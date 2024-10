Hard Rock International et Lionel Messi célèbrent la poursuite de leur partenariat avec la collection de jouets, de menus pour enfants et de produits de détail « Captain Messi »

HOLLYWOOD, Fla., 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Voici le nouveau super-héros du monde, Captain Messi ! Hard Rock International et l'ambassadeur mondial de la marque, Lionel Messi, sont fiers de dévoiler une version super-héroïque de l'icône sportive et culturelle. Le capitaine Messi sauve la situation grâce à son coup de pied puissant et sera présenté dans les Hard Rock Cafés, dans certains Hard Rock Hotels et en ligne. Hard Rock et Lionel Messi se sont unis pour créer un jouet Captain Messi en édition limitée, qui est désormais disponible avec toute commande de menu Hard Rock Kid's dans les cafés et dans les chambres des hôtels participants, jusqu'à épuisement des stocks. C'est la première fois que le grand joueur de football participe à la création d'un jouet à son effigie. Les Rock Shops du monde entier et en ligne proposeront également la figurine à collectionner dans le cadre d'une nouvelle collection de détail Captain Messi comprenant des boîtes à lunch, des bouteilles d'eau, des sacs à dos, des vêtements et bien d'autres choses encore.

Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection

« Mes enfants et moi adorons regarder des films de super-héros ensemble, c'était donc très spécial de travailler avec Hard Rock pour créer Captain Messi », a déclaré Lionel Messi. « J'espère qu'il contribuera à inspirer les jeunes fans et leurs familles à travailler dur et à croire en eux pour accomplir de grandes choses. »

Hard Rock ajoute également deux nouveaux éléments au menu Hard Rock Kid's : Les pizzas au fromage et les pizzas au pepperoni offrent des repas plus délicieux que les parents peuvent approuver et que les enfants réclament.

« Nous sommes ravis de poursuivre notre incroyable partenariat avec Lionel Messi et de créer une nouvelle façon de représenter toute la joie qu'il apporte aux gens dans le monde entier », a déclaré Jim Allen, PDG de Seminole Gaming et président de Hard Rock International.

Au cours des trois dernières années, Lionel Messi a été un formidable partenaire et ambassadeur de la marque Hard Rock. Il a récemment joué dans la campagne « Come Together » de Hard Rock célébrant le lancement de son programme mondial de fidélisation Unity by Hard Rock™ . Unity est gratuit et offre un éventail d'avantages et de services dans plus de 200 établissements Hard Rock où les membres peuvent gagner et échanger des Unity Points contre des nuits d'hôtel gratuites, des expériences gastronomiques, des produits dérivés Rock Shop® et bien plus encore.

Consultez le site www.hardrock.com pour planifier votre prochaine visite. Lire le communiqué de presse complet ici.

