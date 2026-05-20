Continuity Biosciences تعلن عن التجربة السريرية الأولى في البشر لمنصة توصيل العقاقير الدقيقة لسرطان البنكرياس

كاري، كاليفورنيا وبرادينتون، فلوريدا، 20 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة "كونتنيويتي بايوساينسز، إل إل سي" (Continuity Biosciences، LLC)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير منصات توصيل العقاقير الدقيقة، عن بدء "المرحلة الأولى"، في أول تجربة سريرية على البشر لتقييم مادة الجيمسيتابين التي يتم توصيلها عبر "منصة الإرحال الأيوني لعلاج الأورام" (IOP) لعلاج سرطان البنكرياس.

الدراسة ، المدرجة على ClinicalTrials.gov (NCT07481383) ، مفتوحة الآن للتسجيل في المراكز الطبية الأكاديمية الرائدة ، بما في ذلك مستشفى WVU Medicine J.W. Ruby Memorial Hospital، والمركز الطبي الأكاديمي لجامعة وست فرجينيا West Virginia University (Morgantown, WV)، ومركز رعاية (Taubman Center, University of Michigan, Michigan Medicine)، المركز الطبي الأكاديمي لجامعة ميشيغان (University of Michigan) (Ann Arbor ، MI).

تهدف منصة "منصة الإرحال الأيوني لعلاج الأورام" الخاصة بشركة "كونتنيويتي بايوساينسز"، والتي تم تصميمها لتمكين التوصيل المحلي الخاضع للسيطرة للمواد العلاجية مباشرة إلى أورام البنكرياس ، إلى معالجة التحديات الطويلة الأمد في اختراق العقاقير والسمية النظامية التي حدت من فعالية أساليب العلاج التقليدية. من خلال زيادة تركيز العقار داخل الورم مع تقليل التعرض النظامي ، تهدف "منصة الإرحال الأيوني لعلاج الأورام" إلى دعم استخدام أكثر فعالية لكل من علاجات الأورام الحالية والناشئة.

قال "راماكريشنا (كريشنا) فينوجوبالان"، الرئيس التنفيذي لشركة "كونتنيويتي بايوساينسز": "تمثل هذه الدراسة الأولى على البشر علامة فارقة مهمة في مهمتنا لإحداث نقلة نوعية في كيفية توصيل العلاجات إلى الأورام الصلبة". "من خلال تمكين التوصيل الدقيق والمحلي ، نعتقد أن منصتنا لديها القدرة على تعزيز فعالية العلاجات الحالية وأن تكون بمثابة أساس لنُهُج العلاج المشترك على مستوى عدة أنواع من الأورام".

لا يزال سرطان البنكرياس أحد الأسباب الرئيسية للوفاة المرتبطة بالسرطان ، مع بقاء معدلات البقاء على قيد الحياة لمدة خمس سنوات في نطاق الأرقام المزدوجة المنخفضة. على الرغم من التقدم المحرز في العلاجات النظامية ، لا يزال التوصيل الفعال للعقاقير إلى أورام البنكرياس يشكل عقبة رئيسية أمام تحسين النتائج.

قال "جن جن يه"، دكتور الطب، مدير "مركز التميز للسرطان البنكرياسي" في "مركز Lineberger الشامل للسرطان بجامعة نورث كارولينا": "لا يزال سرطان البنكرياس أحد أكثر أنواع السرطان صعوبةً في العلاج ، ويحتاج المرضى بشكل عاجل إلى خيارات أفضل". قال "برايان بون"، جراح الأورام في "معهد السرطان بجامعة وست فرجينيا" والمحقق الرئيسي في التجربة السريرية بكلية الطب بجامعة وست فرجينيا: "يمكن للنُهُج التي توفر بشكل فعال العلاج بدقة للورم مع الحفاظ على بقية الجسم أن تغير بشكل كبير النتائج للمرضى".

"هذه التجربة هي خطوة حاسمة نحو توصيل مادة الجيمسيتابين بشكل أكثر أمانًا وأكثر فعالية لمرضى سرطان البنكرياس". قال الدكتور "بنجامين فيرغسون"، دكتور الطب، الحاصل على دكتوراه في الطب ، الأستاذ المساعد السريري في الجراحة وجراح الأورام في "مركز جامعة ميشيغان الطبي": "من خلال استهداف العلاج مباشرةً إلى الورم ، نأمل في تحسين النتائج مع الحد من الآثار الجانبية التي غالبًا ما تحد من العلاج في المراحل المتقدمة للمرض".

"واحد من التحديات المركزية في علاج سرطان البنكرياس هو الحصول على ما يكفي من العقار في الورم دون الإضرار ببقية الجسم". ستخبرنا هذه الدراسة ما إذا كان التوصيل المستهدف والمحلي يمكن أن يتغلب على هذا الحاجز لمادة الجيمسيتابين وربما يفتح الباب أمام استراتيجيات علاج أفضل للمرضى الذين لديهم خيارات محدودة.

وبالإضافة إلى سرطان البنكرياس ، تستكشف "كونتنيويتي بايوساينسز" التطبيق الأوسع نطاقًا لاستخدام "منصة الإرحال الأيوني لعلاج الأورام" الخاصة بها على مستوى بيئات إضافية للأورام، بما في ذلك التوصيل المحلي للكاربوبلاتين في سرطانات الرأس والرقبة الفموية.

نبذة عن Continuity Biosciences

إن "كونتنيويتي بايوساينسز" هي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تقوم بتطوير منصات لتوصيل العقاقير الدقيقة المصممة لتمكين العلاج المستهدف والمحلي على مستوى مجموعة من الأمراض. تهدف تقنيات الشركة إلى التغلب على الحواجز الترجمية الرئيسية من خلال تحسين كيفية توصيل العلاجات وتوزيعها واستمرارها ، مع تطبيقات تمتد على مستوى علاج الأورام والغدد الصماء وما وراء ذلك ، وترجمة الابتكار في مجال التوصيل الدقيق إلى حلول علاجية عملية للمرضى في جميع أنحاء العالم.

