طائرة V5000 Matrix من AutoFlight تختتم رحلة طيران "تشكيل غير متجانس ثلاثي الطائرات"، وتبدأ رسميًا اعتماد صلاحية الطيران

كونشان ، الصين, 25 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أكملت شركة "أوتوفلايت" (AutoFlight) بنجاح رحلة تجريبية لـ تشكيل غير متجانس ثلاثي الطائرات ، يتكون من طائرة واحدة من طراز V5000 Matrix وطائرتين من سلسلة V2000 من الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي. وقد مثلت المهمة مصادقة على القدرات الرئيسية التي تشمل روابط الاتصالات، وتخطيط المسارات، وتنسيق الرحلات والتحكم في السلامة على مستوى منصات 5 طن و 2 طن. كما يُظهر تكامل نظام "أوتوفلايت" والعمليات المنسقة متعددة الطائرات في الخدمات اللوجستية المنخفضة الارتفاع، والاستجابة لحالات الطوارئ، والدعم البحري، وشبكات النقل الجوي الإقليمية.

باعتبارها طرازًا رائدًا في محفظة منتجات "أوتوفلايت" "من الصغيرة إلى الكبيرة ، من الشحن إلى الركاب" ، تم تصميم طائرة V5000 Matrix للمهمات ثقيلة الحمولة، والمهمات البعيدة المدى، والمهمات المباشرة ذات القيمة العالية. بعد رحلتها الانتقالية في فبراير 2026 ، دخلت نسخة الشحن الهجينة الكهربائية V5000CGH رسميًا ضمن اعتماد صلاحية الطيران، وانتقلت من التحقق من صحة البحث والتطوير إلى عملية موافقة قياسية لصلاحية الطيران.

تتميز طائرة V5000CGH بحد أقصى وزن إقلاع 5,700 كيلوغرام ، وحمولة 1.5 طن ، وحيز بضائع بسعة 14 م3 (لحاويتي AKE) ، وسرعة رحلة تبلغ 280 كم / ساعة ومدى 1,500 كم. إنها تكسر حدود الحمولة، والنطاق والتكلفة ، وتوسع نطاق تطبيقات الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي إلى الخدمات اللوجستية طويلة المدى والثقيلة.

علاوةً على ذلك ، تدعم طائرة V5000CGH عمليات الإنقاذ الطارئة واسعة النطاق ، وإمدادات الطاقة داخل البحر، والخدمات اللوجستية للإمداد الثقيل بين المقاطعات ، وتحديث التسليم البطيء التقليدي إلى النقل السريع والمرن على ارتفاعات منخفضة.

تدعم "أوتوفلايت" نهجًا موجهًا نحو السلامة أولاً. يقدم فريق الجودة الجوية خبرة من برامج ARJ21-700 و C919 و Diamond DA42. حصلت طائرة V2000CG CarryAll من "أوتوفلايت" على شهادات صلاحية الطيران الكاملة من "إدارة الطيران المدني الصينية" (CAAC) (TC ، PC ، AC) ، في حين أن طائرة (V2000EM Prosperity) قيد الاختبار التجريبي للامتثال.

ستواصل "أوتوفلايت" الامتثال الصارم لصلاحية الطيران لتسريع وتيرة اختبار طائرة V5000CGH وتجارب الطيران والتصديق ، وتطوير الطائرات الكهربائية بنظام الإقلاع والهبوط العمودي طويل المدى للحمولات الثقيلة للاستخدام التجاري وبناء بنية تحتية لوجستية مستدامة للارتفاعات المنخفضة.

