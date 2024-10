شركة Hard Rock International وLionel Messi يحتفلان بالشراكة المُستمرة مع لعبة البطل الخارق "كابتن ميسي"، وقائمة الأطفال ومجموعة التجزئة

Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection

هوليوود، فلوريدا، 25 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- نُقَدم لكم أحدث بطل خارق في العالم، الكابتن ميسي! يَسُر شركة Hard Rock International والسفير العالمي للعلامة التجارية، Lionel Messi، كَشف النقاب عن نُسخة البطل الخارق لأيقونة الرياضة والثقافة. كابتن ميسي يُنقذ اليوم بركلته القوية، وسيتم عرضه في مقاهي Hard Rock، وفي فنادق Hard Rock المُختارَة، وعبر الإنترنت. تعاوَنَ كلًا من Hard Rock وLionel Messi لإنشاء لعبة كابتن ميسي محدودة الإصدار القابلة للتشكيل، وهي مُتاحَة الآن مع أي طلب من منتجات قائمة الأطفال في المقاهي وعبر خدمة الغُرف في الفنادق المُشارِكة، حتى نفاد الكمية. تُعد هذه هي المرة الأولى التي يُشارِك فيها لاعب كرة القدم العظيم في إنشاء دمية بملامحه، كما ستعرض متاجر Rock حول العالم وعبر الإنترنت اللعبة القابلة للجَمع (لهواة الجَمع) كجزء من مجموعة تجزئة كابتن ميسي الجديدة التي تشمل صناديق الطعام، وزجاجات الماء، وحقائب الظهر، والملابس، وغيرها من المُنتَجات.

قال Lionel Messi: "نُحب أنا وأطفالي مُشاهَدة أفلام الأبطال الخارقين سويًا، لذلك كان من الرائع العمل مع Hard Rock لإنشاء لعبة كابتن ميسي"، "وآمل أن يُساعد ذلك في إلهام صِغار المُشَجعين والعائلات للعمل بجد والإيمان بأنفسهم لتحقيق إنجازات كبيرة."

تُقَدم Hard Rock أيضًا إضافتين جديدتين إلى قائمة الأطفال في Hard Rock؛ هما بيتزا الجبن وبيتزا الببروني، لتقديم وجبات لذيذة يمكن للآباء الموافقة عليها ويشتهيها الأطفال.

قال Jim Allen، الرئيس التنفيذي لشركة Seminole للألعاب ورئيس مجلس إدارة Hard Rock International: "نحن متحمسون لمُواصلة شراكتنا الرائعة مع Lionel Messi وابتكار طريقة جديدة لتمثيل كل الفرح الذي يُقدمه للأشخاص حول العالم."

على مدى السنوات الثلاث الماضية، كان Lionel Messi شريكًا وسفيرًا للعلامة التجارية Hard Rock، كما لعب مؤخرُا دور البطولة في حملة "Come Together" الخاصة بشركة Hard Rock للاحتفال بإطلاق برنامج الولاء العالمي لديها Unity by Hard Rock™ . تكون العضوية في برنامج Unity مجانية وتُقَدم مجموعة من المزايا والخدمات في أكثر من 200 موقع من مواقع Hard Rock، حيث يُمكن للأعضاء كسب واسترداد نقاط Unity التي تتمثل في ليالي فندقية مجانية وتجارب الطعام وسلع Rock Shop® وغيرها من المزايا.

تفضل بزيارة www.hardrock.com ، للتخطيط لزيارتك القادمة، اقرأ البيان الصحفي كاملًا من هنا.

