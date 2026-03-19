Applied Intuition、米海軍向けにフラッグシップ データ エンジン プログラムを提供

PAE RAS の一部である DECK は、米海軍のより大きな戦争遂行データエコシステムの核心要素です。



カリフォルニア州サニーベール, 2026年3月19日 /PRNewswire/ -- フィジカル AI の先導企業であるApplied Intuition は本日、米海軍初の大規模データエンジンであるデータエッジ収集キット (DECK) プログラムを納入したと発表しました。このプログラムは自律システムの迅速な現場配備のためのインフラを提供し、米海軍ポートフォリオ取得執行ロボット・自律システム (PAE RAS) 傘下のプログラムとして、国防実施局 (DOW) の人工知能および自律性開発のためのエッジデータ収集を可能にします。

センサーおよびミッションデータは、実戦レベルの人工知能 (AI) および自律システムを実現するために不可欠ですが、国防運用局 (DOW) は、作戦環境でデータを収集するために必要なインフラへの投資不足を示しており、これにより、武器、センサー、プラットフォームの適応速度が勝敗を左右するソフトウェア定義戦争の時代に戦い勝利するために必要な速度でAIシステムを成熟させることができませんでした。

その結果、米海軍のプロトタイプ自律・半自律システムは、目標識別、脅威評価、交戦誘導プロセスにおいて旧式の手動プロセスに依存しています。これは競争の激しい海上環境において意思決定速度を低下させ、中核的なキルチェーンの効果を制限する結果をもたらします。

DECK はこのギャップを解消します。エッジに AI を配置することで数千時間の運用データを収集し、システムの精度を高めると同時に、オペレーターの業務負担を軽減するソフトウェア更新を迅速に提供します。米海軍が PAE RAS を構築する中、DECK は作戦領域全体に自律性を実現する中核任務支援システムです。

Applied Intuition の共同創業者兼 CEO であるカサル ユーニス (Qasar Younis) は「未来の戦艦はソフトウェア定義方式で実現され、DECK は米海軍のこのビジョンを実現する礎となる」と述べています。

「DECK は艦艇をデータを生成し継続的に改善されるプラットフォームへと転換し、海軍作戦部門に単発システムではなく海上で作動する真のデータエンジンを提供します。これこそが作戦速度で艦隊にAIを提供する手法です」

ジョン フェラン (John Phelan) 海軍長官はAFCEA ウェストにおいて、DECK が艦艇を適応型人工知能支援システムへと転換する中核であると述べました。

フェラン (Phelan) 長官は2月12日の基調講演で「データエンジンを構築しなければ、人工知能ベースの軍隊を構築できない」と述べ、「これが海軍が DECK を導入する理由です。DECK は艦艇を静的なプラットフォームから学習システムへと転換させ、既存のカスタムアーキテクチャと反復的・適応可能なフィードバック ループを可能にします。従来のアーキテクチャは歴史的にプログラムの再設計によってのみ進化してきました。これが、我々が実証を超えて優位性を確立する方法です」と述べました。

「無人システムと人工知能が存在しているにもかかわらず、現時点では政府単独では十分に迅速かつ大規模に黄金艦隊を構築できません。したがって、民間部門との協力は選択肢ではなく必須要素であり、今後も必ず加速されなければなりません」

米国海軍向けソフトウェア定義艦隊の実現

現在のハードウェア中心の艦艇アーキテクチャはサイロ化されており、既存システムと緊密に結合されています。ソフトウェア適用の遅さが、海軍が急速に近代化する敵に対応する能力を制限しています。

DECK は Applied Intuition のデータエンジンソリューションの一部として、長年にわたり防衛・商業顧客と共に開発され、海軍のためのソフトウェア定義艦隊とより大きな戦闘データエコシステム構築に向けた初期の具体的なステップです。

具体的には、DECK は艦艇センサーを活用してリアルタイムの自動検知・分類・記録を実行し、オペレーターに統合ディスプレイと視覚的オーバーレイを提供するとともに、限られた衛星帯域幅をインテリジェントに管理します。AI および機械学習パイプラインの外部管理と再トレーニングにより、配備された AI モデルとインターフェースソフトウェアを無線で更新可能であり、乗組員の介入を最小限に抑えながら性能を向上させます。このシステムはモジュール化されており、小型フォームファクターシステムとして迅速に配備されるか、エンドツーエンド能力の一部として拡張可能です。

海軍はこの先駆的な能力を提供することで、ソフトウェア定義艦隊を構築するペースに対する明確なビジョンを示しています。

Applied Intuitionが海事分野の自律化の未来をどのように築いているかについて詳しく知りたい方は、applied.co をご覧いただくか、[email protected] までお問い合わせください。

Applied Intuition について

Applied Intuition, Inc. は、フィジカル AI の未来を推進しています。2017年に設立され、現在150 億ドルの評価額を誇る Applied Intuition は、地球上のあらゆる移動機械にインテリジェンスをもたらすために必要なデジタルインフラを構築しています。Applied Intuition は、自動車、防衛、トラック輸送、建設、鉱業、農業の各産業に対し、ツールとインフラ、オペレーティングシステム、自律性の3つの中核領域でサービスを提供しています。世界の自動車メーカー上位20社のうち18社、ならびに米国軍とその同盟国が、物理的知能を実現する同社のソリューションを信頼しています。本社はカリフォルニア州サニーベールに置き、ワシントンD.C.、サンディエゴ、フロリダ州フォートウォルトンビーチ、ミシガン州アナーバー、ロンドン、シュトゥットガルト、ミュンヘン、ストックホルム、バンガロール、ソウル、東京にオフィスを展開しています。詳細はapplied.coをご覧ください。

SOURCE Applied Intuition, Inc.