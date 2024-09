Huawei appelle à l'élargissement des partenariats pour promouvoir l'inclusion numérique dans le monde via son initiative TECH4ALL

SHANGHAI, 25 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Lors du Forum d'inclusion numérique TECH4ALL organisé au Huawei Connect 2024, Huawei a appelé davantage de partenaires à rejoindre son initiative TECH4LL pour favoriser l'inclusion numérique à l'échelle mondiale.

Lancé en 2019 et aligné sur les ODD de l'ONU, TECH4ALL est le plan d'action à long terme de Huawei pour permettre un monde numérique inclusif et durable, en se concentrant sur les domaines de l'éducation, de l'environnement, de la santé et du développement.

Lors du forum, les participants ont exploré les projets d'inclusion de TECH4ALL et les progrès de l'inclusion numérique en Chine décrits dans le rapport China Digital Inclusion 2024 produit par l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT).

« La promotion de l'inclusion numérique peut non seulement traiter efficacement les problèmes qui peuvent exister dans le développement et l'application de la technologie numérique, mais aussi améliorer la réalisation de nos objectifs généraux », déclare Xin Yongfei, directeur de l'Institut CAICT pour la politique et l'économie.

Les discussions ont porté sur la manière dont la technologie peut contribuer à éliminer les obstacles à l'accès à l'information, à l'égalité des chances et à une qualité de vie élevée. L'un des thèmes clés du forum concernait l'importance des partenariats intersectoriels pour maximiser l'efficacité des projets d'inclusion tels que ceux menés par Huawei dans le cadre de TECH4ALL.

« Huawei s'est engagé à soutenir la stratégie d'inclusion numérique de la Chine », déclare Jeffrey Zhou, président, ICT Marketing, Huawei. « Nous travaillons avec les gouvernements, les entreprises, les institutions de recherche scientifique, les universités et les ONG pour mettre en œuvre des projets qui fournissent une référence utile au monde pour saisir les opportunités de la transformation numérique et partager les avantages inclusifs de la numérisation. »

Des partenaires issus des communautés sourdes et malvoyantes se sont penchés sur le rôle de la technologie dans l'inclusion numérique. Huawei a expliqué comment elle prend en compte les besoins des personnes handicapées, des personnes âgées et des enfants dès le début de la conception d'un produit. Outre la connectivité Bluetooth pour les aides auditives, les smartphones Huawei offrent 15 fonctions d'accessibilité qui sont utilisées par environ dix millions de personnes chaque mois. Il s'agit notamment de technologies capables d'identifier et d'envoyer des alertes pour des recommandations d'emploi adaptées aux personnes handicapées.

« En tant qu'utilisateur d'appareils pour malvoyants et partenaire de Huawei, je pense qu'il est essentiel de faire passer le message que la technologie peut donner à chacun une chance égale de participer à la société, d'utiliser les ressources publiques et de contribuer à éliminer la fracture numérique », déclare Yin Nan, président de la Tianjin Hongqiao District Blind Association.

Avec ses partenaires, l'Association chinoise des sourds et E-Times Digital Technology, Huawei TECH4ALL a également développé l'application Trouble-Free Hearing. Basée sur Huawei Cloud AI, l'application fournit une traduction de la parole au texte et du texte à la parole, ainsi qu'un centre de langue des signes en ligne en temps réel, à utiliser dans des situations potentiellement complexes telles que les soins de santé, les consultations juridiques et les guichets de service.

Le forum a également exploré l'inclusion de l'éducation à travers le projet DigiSchool de TECH4ALL Chine, qui vise à fournir des ressources en ligne et une formation des enseignants pour l'enseignement du programme STEAM. À ce jour, 4 800 enseignants et élèves en ont bénéficié dans 29 écoles.

Huawei mène également une série d'initiatives en matière d'éducation et de formation dans le monde entier, notamment le projet Open School avec l'UNESCO, Instant Schools Network avec la Fondation Vodafone, et les projets Skills and Wheels avec des partenaires mondiaux et locaux. Skills on Wheels, par exemple, apporte une formation gratuite aux compétences numériques à des communautés isolées grâce à des salles de classe mobiles montées sur des camions, touchant jusqu'à présent 93 000 personnes dans 18 pays.

Les projets éducatifs de TECH4ALL ont touché plus de 400 000 personnes à travers le monde, la technologie et les partenariats étant la clé du succès de chaque projet.

