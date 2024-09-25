شركة Huawei تدعو لتوسيع الشراكات لتعزيز الشمول الرقمي العالمي من خلال مبادرة TECH4ALL

شانغهاي, 25 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- في منتدى الشمول الرقمي TECH4ALL الذي استضافته شركة Huawei ضمن فعاليات حدثها العالمي Huawei Connect 2024، دعت Huawei المزيد من الشركاء للانضمام إلى مبادرتها TECH4LL لتعزيز الشمول الرقمي على الصعيد العالمي.

أطلقت Huawei مبادرة TECH4ALL في عام 2019 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة SDGs للأمم المتحدة UN، وتعتبر خطة عمل طويلة الأمد تهدف إلى بناء عالم رقمي شامل ومستدام، وتركز على مجالات التعليم، والبيئة، والصحة، والتنمية.

TECH4ALL Digital Inclusion Forum at HUAWEI CONNECT 2024

وخلال المنتدى، ناقش الحضور مشاريع الشمول الرقمي ضمن مبادرة TECH4ALL، بالإضافة إلى التقدم المحرز في هذا المجال داخل الصين، كما ورد في تقرير الشمول الرقمي في الصين لعام 2024 الصادر عن الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CAICT).

وفي هذا السياق، صرح Xin Yongfei، مدير معهد السياسة والاقتصاد في الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات CAICT، قائلاً: "إن تعزيز الشمول الرقمي لا يقتصر فقط على مواجهة التحديات المحتملة في تطوير وتطبيق التكنولوجيا الرقمية، بل يساهم أيضًا في تحقيق أهدافنا الشاملة بشكل أكثر فاعلية".

تركزت النقاشات في المنتدى حول كيفية تسخير التكنولوجيا لتقليل الحواجز وإزالة العوائق أمام الوصول إلى المعلومات، وتوفير فرص متساوية، وتحقيق مستوى عالٍ من جودة الحياة. وقد كان أحد المحاور الرئيسية في المنتدى يتمحور حول أهمية إبرام الشراكات بين القطاعات المختلفة لتعظيم فعالية مشاريع الشمول الرقمي، مثل تلك التي تنفذها Huawei ضمن مبادرة TECH4ALL.

وقال Jeffrey Zhou، رئيس قسم تسويق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ICT في Huawei: "تلتزم Huawei بدعم إستراتيجية الشمول الرقمي في الصين. ونعمل مع الحكومات، والشركات، والمؤسسات البحثية، والجامعات، والمنظمات غير الحكومية NGOs لتنفيذ مشاريع توفر مرجعية مفيدة للعالم لاغتنام فرص التحول الرقمي ومشاركة الفوائد الشاملة للرقمنة".

كما تناول الشركاء من المجتمعات المعنية بالصم وضعاف البصر دور التكنولوجيا في تمكين الشمول الرقمي. وشاركت Huawei كيفية مراعاتها لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكبار السن، والأطفال منذ بداية تصميم المنتجات. فبالإضافة إلى دعم أجهزة السمع بتقنية الاتصال عبر البلوتوث، توفر هواتف Huawei الذكية 15 ميزة خاصة بإمكانية الوصول، يستخدمها حوالي 10 ملايين شخص شهريًّا. وتشمل هذه الميزات تقنيات يمكنها تحديد وإرسال تنبيهات حول توصيات وظيفية مصممة خصيصًا للأشخاص ذوي الإعاقة.

وصرح Yin Nan، رئيس جمعية المكفوفين في منطقة هونغتشياو في مدينة تيانجين الصينية، قائلاً: "نظرًا إلى كوني مستخدمًا لجهاز مصمم للأشخاص ذوي الإعاقة وشريكًا من شركاء شركة Huawei، أعتقد أنه من الضروري إيصال رسالة مفادها أن التكنولوجيا يمكن أن تمنح الجميع فرصة متساوية للمشاركة في المجتمع، واستخدام الموارد العامة، والمساهمة في القضاء على الفجوة الرقمية".

وبالتعاون مع جمعية الصم الصينية وشركة E-Times Digital Technology، طورت مبادرة TECH4ALL من Huawei تطبيق Trouble-Free Hearing. ويعتمد هذا التطبيق على سحابة الذكاء الاصطناعي Huawei Cloud AI، ويوفر خدمة ترجمة الكلام إلى نص وترجمة النص إلى كلام، بالإضافة إلى مركز للغة الإشارة عبر الإنترنت في الوقت الفعلي، وهو ما يجعله مفيدًا في مواقف معقدة، مثل الرعاية الصحية، والاستشارات القانونية، ومنافذ تقديم الخدمات.

كما تناول المنتدى موضوع الشمول في التعليم من خلال مشروع TECH4ALL China DigiSchool، الذي يهدف إلى توفير موارد تعليمية عبر الإنترنت وتدريب المعلمين لتقديم مناهج STEAM. وحتى الآن، استفاد من المشروع 4,800 معلم وطالب في 29 مدرسة.

تدير شركة Huawei أيضًا مجموعة من المبادرات التعليمية والتدريبية حول العالم، بما في ذلك مشروع Open School بالتعاون مع منظمة اليونسكو، وشبكة مدارس Instant Schools بالتعاون مع مؤسسة فودافون، ومشاريع Skills on Wheels بالتعاون مع شركاء عالميين ومحليين. على سبيل المثال، يوفر مشروع Skills on Wheels تدريبًا مجانيًّا على المهارات الرقمية للمجتمعات النائية من خلال فصول دراسية متنقلة مثبتة على شاحنات، وقد وصل المشروع حتى الآن إلى 93,000 شخص في 18 دولة.

وقد وصلت مشاريع مبادرة TECH4ALL التعليمية إلى أكثر من 400,000 شخص حول العالم، حيث كانت التكنولوجيا والشراكات هي العامل الرئيسي في نجاح كل مشروع.

نبذة عن مبادرة TECH4ALL الخاصة بشركة Huawei

TECH4ALL هي مبادرة عمل الشمول الرقمي طويلة المدى من Huawei. وبدعم من التقنيات المبتكرة والشراكات، تهدف TECH4ALL إلى تعزيز الشمولية والاستدامة في العالم الرقمي.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة TECH4ALL التابعة لشركة Huawei على: https://www.huawei.com/en/tech4all

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