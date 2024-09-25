Huawei призывает расширить партнерство для глобальной цифровой инклюзивности с TECH4ALL

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Huawei

Sep 25, 2024, 02:48 ET

ШАНХАЙ, 25 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- На форуме TECH4ALL Digital Inclusion Forum, проходившем во время Huawei Connect 2024, компания Huawei призвала больше партнеров присоединиться к ее инициативе TECH4LL по продвижению глобальной цифровой инклюзивности.

Инициатива TECH4ALL, запущенная в 2019 году и согласованная с ЦУР ООН, представляет собой долгосрочный план действий Huawei по созданию инклюзивного и устойчивого цифрового мира с акцентом на области образования, окружающей среды, здравоохранения и развития.

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TECH4ALL Digital Inclusion Forum at HUAWEI CONNECT 2024
TECH4ALL Digital Inclusion Forum at HUAWEI CONNECT 2024

На форуме участники ознакомились с инклюзивными проектами TECH4ALL и достижениями в области цифровой инклюзивности в Китае, изложенными в Докладе о цифровой инклюзивности в Китае за 2024 год, подготовленном Китайской академией информационных и коммуникационных технологий (CAICT).

«Содействие цифровой интеграции может не только эффективно решать проблемы, которые могут существовать при разработке и применении цифровых технологий, но и улучшать реализацию наших общих целей», — сказал Синь Юнфэй (Xin Yongfei), директор Института политики и экономики CAICT.

Дискуссии были сосредоточены на том, как технологии могут помочь устранить барьеры на пути к доступности информации, равным возможностям и высокому качеству жизни. Ключевая тема форума касалась важности межсекторальных партнерств для максимального повышения эффективности инклюзивных проектов, таких как проекты Huawei в рамках TECH4ALL.

«Компания Huawei привержена поддержке стратегии цифровой интеграции Китая, — сказал Джеффри Чжоу (Jeffrey Zhou), президент по маркетингу ИКТ Huawei. — Мы сотрудничаем с правительствами, предприятиями, научно-исследовательскими институтами, университетами и неправительственными организациями для реализации проектов, которые предоставляют миру полезную информацию для использования возможностей цифровой трансформации и совместного использования инклюзивных преимуществ цифровизации».   

Партнеры как из слабослышащих, так и из слабовидящих сообществ рассмотрели роль технологий в обеспечении цифровой инклюзивности. Компания Huawei поделилась тем, как она учитывает потребности людей с ограниченными возможностями, пожилых людей и детей с самого начала разработки продукта. Помимо подключения к Bluetooth для слуховых аппаратов, смартфоны Huawei предоставляют 15 специальных функций, которыми ежемесячно пользуются около 10 миллионов человек. К ним относятся технологии, которые могут идентифицировать и отправлять оповещения о рекомендациях по работе, разработанных специально для людей с ограниченными возможностями.

«Как слабовидящий пользователь устройства и партнер Huawei, я думаю, что очень важно поделиться идеей о том, что технологии могут дать всем равные возможности участвовать в жизни общества, использовать публичные ресурсы и помочь устранить цифровой разрыв», — сказал Инь Нань (Yin Nan), председатель Ассоциации слепых района Тяньцзинь Хунцяо.

Инициатива Huawei TECH4ALL также разработала приложение Trouble-Free Hearing совместно с партнерами — Китайской ассоциацией глухих и E-Times Digital Technology. Приложение, основанное на Huawei Cloud AI, обеспечивает перевод речи в текст и текст в речь, а также онлайн-платформу жестового языка в режиме реального времени для использования в потенциально сложных ситуациях, таких как здравоохранение, юридические консультации и службы.

На форуме также изучалась инклюзивность образования в рамках проекта TECH4ALL China DigiSchool, целью которого является предоставление онлайн-ресурсов и подготовка учителей для реализации учебной программы STEAM. На сегодняшний день 4 800 учителей и учащихся получили помощь в 29 школах.

Huawei также реализует ряд образовательных и учебных инициатив по всему миру, включая проект «Открытая школа» с ЮНЕСКО, Instant Schools Network с фондом Vodafone Foundation и проекты Skills on Wheels с глобальными и местными партнерами. Например, проекты Skills on Wheels обеспечивают бесплатное обучение цифровым навыкам в отдаленных сообществах через мобильные классы, смонтированные на грузовиках, и на сегодняшний день ими охвачено 93 000 человек в 18 странах.

Образовательные проекты TECH4ALL охватили более 400 000 человек по всему миру, а технологии и партнерские отношения являются ключом к успеху каждого проекта.

Об инициативе TECH4ALL компании Huawei

TECH4ALL является долгосрочной инициативой, направленной на повышение доступности цифровых технологий Huawei. Реализуемая благодаря инновационным технологиям и партнерству, инициатива TECH4ALL ставит своей целью содействовать инклюзивности и устойчивому развитию в цифровом мире.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт Huawei TECH4ALL по адресу: https://www.huawei.com/en/tech4all 

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2512643/t4a.jpg

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