Hard Rock International und Lionel Messi feiern fortgesetzte Partnerschaft mit „Captain Messi"-Superheldenspielzeug, Kindermenü und Einzelhandelskollektion

HOLLYWOOD, Fla., 23. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Wir stellen den neuesten Superhelden der Welt vor: Captain Messi! Hard Rock International und der globale Markenbotschafter Lionel Messi sind stolz darauf, eine Superheldenversion der Sport- und Kulturikone zu enthüllen. Kapitän Messi rettet den Tag mit seinem kraftvollen Tritt und wird in Hard Rock Cafés, in ausgewählten Hard Rock Hotels und online zu sehen sein. Hard Rock und Lionel Messi haben sich zusammengetan, um ein bewegliches Captain Messi-Spielzeug in limitierter Auflage zu kreieren, das ab sofort mit jeder Hard Rock Kid's Menu-Bestellung in den Cafés und über das In-Room-Dining in teilnehmenden Hotels erhältlich ist, solange der Vorrat reicht. Es ist das erste Mal, dass der große Fußballer an der Entwicklung eines Spielzeugs nach seinem Vorbild beteiligt war. Rockshops auf der ganzen Welt und online werden die Sammelfigur auch als Teil einer neuen Captain Messi-Kollektion mit Lunchboxen, Trinkflaschen, Rucksäcken, Kleidung und vielem mehr anbieten.

„Meine Kinder und ich lieben es, gemeinsam Superheldenfilme anzuschauen, daher war es etwas ganz Besonderes, mit Hard Rock zusammenzuarbeiten, um Captain Messi zu kreieren", sagte Lionel Messi. „Ich hoffe, dass es dazu beiträgt, junge Fans und Familien zu inspirieren, hart zu arbeiten und an sich selbst zu glauben, um Großes zu erreichen."

Hard Rock erweitert außerdem das Hard Rock Kid's Menu um zwei neue Angebote: Käsepizza und Peperoni-Pizza, die mehr leckere Mahlzeiten bieten, die Eltern gutheißen und nach denen sich Kinder sehnen.

„Wir sind begeistert, unsere unglaubliche Partnerschaft mit Lionel Messi fortzusetzen und eine neue Möglichkeit zu schaffen, all die Freude zu repräsentieren, die er den Menschen auf der ganzen Welt bringt", sagte Jim Allen, CEO von Seminole Gaming und Vorsitzender von Hard Rock International.

In den vergangenen drei Jahren war Lionel Messi ein großartiger Partner und Markenbotschafter von Hard Rock. Kürzlich spielte er die Hauptrolle in der „Come Together"-Kampagne von Hard Rock, mit der die Einführung des globalen Treueprogramms Unity by Hard Rock™ gefeiert wird. Unity ist kostenlos und bietet eine Reihe von Vorteilen und Dienstleistungen an mehr als 200 Hard Rock-Standorten, wo Mitglieder Unity-Punkte sammeln und gegen kostenlose Hotelübernachtungen, Essenserlebnisse, Rock Shop® Merch und vieles mehr einlösen können.

