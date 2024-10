Hard Rock International i Lionel Messi świętują dalszą współpracę wprowadzając zabawkę superbohatera „Kapitan Messi", menu dla dzieci i kolekcję produktów dostępnych w sprzedaży detalicznej

HOLLYWOOD, Floryda, 24 października 2024 r. /PRNewswire/ -- Witając najnowszego światowego superbohatera - Kapitana Messiego Hard Rock International i globalny ambasador marki Lionel Messi z dumą prezentują superbohaterską wersję ikony sportu i kultury. Kapitan Messi, który ratuje sytuację potężnym kopnięciem, pojawi się w restauracjach Hard Rock Cafe, w wybranych hotelach Hard Rock Hotels i w internecie. Hard Rock i Lionel Messi połączyli siły, aby stworzyć limitowaną edycję ruchomej zabawki Kapitan Messi. Zabawka jest dostępna teraz do każdego zamówienia z menu dla dzieci Hard Rock w restauracjach i w zamówieniach do pokoi w hotelach, aż do wyczerpania zamówień. To pierwszy taki przypadek, kiedy ta legenda futbolu bierze udział w stworzeniu swojej podobizny w formie zabawki. Figurka kolekcjonerska trafi także do sklepów Rock Shop na całym świecie i w Internecie w ramach nowej kolekcji detalicznej Kapitana Messiego, wraz ze śniadaniówkami, butelkami na wodę, plecakami, odzieżą i innymi produktami.

Hard Rock International and Lionel Messi unveil “Captain Messi” superhero toy and retail collection

„Moje dzieci i ja uwielbiamy razem oglądać filmy o superbohaterach i dlatego możliwość współpracy z Hard Rock nad tworzeniem Kapitana Messiego była dla mnie czymś szczególnym. „Mam nadzieję, że pomoże on inspirować młodych fanów i całe rodziny do ciężkiej pracy i wiary w siebie, pokazując, że można osiągnąć wielkie rzeczy.

Hard Rock wprowadza też dwie nowe pozycje do menu dziecięcego: pizzę serową i pizzę pepperoni, poszerzając ofertę posiłków lubianych przez rodziców i uwielbianych przez dzieci.

„Jesteśmy szczęśliwi, że możemy kontynuować naszą niesamowitą współpracę z Lionelem Messim, znajdując nowy sposób na przekazanie całej radości, jaką daje on ludziom na całym świecie" - powiedział Jim Allen, dyrektor generalny Seminole Gaming i prezes Hard Rock International.

W ciągu ostatnich trzech lat Lionel Messi był dla nas świetnym partnerem i ambasadorem marki Hard Rock. Niedawno wystąpił w naszej kampanii „Come Together z okazji wprowadzenia globalnego programu lojalnościowego Unity by Hard Rock™. Unity to darmowy program, który wiąże się z szeregiem korzyści i usług w ponad 200 lokalizacjach Hard Rock, w ramach którego można zdobywać punkty Unity i zamieniać je na darmowe doby hotelowe, posiłki, produkty Rock Shop® i wiele innych atrakcji.

Hard Rock International zaprasza do odwiedzenia strony www.hardrock.com, aby zaplanować swoją następną wizytę. Cała informacja prasowa tutaj.

Dodatkowe zdjęcia i wideo

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2538555/Press_Release_Photo_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/808184/Hard_Rock_Logo.jpg