AutoFlight réalise la première livraison de thé par eVTOL de classe 2 tonnes en Chine

KUNSHAN, Chine, 17 avril 2026 /PRNewswire/ -- AUTOFLIGHT a terminé avec succès le premier essai de transport de thé de printemps par eVTOL de classe 2 tonnes en Chine dans le Guizhou, une province montagneuse de l'ouest de la Chine.

7

L'essai a vu le déploiement du CarryAll (V2000CG) d'AutoFlight - un aéronef eVTOL entièrement autonome et sans pilote - pour transporter du thé de printemps fraîchement récolté entre Anshun et Guiyang, deux villes du Guizhou situées à environ 120 km l'une de l'autre. Le vol sans pilote a traversé un terrain montagneux accidenté en seulement 37 minutes, soit une amélioration significative par rapport au transport routier dans la région.

Après le transfert aérien par eVTOL, le thé fraîchement récolté a été transporté par train à grande vitesse pour une livraison longue distance de Guiyang à Shanghai, sur une distance de près de 2 000 kilomètres. Le modèle intégré « eVTOL + train à grande vitesse » a permis la livraison le jour même, amenant le thé fraîchement récolté dans les plantations de montagne éloignées de l'ouest aux consommateurs des grandes villes de l'est dans un délai de 24 heures.

Principaux avantages de la solution eVTOL autonome

Capacité de vol autonome : aucun pilote à bord n'est nécessaire, ce qui renforce la sécurité et l'efficacité opérationnelle du transport de marchandises.

: aucun pilote à bord n'est nécessaire, ce qui renforce la sécurité et l'efficacité opérationnelle du transport de marchandises. Performances à grande vitesse : 37 minutes pour la traversée des 120 km de montagne, ce qui réduit le temps de transit de plusieurs heures par rapport aux transports terrestres traditionnels.

: 37 minutes pour la traversée des 120 km de montagne, ce qui réduit le temps de transit de plusieurs heures par rapport aux transports terrestres traditionnels. Respect de l'environnement : fonctionnement entièrement électrique, zéro émission opérationnelle et faible niveau de bruit, en accord avec les objectifs de développement durable.

: fonctionnement entièrement électrique, zéro émission opérationnelle et faible niveau de bruit, en accord avec les objectifs de développement durable. Grande flexibilité : capacité de décollage et d'atterrissage verticaux, aucune piste n'est nécessaire pour les livraisons directes de point à point.

À propos du CarryAll (V2000CG) d'AutoFlight

Le CarryAll (V2000CG) est le premier aéronef eVTOL de classe 2 tonnes au monde à obtenir le certificat de type, le certificat de production et le certificat de navigabilité de l'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC). En tant qu'aéronef cargo sans pilote entièrement autonome, il offre des performances exceptionnelles pour un large éventail de scénarios logistiques :

Charge utile maximale : 400 kg

Autonomie maximale : jusqu'à 200 km

Vitesse de croisière : environ 180 km/h

Citations des dirigeants

Li Yun, CCO d'AutoFlight

« Ce modèle innovant de " transfert aérien autonome par eVTOL + ligne ferroviaire à grande vitesse " élimine les goulets d'étranglement logistiques dans les zones montagneuses de haute altitude. AutoFlight s'associera à d'autres partenaires pour étendre ce modèle de fret autonome efficace et écologique à d'autres zones de production agricole spécialisées. Cela permettra à un plus grand nombre de produits agricoles locaux de qualité supérieure d'atteindre rapidement les marchés nationaux, ce qui favorisera la modernisation industrielle régionale et la revitalisation rurale. »

Les modèles d'eVTOL cargo d'AutoFlight ont effectué des vols dans des conditions réelles, notamment sur des plateformes pétrolières offshore, pour le transport interurbain de produits agricoles et pour la lutte d'urgence contre les incendies, en collaboration avec des clients internationaux pour faire avancer le processus de commercialisation de l'eVTOL. En outre, son modèle d'eVTOL 6 places V2000EM Prosperity fait actuellement l'objet d'une certification de navigabilité de l'aviation civile par la CAAC et est entré dans la phase IV de vérification de la conformité.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2959102/7.jpg