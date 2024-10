Hard Rock International dan Lionel Messi Rayakan Kelanjutan Kemitraan Dengan Meluncurkan Mainan Superhero, Menu Anak, dan Koleksi Ritel "Captain Messi"

HOLLYWOOD, Fla., 24 Oktober 2024 /PRNewswire/ - Perkenalkan superhero terbaru di dunia, Captain Messi! Hard Rock International dan duta merek global, Lionel Messi, dengan bangga memperkenalkan ikon olahraga dan budaya ini versi superhero. Captain Messi menjadi penyelamat hari dengan tendangan kuat dan akan ditampilkan di Hard Rock Cafe, beberapa Hard Rock Hotel dan di Internet. Hard Rock dan Lionel Messi bekerja sama membuat mainan Captain Messi edisi terbatas yang bisa berganti posisi dan kini tersedia bila memesan Kid's Menu Hard Rock di kafe atau melalui layanan bersantap di kamar di hotel yang berpartisipasi, selama persediaan masih ada. Untuk pertama kalinya, pemain sepak bola ternama ini terlibat dalam pembuatan mainan yang mirip dirinya. Rock Shop di seluruh dunia dan online juga akan menjual figur koleksi ini sebagai bagian dari koleksi ritel Captain Messi yang baru, lengkap dengan kotak makan siang, botol air, ransel, pakaian, dan banyak lagi.

"Saya dan anak-anak saya suka menonton film superhero bersama-sama, jadi kerja sama dengan Hard Rock untuk menciptakan Captain Messi ini sangat berarti," kata Lionel Messi. "Saya harap ini dapat membantu menginspirasi para penggemar muda dan keluarga agar bekerja keras dan percaya diri untuk melakukan berbagai hal hebat."

Hard Rock juga mengeluarkan dua menu baru di Kid's Menu Hard Rock: pizza keju dan pizza pepperoni, menyediakan lebih banyak makanan lezat yang didukung orang tua dan digemari anak-anak.

"Kami senang sekali melanjutkan kemitraan yang luar biasa dengan Lionel Messi dan menciptakan cara baru untuk mewakili semua kegembiraan yang ditebarkannya pada penduduk dunia," kata Jim Allen, CEO Seminole Gaming dan Pimpinan Hard Rock International.

Selama tiga tahun terakhir, Lionel Messi menjadi mitra dan duta merek Hard Rock yang hebat. Belum lama ini dia membintangi kampanye Hard Rock, "Come Together", untuk merayakan peluncuran program loyalitas globalnya, Unity by Hard Rock™ . Unity tersedia gratis dan menawarkan berbagai manfaat maupun layanan di lebih dari 200 lokasi Hard Rock. Anggota bisa mendapatkan dan menukarkan Poin Unity untuk menginap gratis di hotel, bersantap, barang di Rock Shop® , dan banyak lagi.

Kunjungi www.hardrock.com untuk merencanakan kunjungan Anda berikutnya. Baca siaran pers lengkapnya di sini.

