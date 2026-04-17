AutoFlight ดำเนินการขนส่งใบชาด้วยอากาศยาน eVTOL ระดับ 2 ตันรุ่นแรกในจีนอย่างประสบความสำเร็จ
News provided byAUTOFLIGHT
18 Apr, 2026, 00:38 CST
คุนซาน, ประเทศจีน, 18 เมษายน 2569 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT ประสบความสำเร็จในการทดสอบการขนส่งชาฤดูใบไม้ผลิโดยใช้อากาศยาน eVTOL ระดับ 2 ตันรุ่นแรก ในมณฑลกุ้ยโจว ซึ่งเป็นจังหวัดพื้นที่ภูเขาทางตะวันตกของประเทศจีน
การทดลองครั้งนี้ใช้งาน CarryAll (V2000CG) ของ AutoFlight ซึ่งเป็นอากาศยาน eVTOL แบบไร้คนขับและทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ เพื่อขนส่งใบชาสดฤดูใบไม้ผลิระหว่างเมืองอันซุ่นและกุ้ยหยาง ซึ่งเป็นสองเมืองในมณฑลกุ้ยโจวที่อยู่ห่างกันประมาณ 120 กิโลเมตร เที่ยวบินไร้คนขับนี้สามารถบินข้ามภูมิประเทศภูเขาที่สูงชันและสมบุกสมบันได้ภายในเวลาเพียง 37 นาที ซึ่งถือเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อเทียบกับการขนส่งทางถนนในภูมิภาคดังกล่าว
หลังจากขนส่งทางอากาศด้วยอากาศยาน eVTOL ใบชาสดถูกลำเลียงด้วยรถไฟความเร็วสูงสำหรับการขนส่งระยะไกลจากกุ้ยหยางไปยังเซี่ยงไฮ้ ซึ่งครอบคลุมระยะทางเกือบ 2,000 กิโลเมตร โมเดลการขนส่งด้วย "eVTOL + รถไฟความเร็วสูง" แบบบูรณาการนี้ทำให้การจัดส่งเสร็จสิ้นภายในวันเดียว เพื่อนำใบชาที่เพิ่งเก็บเกี่ยวจากพื้นที่เพาะปลูกบนภูเขาห่างไกลทางตะวันตกส่งถึงมือผู้บริโภคในเมืองใหญ่ทางตะวันออกได้ภายใน 24 ชั่วโมง
ข้อได้เปรียบหลักของโซลูชันอากาศยาน eVTOL แบบอัตโนมัติ
- ความสามารถในการบินอัตโนมัติ: ไม่ต้องมีนักบินบนเครื่อง ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการดำเนินงานเพื่อขนส่งสินค้า
- สมรรถนะความเร็วสูง: ใช้เวลาเพียง 37 นาทีสำหรับการบินข้ามภูเขาระยะทาง 120 กิโลเมตร ช่วยลดระยะเวลาขนส่งได้หลายชั่วโมงเมื่อเทียบกับการขนส่งภาคพื้นดินแบบเดิม
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม: ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน จึงไม่เกิดการปล่อยก๊าซมลพิษในระหว่างการปฏิบัติการ และมีเสียงรบกวนต่ำ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ความยืดหยุ่นสูง: สามารถขึ้นลงในแนวดิ่ง โดยไม่จำเป็นต้องใช้รันเวย์ รองรับการขนส่งจากจุดต้นทางถึงปลายทางได้โดยตรง
เกี่ยวกับ AutoFlight CarryAll (V2000CG)
CarryAll (V2000CG) เป็นอากาศยาน eVTOL ระดับ 2 ตันรุ่นแรกของโลกที่ได้รับใบรับรองแบบอากาศยาน (Type Certificate: TC), ใบรับรองการผลิต (Production Certificate: PC) และใบรับรองความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness Certificate: AC) จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศจีน (CAAC) ในฐานะอากาศยานขนส่งสินค้าแบบไร้คนขับที่ทำงานอัตโนมัติเต็มรูปแบบ จึงมีสมรรถนะที่โดดเด่นสำหรับการใช้งานด้านโลจิสติกส์อย่างหลากหลาย ดังต่อไปนี้:
- น้ำหนักบรรทุกสูงสุด: 400 กิโลกรัม
- ระยะบินสูงสุด: สูงสุดถึง 200 กิโลเมตร
- ความเร็วเดินทาง: ประมาณ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
คำกล่าวจากผู้บริหาร
Li Yun ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพาณิชย์ (CCO) ของ AutoFlight กล่าวว่า
"โมเดล 'การขนส่งทางอากาศด้วย eVTOL แบบอัตโนมัติ + เส้นทางหลักด้วยรถไฟความเร็วสูง' ที่เป็นนวัตกรรมล้ำสมัยนี้ ช่วยแก้ปัญหาคอขวดที่เป็นข้อจำกัดด้านโลจิสติกส์ในพื้นที่ภูเขาสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย AutoFlight จะร่วมมือกับพันธมิตรเพิ่มเติม เพื่อขยายการนำโมเดลขนส่งสินค้าอัตโนมัติที่มีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนี้ไปใช้ในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าเกษตรเฉพาะทางอื่น ๆ ให้กว้างขวางขึ้น เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพสูงจากท้องถิ่นสามารถเข้าถึงตลาดระดับประเทศได้อย่างรวดเร็ว และช่วยส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมในภูมิภาคและการพัฒนาฟื้นฟูพื้นที่ชนบท"
อากาศยาน eVTOL สำหรับขนส่งสินค้าของ AutoFlight ได้ถูกนำไปใช้งานจริงในหลายสถานการณ์แล้ว ซึ่งรวมถึงแท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่ง การขนส่งผลิตภัณฑ์เกษตรระหว่างเมือง และภารกิจดับเพลิงฉุกเฉิน โดยร่วมมือกับลูกค้าทั่วโลกเพื่อผลักดันกระบวนการนำ eVTOL ไปใช้งานเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ อากาศยาน eVTOL รุ่น V2000EM Prosperity สำหรับผู้โดยสารแบบ 6 ที่นั่งของบริษัท กำลังอยู่ระหว่างกระบวนการรับรองความสมควรเดินอากาศจากหน่วยงานการบินพลเรือนของจีน (CAAC) และได้เข้าสู่ขั้นตอนการตรวจสอบความสอดคล้องระยะที่ 4 แล้ว
