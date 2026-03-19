Applied Intuition réalise un programme phare de moteur de données pour la marine américaine

Faisant partie du PAE RAS, DECK est une pierre angulaire de l'écosystème de données de combat de la marine américaine

SUNNYVALE, Californie, 19 mars 2026 /PRNewswire/ -- Applied Intuition, Inc. , le leader de l'IA physique, annonce aujourd'hui avoir livré le premier moteur de données à grande échelle de la marine américaine, le programme Data Edge Collection Kit, afin de fournir l'infrastructure nécessaire à la mise en œuvre rapide de systèmes autonomes. DECK, un programme du Portfolio Acquisition Executive Robotic and Autonomous Systems (PAE RAS) de la marine américaine, permet la collecte de données de pointe pour le développement de l'intelligence artificielle et de l'autonomie pour le Département de la guerre (DOW).

Les données relatives aux capteurs et aux missions sont essentielles pour fournir des systèmes d'IA et des systèmes autonomes de niveau de production. Le DOW a toujours sous-investi dans l'infrastructure nécessaire à la collecte de données dans les environnements opérationnels, ce qui l'empêche de faire évoluer les systèmes d'IA à la vitesse nécessaire pour combattre et gagner à l'ère de la guerre définie par logiciel, où la vitesse d'adaptation des armes, des capteurs et des plateformes détermine la victoire ou la défaite. Par conséquent, les prototypes de systèmes autonomes et semi-autonomes de la marine américaine reposent sur des processus manuels obsolètes pour identifier les cibles, évaluer les menaces et déclencher les engagements. Il en résulte un ralentissement de la prise de décision et une efficacité limitée des chaînes d'exécution critiques dans les environnements maritimes contestés.

DECK comble directement cette lacune, en déployant l'IA à la périphérie pour collecter des milliers d'heures de données opérationnelles et fournir rapidement des mises à jour logicielles qui améliorent la précision du système tout en réduisant la charge de travail de l'opérateur. Alors que la marine américaine met en place son PAE RAS, DECK est un outil de mission essentiel pour permettre le déploiement de l'autonomie dans l'ensemble du DOW.

« Le navire de guerre du futur est défini par logiciel, et DECK est une pierre angulaire de cette vision pour la marine américaine », déclare Qasar Younis, cofondateur et CEO d'Applied Intuition. « DECK transforme les navires en plateformes génératrices de données et en constante amélioration, et donne au DOW un véritable moteur de données en mer, et non un autre système ponctuel. C'est ainsi que l'on met l'IA à la disposition de la flotte à une vitesse opérationnelle. »

Le secrétaire d'État à la marine, John Phelan, a déclaré lors de l'AFCEA West que le DECK était essentiel pour transformer les navires en systèmes adaptatifs et dotés d'une intelligence artificielle.

« Si vous ne construisez pas un moteur de données, vous ne construirez pas une force basée sur l'IA », a déclaré Phelan le 12 février lors de son discours d'ouverture. « C'est pourquoi la marine déploie DECK... il transforme les navires en systèmes d'apprentissage et non en plateformes statiques, permettant une boucle de rétroaction itérative et adaptable avec les architectures patrimoniales sur mesure qui, historiquement, n'ont évolué que par le biais d'un remaniement programmatique. C'est ainsi que nous passons de la démonstration à la domination. Même avec les systèmes sans pilote et l'IA, il reste une dure réalité : le gouvernement ne peut pas fournir la Golden Fleet seul, assez rapidement ou à grande échelle. C'est pourquoi le partenariat avec le secteur privé n'est pas facultatif, il est fondamental et doit être accéléré ».

Permettre à la marine américaine de disposer d'une flotte définie par logiciel

Les architectures navales actuelles, définies par le matériel, sont cloisonnées et étroitement liées aux systèmes existants. Les logiciels sont lents à mettre en place, ce qui limite la capacité de la marine à répondre à des adversaires qui se modernisent rapidement.

DECK fait partie de la solution Data Engine d'Applied Intuition, développée sur plusieurs années avec des clients du secteur de la défense et du secteur commercial. Il s'agit d'une première étape concrète vers la création d'une flotte définie par logiciel et d'un écosystème de données de combat plus large pour la marine.

Plus précisément, DECK effectue des opérations automatisées de détection, de classification et d'enregistrement en temps réel à l'aide de capteurs embarqués, présente aux opérateurs des affichages intégrés et des superpositions visuelles, et gère de manière intelligente la bande passante limitée des satellites. La curation et le recyclage de l'IA et des pipelines d'apprentissage automatique à bord permettent de mettre à jour les modèles d'IA déployés et les logiciels d'interface par voie aérienne, ce qui améliore les performances avec une intervention minimale du marin. Le système est modulaire, ce qui lui permet d'être rapidement déployé en tant que système de petite taille ou d'être étendu dans le cadre d'une capacité de bout en bout.

En fournissant cette capacité d'avant-garde, la marine définit une vision claire de la vitesse à laquelle elle souhaite mettre en place la flotte définie par logiciel.

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