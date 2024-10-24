Hard Rock International и Лионель Месси представляют игрушку и коллекцию Капитан Месси

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Hard Rock International

Oct 24, 2024, 11:22 ET

Hard Rock International и Лионель Месси продолжают сотрудничество и представляют игрушку-супергероя, детское меню и розничную коллекцию «Капитан Месси»

ХОЛЛИВУД, шт. Флорида, 24 октября 2024 г. /PRNewswire/ -- Представляем нового мирового супергероя - Капитана Месси! Hard Rock International и глобальный амбассадор бренда Лионель Месси (Lionel Messi) с гордостью представляют супергеройскую версию спортивной и культурной легенды. Капитан Месси спасает ситуацию своим мощным ударом и будет представлен в сети кафе Hard Rock Cafes, в отдельных отелях сети Hard Rock Hotels и доступен для заказа онлайн. Hard Rock и Лионель Месси объединились, чтобы создать лимитированную гнущуюся игрушку Капитан Месси, которая теперь доступна при заказе любого детского меню в сети кафе Hard Rock и заказа еды в номер участвующих в акции отелей. Великий футболист впервые участвует в создании игрушки по своему подобию. Магазины Rock Shops по всему миру и онлайн также будут продавать коллекционную фигурку в рамках новой розничной коллекции Капитан Месси вместе с ланч-боксами, бутылками для воды, рюкзаками, одеждой и многим другим.

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Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection
Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection

«Мы с детьми любим смотреть вместе фильмы о супергероях, поэтому было очень интересно работать с Hard Rock над созданием Капитана Месси», – сказал Лионель Месси. «Я надеюсь, это вдохновит молодых фанатов и их семьи усердно работать и верить в себя, чтобы добиться чего-то большого».

Hard Rock также добавит в детское меню Hard Rock две новинки: пиццу с сыром и пиццу с пепперони, делая еще более вкусным меню, которое понравится детям и которое могут одобрить их родители.

«Мы рады продолжить наше невероятное партнерство с Лионелем Месси и придумать еще один способ, который подарит невероятную радость людям во всем мире», – сказал Джим Аллен (Jim Allen), генеральный директор Seminole Gaming и председатель Hard Rock International. 

За последние три года Лионель Месси был потрясающим партнером и амбассадором бренда Hard Rock. Недавно он снялся в кампании Hard Rock Come Together, посвященной запуску глобальной программы лояльности Unity by Hard Rock™. Unity – это бесплатная программа, которая предлагает множество преимуществ и сервисов в более чем 200 локациях Hard Rock. Участники программы смогут зарабатывать и обменивать баллы Unity на бесплатные ночи в отелях, обеды в ресторанах сети, сувениры Rock Shop® и многое другое.

Посетите www.hardrock.com, чтобы спланировать свой следующий визит. Полный текст пресс-релиза читайте здесь.

Дополнительные фото и видео

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2538555/Press_Release_Photo_1.jpg
Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg

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