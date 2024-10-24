Hard Rock International 與 Lionel Messi 慶祝與「Captain Messi」超級英雄玩具、兒童菜單和零售系列的持續合作

佛羅里達州好萊塢2024年10月24日 /美通社/ -- 介紹世界上最新的超級英雄 Captain Messi！Hard Rock International 和全球品牌大使 Lionel Messi 很自豪地推出這款體育和文化標誌的超級英雄版本。「Captain Messi」透過強大的踢球來拯救世界，將在 Hard Rock Cafes、精選 Hard Rock Hotels 和網上出現。Hard Rock 與 Lionel Messi 合作，創造一款限量版、可調整姿勢的 Captain Messi 玩具，現在只要在咖啡店點 Hard Rock Kid's Menu 或透過參與酒店的房內用餐，即可獲得此玩具，數量有限，送完即止。這代表著這位足球巨星首次參與創造以他為原型的玩具。全球和網上的 Rock Shops 也將以這位收藏人物作為新的 Captain Messi 零售系列的一部分，其中包括便當盒、水瓶、背包、服裝等。

Lionel Messi 表示：「我和我的孩子們喜歡一起觀看超級英雄電影，所以與 Hard Rock 合作創造 Captain Messi 非常特別。我希望這有助於激發年輕球迷和家庭努力工作，相信自己能做出偉大的事情。」

Hard Rock International 與 Lionel Messi 共同推出「Captain Messi」超級英雄玩具與零售系列

Hard Rock 還在 Hard Rock Kid's Menu 中新增兩款菜式：芝士薄餅和意式肉腸薄餅，提供更多既讓父母安心，又受孩子歡迎的美味餐點。

Seminole Gaming 行政總裁兼 Hard Rock International 董事長 Jim Allen 表示：「我們很高興能延續與 Lionel Messi 的合作關係，並創造一種新方式以表達 Messi 為世界各地的人們所帶來的歡樂。

過去三年來，Lionel Messi 一直是 Hard Rock 的偉大合作夥伴和品牌大使。他最近演出了 Hard Rock 的「Come Together」活動 ，慶祝其 Unity by Hard Rock™ 全球忠誠計劃的啟動。Unity 完全免費，並在 200 多個 Hard Rock 地點提供一系列優惠和服務，會員可以賺取並兌換 Unity 積分，以獲得免費酒店住宿、餐飲體驗、Rock Shop® 精品等。

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SOURCE Hard Rock International