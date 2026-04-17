AutoFlight hoàn tất chuyến vận chuyển trà bằng eVTOL hạng 2 tấn đầu tiên tại Trung Quốc

CÔN SƠN, Trung Quốc, ngày 18 tháng 4 năm 2026 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT đã hoàn tất thành công thử nghiệm vận chuyển chuyên biệt dành cho trà xuân bằng eVTOL hạng 2 tấn đầu tiên của Trung Quốc tại Quý Châu, một tỉnh miền núi ở phía tây Trung Quốc.

Thử nghiệm sử dụng mẫu CarryAll (V2000CG) của AutoFlight – một máy bay eVTOL không người lái, có khả năng tự hành hoàn toàn – để vận chuyển trà xuân tươi giữa An Thuận và Quý Dương, hai thành phố thuộc tỉnh Quý Châu cách nhau khoảng 120 km. Chuyến bay không người lái đã vượt qua địa hình núi non hiểm trở chỉ trong 37 phút, cải thiện đáng kể so với phương thức vận tải đường bộ trong khu vực.

Sau khi vận chuyển đường không bằng eVTOL, trà tươi được vận chuyển bằng đường sắt cao tốc cho chặng vận chuyển đường dài từ Quý Dương đến Thượng Hải, trên quãng đường gần 2.000 km. Mô hình tích hợp "eVTOL + đường sắt cao tốc" cho phép giao hàng trong ngày, đưa trà mới hái từ các đồn điền miền núi xa xôi phía tây đến tay người tiêu dùng tại các đô thị lớn phía đông trong vòng 24 giờ.

Những ưu thế cốt lõi của giải pháp eVTOL tự hành

Khả năng bay tự hành : Không cần phi công trên máy bay, nâng cao độ an toàn và hiệu quả vận hành trong vận chuyển hàng hóa

: Không cần phi công trên máy bay, nâng cao độ an toàn và hiệu quả vận hành trong vận chuyển hàng hóa Hiệu suất tốc độ cao : Hoàn thành hành trình 120 km qua địa hình núi trong 37 phút, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng giờ so với vận tải mặt đất truyền thống

: Hoàn thành hành trình 120 km qua địa hình núi trong 37 phút, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng giờ so với vận tải mặt đất truyền thống Thân thiện với môi trường : Sử dụng hoàn toàn điện năng, không phát thải trong quá trình vận hành và độ ồn thấp, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững

: Sử dụng hoàn toàn điện năng, không phát thải trong quá trình vận hành và độ ồn thấp, phù hợp với mục tiêu phát triển bền vững Tính linh hoạt cao: Khả năng cất và hạ cánh thẳng đứng, không cần đường băng, cho phép giao hàng trực tiếp từ điểm này đến điểm khác

Giới thiệu về AutoFlight CarryAll (V2000CG)

CarryAll (V2000CG) là mẫu eVTOL hạng 2 tấn đầu tiên trên thế giới đạt đồng thời Giấy chứng nhận loại tàu bay (TC), Giấy chứng nhận sản xuất (PC) và Giấy chứng nhận đủ điều kiện bay (AC) do Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc (CAAC) cấp. Là một máy bay vận tải tự hành không người lái, thiết bị này sở hữu hiệu năng vượt trội cho nhiều kịch bản logistics:

Tải trọng tối đa: 400kg

Tầm bay tối đa: lên đến 200km

Tốc độ hành trình: khoảng 180km/h

Phát biểu từ lãnh đạo

Li Yun, Giám đốc Thương mại của AutoFlight

"Mô hình sáng tạo 'vận chuyển hàng không bằng eVTOL tự hành + tuyến trục đường sắt cao tốc' đã phá vỡ các nút thắt logistics tại những khu vực vùng núi cao. AutoFlight sẽ hợp tác với nhiều đối tác hơn nữa để mở rộng mô hình vận tải hàng hóa tự hành hiệu quả và thân thiện với môi trường này đến nhiều vùng sản xuất nông sản đặc sản hơn. Điều này sẽ giúp nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao tại địa phương nhanh chóng tiếp cận thị trường toàn quốc, qua đó thúc đẩy nâng cấp công nghiệp khu vực và chấn hưng nông thôn".

Các mẫu eVTOL chở hàng của AutoFlight đã được triển khai vận hành trong các điều kiện thực tế, bao gồm giàn khoan dầu ngoài khơi, vận chuyển nông sản liên thành phố và chữa cháy khẩn cấp, đồng thời hợp tác với khách hàng toàn cầu nhằm thúc đẩy quá trình thương mại hóa eVTOL. Bên cạnh đó, mẫu eVTOL chở khách 6 chỗ V2000EM Prosperity hiện đang trong quá trình chứng nhận đủ điều kiện bay dân dụng bởi CAAC và đã bước vào Giai đoạn IV xác minh tuân thủ.

