شركة AutoFlight تكمل أول عملية توصيل شاي باستخدام طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) من فئة حمولة 2 طن في الصين

كونشان، الصين، 18 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة AUTOFLIGHT عن نجاحها في تنفيذ أول تجربة نقل لشاي الربيع باستخدام طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) من فئة حمولة 2 طن في الصين في مقاطعة قويتشو الجبلية غرب الصين.

خلال التجربة، استخدمت شركة AutoFlight طائرتها CarryAll (V2000CG) — وهي طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) بدون طيار وذاتية القيادة بالكامل — لنقل شاي الربيع الطازج بين مدينتي آنشون وغوييانغ، الواقعتين في مقاطعة قويتشو، وبينهما مسافة تقارب 120 كيلومترًا. لقد قطعت الرحلة بدون طيار التضاريس الجبلية الوعرة في غضون 37 دقيقة فقط، ما يمثل تحسنًا كبيرًا مقارنة بوسائل النقل البري في المنطقة.

بعد النقل الجوي باستخدام طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية eVTOL))، تم شحن الشاي الطازج عبر القطار فائق السرعة لمسافات طويلة من غوييانغ إلى شانغهاي، قاطعًا مسافة تقارب 2,000 كيلومترًا. لقد أتاح النموذج المتكامل الذي يجمع بين "طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) + القطار فائق السرعة" إمكانية التسليم في نفس اليوم، مما مكّن من إيصال الشاي المقطوف حديثًا من المزارع الجبلية النائية الغربية إلى المستهلكين في المدن الشرقية الكبرى خلال 24 ساعة.

المزايا الأساسية لحل طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ذاتية القيادة

القدرة على الطيران ذاتي القيادة : لا حاجة لوجود طيار على متن الطائرة، مما يُعزز السلامة والكفاءة التشغيلية في نقل البضائع

الأداء عالي السرعة : قطع مسافة 120 كم عبر التضاريس الجبلية خلال 37 دقيقة فقط، مما يقلص زمن النقل بساعات مقارنة بوسائل النقل البري التقليدية

صديقة للبيئة : تعتمد على الطاقة الكهربائية بالكامل، دون انبعاثات كربونية تشغيلية وبمستويات ضوضاء منخفضة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة

المرونة العالية : قدرة على الإقلاع والهبوط العمودي دون الحاجة إلى مَدرج، مما يتيح التوصيل المباشر من نقطة إلى نقطة

نبذة عن طائرة CarryAll (V2000CG) من AutoFlight

طائرة CarryAll (V2000CG) هي أول طائرة إقلاع وهبوط عمودي كهربائية (eVTOL) في العالم من فئة حمولة 2 طن تحصل على شهادة النوع (TC) وشهادة الإنتاج (PC) وشهادة صلاحية الطيران (AC) من إدارة الطيران المدني في الصين (CAAC). كطائرة شحن بدون طيار وذاتية القيادة بالكامل، فإنها تقدم أداءً متميزًا لمجموعة واسعة من سيناريوهات الخدمات اللوجستية، وتشمل مواصفاتها:

الحمولة القصوى: 400 كجم

المدى الأقصى: يصل إلى 200 كم

سرعة الطيران: حوالي 180 كم/ساعة

اقتباسات المديرين التنفيذيين

Li Yun، الرئيسة التجارية لشركة AutoFlight

"إن هذا النموذج المبتكر الذي يجمع بين النقل الجوي ذاتي القيادة عبر طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) وخطوط السكك الحديدية عالية السرعة يساهم في كسر حواجز الخدمات اللوجستية في المناطق الجبلية شاهقة الارتفاع. وستعمل AutoFlight جنبًا إلى جنب مع المزيد من الشركاء لتوسيع هذا النموذج الفعّال والصديق للبيئة لنقل البضائع ذاتيًا إلى المزيد من مناطق إنتاج المحاصيل الزراعية المتخصصة. سيساعد ذلك في إيصال المزيد من المنتجات الزراعية المحلية عالية الجودة إلى الأسواق الوطنية بسرعة، بما يدعم تطوير الصناعات الإقليمية وتعزيز إنعاش المناطق الريفية".

نفذت نماذج طائرات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) للشحن التابعة لشركة AutoFlight عمليات طيران في سيناريوهات واقعية، بما في ذلك منصات النفط البحرية، ونقل المنتجات الزراعية بين المدن، وعمليات مكافحة الحرائق في حالات الطوارئ، بالتعاون مع عملاء عالميين لدفع عملية التحول التجاري لتقنيات الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL). بالإضافة إلى ذلك، يخضع نموذج طائرة الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائية (eVTOL) ذات الستة مقاعد للركاب V2000EM Prosperity حاليًا لإجراءات اعتماد صلاحية الطيران من قِبل إدارة الطيران المدني الصينية (CAAC)، وقد دخل مرحلة التحقق من الامتثال (المرحلة الرابعة).

