gestützte Systeme spiele.

„Wenn Sie keine Daten-Engine aufbauen, schaffen Sie keine KI-fähige Truppe", sagte Phelan am 12. Februar in seiner Grundsatzrede. „Aus diesem Grund setzt die Marine DECK ein … es verwandelt Schiffe in lernfähige Systeme und nicht in statische Plattformen und ermöglicht so einen iterativen und anpassungsfähigen Feedback-Kreislauf mit älteren, maßgeschneiderten Architekturen, die sich in der Vergangenheit nur durch programmatische Neugestaltung weiterentwickelt haben. Auf diese Weise schaffen wir den Übergang von Demonstrationen zur Marktführerschaft. Selbst bei unbemannten Systemen und KI gilt eine unumstößliche Tatsache: Die Regierung allein kann die Goldene Flotte nicht schnell genug und nicht in ausreichendem Umfang bereitstellen. Deshalb ist eine Partnerschaft mit dem privaten Sektor keine Option – sie ist grundlegend und muss beschleunigt werden."

Implementierung einer softwaredefinierten Flotte für die US-Marine

Die heutigen hardwarebasierten Schiffsarchitekturen sind isoliert und eng mit Altsystemen verknüpft. Die Einführung der Software verläuft nur schleppend, was die Fähigkeit der Marine einschränkt, auf Gegner zu reagieren, die sich rasch modernisieren.

DECK ist Teil der Data Engine-Lösung von Applied Intuition, die über mehrere Jahre hinweg gemeinsam mit Kunden aus dem Verteidigungs- und dem zivilen Sektor entwickelt wurde und einen ersten konkreten Schritt zum Aufbau einer softwaredefinierten Flotte sowie eines umfassenderen Warfighting Data Ecosystems für die Marine darstellt.

Konkret führt DECK mithilfe von Sensoren an Bord eine automatisierte Erkennung, Klassifizierung und Aufzeichnung in Echtzeit durch, stellt den Bedienern integrierte Anzeigen und visuelle Überlagerungen bereit und verwaltet die begrenzte Satellitenbandbreite auf intelligente Weise. Durch die Offboard-Kuration und das Umtrainieren von KI- und Machine-Learning-Pipelines können bereits eingesetzte KI-Modelle und Schnittstellensoftware drahtlos aktualisiert werden, wodurch die Leistung mit minimalem Eingriff seitens der Besatzung verbessert wird. Das System ist modular aufgebaut, sodass es schnell als System mit kompaktem Formfaktor bereitgestellt oder als Teil einer durchgängigen Lösung skaliert werden kann.

Mit der Bereitstellung dieser wegweisenden Funktion legt die Marine eine klare Vision für das Tempo fest, mit dem sie die softwaredefinierte Flotte realisieren will.

Um mehr darüber zu erfahren, wie Applied Intuition die Zukunft der maritimen Autonomie gestaltet, besuchen Sie applied.co oder kontaktieren Sie [email protected] .

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