Huawei pede expansão de parcerias para impulsionar a inclusão digital global por meio da TECH4ALL

XANGAI, 25 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- No Fórum de Inclusão Digital TECH4ALL, realizado no Huawei Connect de 2024, a Huawei pediu que mais parceiros se juntassem à sua iniciativa TECH4LL para impulsionar a inclusão digital global.

Lançado em 2019 e alinhado com os ODS da ONU, TECH4ALL é o plano de ação de longo prazo da Huawei para viabilizar um mundo digital inclusivo e sustentável, com foco nos domínios da educação, meio ambiente, saúde e desenvolvimento.

No fórum, os participantes exploraram os projetos de inclusão TECH4ALL e os avanços da inclusão digital na China descritos no Relatório de Inclusão Digital da China de 2024, produzido pela Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT).

"Promover a inclusão digital pode não apenas tratar efetivamente de problemas que possam existir no desenvolvimento e aplicação da tecnologia digital, mas também melhorar a realização de nossos objetivos gerais", disse Xin Yongfei, diretor do Instituto CAICT de Política e Economia.

As discussões se concentraram em como a tecnologia pode ajudar a derrubar barreiras à acessibilidade da informação, à igualdade de oportunidades e a uma alta qualidade de vida. Um tema-chave do fórum dizia respeito à importância das parcerias intersetoriais para maximizar a eficácia de projetos de inclusão, como aqueles executados pela Huawei no âmbito da TECH4ALL.

"A Huawei está comprometida em apoiar a estratégia de inclusão digital da China", disse Jeffrey Zhou, presidente de marketing de TIC da Huawei. "Trabalhamos com governos, empresas, instituições de pesquisa científica, universidades e ONGs para implementar projetos que forneçam uma referência útil para o mundo aproveitar as oportunidades da transformação digital e compartilhar os benefícios inclusivos da digitalização."

Parceiros de comunidades de pessoas surdas e com deficiência visual analisaram o papel da tecnologia na inclusão digital. Huawei compartilhou como considera as necessidades de pessoas com deficiência, idosos e crianças desde o início do design do produto. Além da conectividade Bluetooth para aparelhos auditivos, os smartphones Huawei fornecem 15 recursos de acessibilidade que são usados por cerca de 10 milhões de pessoas por mês. Isso inclui tecnologias que podem identificar e enviar alertas para recomendações de trabalho adaptadas para pessoas com deficiência.

"Como usuário de dispositivos com deficiência visual e parceiro da Huawei, acho que é crucial compartilhar a mensagem de que a tecnologia pode dar a todos oportunidades iguais de participar da sociedade, usar recursos públicos e ajudar a eliminar a exclusão digital", disse Yin Nan, presidente da Associação de Cegos do Distrito de Tianjin Hongqiao.

Com parceiros da Associação Chinesa dos Surdos and E-Times Digital Technology, a TECH4ALL da Huawei também desenvolveu o aplicativo Trouble-Free Hearing (audição sem problemas). Com base na IA Huawei Cloud, o aplicativo fornece tradução de fala para texto e texto para fala e um hub de linguagem de sinais online em tempo real para uso em situações potencialmente complexas, como assistência médica, consultas jurídicas e janelas de serviço.

O fórum também explorou a inclusão educacional através do projeto TECH4ALL China DigiSchool, que visa fornecer recursos online e formação de professores para a entrega do currículo STEAM. Até o momento, 4.800 professores e alunos foram beneficiados em 29 escolas.

A Huawei também executa uma série de iniciativas de educação e formação em todo o mundo, incluindo o projeto Open School (Escola Aberta) com a UNESCO, a Instant Schools Network (Rede de Escolas Instantâneas) com a Vodafone Foundation (Fundação Vodafone) e projetos Skills on Wheels (Competências sobre Rodas) com parceiros globais e locais. Skills on Wheels, por exemplo, traz treinamento gratuito de habilidades digitais para comunidades remotas por meio de salas de aula móveis montadas em caminhões, alcançando 93.000 pessoas em 18 países até agora.

Os projetos de educação TECH4ALL alcançaram mais de 400.000 pessoas em todo o mundo, tendo a tecnologia e as parcerias como a chave para o sucesso de cada projeto.

