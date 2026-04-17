AutoFlight Selesaikan Penghantaran Teh eVTOL Kelas 2 Tan Pertama di China

KUNSHAN, China, 18 April 2026 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT telah berjaya menyelesaikan ujian penghantaran teh musim bunga khusus menggunakan eVTOL kelas 2 tan pertama China di Guizhou, sebuah wilayah pergunungan di barat China.

Ujian ini menggunakan CarryAll (V2000CG) milik AutoFlight — pesawat eVTOL tanpa pemandu yang beroperasi sepenuhnya secara autonomi — untuk mengangkut teh musim bunga segar antara Anshun dan Guiyang, dua bandar di Guizhou yang terletak kira-kira 120 km antara satu sama lain. Penerbangan tanpa pemandu ini merentasi kawasan pergunungan yang mencabar dalam masa hanya 37 minit, satu peningkatan ketara berbanding pengangkutan darat di rantau tersebut.

Selepas pemindahan udara eVTOL, teh segar tersebut dihantar melalui rel berkelajuan tinggi bagi penghantaran jarak jauh dari Guiyang ke Shanghai, meliputi jarak hampir 2,000 kilometer. Model bersepadu "eVTOL + rel berkelajuan tinggi" ini membolehkan penghantaran pada hari yang sama, membawa teh yang baru dipetik dari ladang pergunungan terpencil di barat kepada pengguna di bandar utama di timur dalam tempoh 24 jam.

Kelebihan Teras Penyelesaian eVTOL Autonomi

Keupayaan Penerbangan Autonomi : Tidak memerlukan juruterbang di dalam pesawat, meningkatkan keselamatan dan kecekapan operasi untuk pengangkutan kargo

: Tidak memerlukan juruterbang di dalam pesawat, meningkatkan keselamatan dan kecekapan operasi untuk pengangkutan kargo Prestasi Berkelajuan Tinggi : 37 minit untuk merentasi 120 km kawasan pergunungan, mengurangkan masa transit berbanding pengangkutan darat tradisional

: 37 minit untuk merentasi 120 km kawasan pergunungan, mengurangkan masa transit berbanding pengangkutan darat tradisional Mesra Alam : Dikuasakan sepenuhnya oleh elektrik, sifar pelepasan operasi dan tahap hingar yang rendah, sejajar dengan matlamat pembangunan mampan

: Dikuasakan sepenuhnya oleh elektrik, sifar pelepasan operasi dan tahap hingar yang rendah, sejajar dengan matlamat pembangunan mampan Kefleksibelan Tinggi: Keupayaan berlepas dan mendarat secara menegak tanpa memerlukan landasan, membolehkan penghantaran terus dari titik ke titik

Latar Belakang AutoFlight CarryAll (V2000CG)

CarryAll (V2000CG) merupakan pesawat eVTOL kelas 2 tan pertama di dunia yang memperoleh Sijil Jenis (TC), Sijil Pengeluaran (PC) dan Sijil Kelayakan Udara (AC) daripada Pentadbiran Penerbangan Awam China (CAAC). Sebagai pesawat kargo berautonomi tanpa pemandu sepenuhnya, ia menawarkan prestasi cemerlang untuk pelbagai senario logistik:

Beban muatan maksimum: 400 kg

Jarak maksimum: sehingga 200 km

Kelajuan penerbangan: kira-kira 180 km/j

Petikan Eksekutif

Li Yun, Ketua Pegawai Komersial (CCO) AutoFlight berkata:

"Model inovatif 'pemindahan udara eVTOL autonomi + laluan utama rel berkelajuan tinggi' ini memecahkan kekangan logistik di kawasan pergunungan altitud tinggi. AutoFlight akan bekerjasama dengan lebih ramai rakan kongsi untuk memperluaskan model kargo autonomi yang cekap dan hijau ini ke lebih banyak kawasan pengeluaran pertanian khusus. Ini akan membantu lebih banyak produk pertanian berkualiti tinggi tempatan memasuki pasaran nasional dengan cepat, seterusnya memacu peningkatan industri serantau dan pemulihan luar bandar."

Model eVTOL kargo AutoFlight telah menjalankan operasi penerbangan dalam pelbagai senario dunia sebenar, termasuk platform minyak luar pesisir, pengangkutan produk pertanian antara bandar dan pemadaman kebakaran kecemasan, dengan kerjasama pelanggan global bagi mempercepat proses pengkomersialan eVTOL. Selain itu, model eVTOL penumpang 6 tempat duduknya, V2000EM Prosperity, kini sedang menjalani pensijilan kelayakan udara penerbangan awam oleh CAAC dan telah memasuki peringkat pengesahan pematuhan Fasa IV.

