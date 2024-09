Huawei vyzýva na rozšírenie partnerstiev s cieľom podporiť globálne digitálne začlenenie prostredníctvom TECH4ALL

ŠANGHAJ, 25. septembra 2024 /PRNewswire/ -- Na fóre digitálnej inklúzie TECH4ALL, ktoré sa konalo na veľtrhu Huawei Connect 2024, spoločnosť Huawei vyzvala ďalších partnerov, aby sa pripojili k jej iniciatíve TECH4LL na podporu globálnej digitálnej inklúzie.

Iniciatíva TECH4ALL, spustená v roku 2019 v súlade s cieľmi udržateľného rozvoja OSN, je dlhodobým akčným plánom spoločnosti Huawei, ktorý umožňuje inkluzívny a udržateľný digitálny svet so zameraním na oblasti vzdelávania, životného prostredia, zdravia a rozvoja.

TECH4ALL Digital Inclusion Forum at HUAWEI CONNECT 2024

Na fóre účastníci preskúmali inkluzívne projekty TECH4ALL a pokroky v oblasti digitálnej inklúzie v Číne uvedené v Správe o digitálnom začlenení Číny z roku 2024, ktorú vypracovala Čínska akadémia informačných a komunikačných technológií (CAICT).

„Podporou digitálnej inklúzie je možné nielen efektívne riešiť problémy, ktoré môžu existovať pri vývoji a aplikácii digitálnych technológií, ale aj zlepšiť realizáciu našich celkových cieľov," povedal Xin Yongfei, riaditeľ Inštitútu pre politiku a ekonomiku CAICT.

Diskusie sa zamerali na to, ako môžu technológie pomôcť odstrániť bariéry v dostupnosti informácií, rovnakých príležitostiach a vysokej kvalite života. Kľúčová téma na fóre sa týkala dôležitosti medzisektorových partnerstiev pri maximalizácii účinnosti inkluzívnych projektov, ako sú tie, ktoré Huawei spúšťa v rámci iniciatívy TECH4ALL.

„Spoločnosť Huawei je odhodlaná podporovať čínsku stratégiu digitálneho začleňovania," povedal Jeffrey Zhou, prezident pre IKT marketing v Huawei. „Spolupracujeme s vládami, podnikmi, vedecko-výskumnými inštitúciami, univerzitami a mimovládnymi organizáciami na realizácii projektov, ktoré poskytujú svetu užitočnú referenciu na využitie príležitostí digitálnej transformácie a zdieľanie inkluzívnych výhod digitalizácie."

Partneri z komunity nepočujúcich a ľudí so zrakovým postihnutím sa zaoberali úlohou technológie pri umožňovaní digitálnej inklúzie. Spoločnosť Huawei sa podelila o to, ako od začiatku dizajnu produktov zohľadňuje potreby ľudí so zdravotným postihnutím, starších ľudí a detí. Okrem pripojenia Bluetooth pre načúvacie prístroje poskytujú smartfóny Huawei 15 funkcií dostupnosti, ktoré každý mesiac využíva približne 10 miliónov ľudí. Patria sem technológie, ktoré dokážu identifikovať a odosielať upozornenia na odporúčania práce prispôsobené ľuďom so zdravotným postihnutím.

„Ako používateľ zariadenia so zrakovým postihnutím a partner spoločnosti Huawei si myslím, že je dôležité podeliť sa o posolstvo, že technológia môže poskytnúť každému rovnakú príležitosť zapojiť sa do spoločnosti, využívať verejné zdroje a pomôcť odstrániť digitálnu priepasť," povedal Yin Nan, predseda predstavenstva Združenia nevidomých okresu Tianjin Hongqiao.

S partnermi, Čínskou asociáciou nepočujúcich a E-Times Digital Technology, Huawei tiež v rámci iniciatívy TECH4ALL vyvinula aplikáciu Bezproblémové počúvanie. Aplikácia založená na umelej inteligencii Huawei Cloud poskytuje preklad reči do textu a textu na reč a online centrum posunkovej reči v reálnom čase na použitie v potenciálne zložitých situáciách, ako je zdravotná starostlivosť, právne konzultácie a servisné okná.

Fórum tiež skúmalo inklúziu vzdelávania prostredníctvom projektu TECH4ALL China DigiSchool (Čínska digitálna škola), ktorého cieľom je poskytovať online zdroje a školenia učiteľov na zabezpečovanie učebných osnov STEAM. K dnešnému dňu malo z projektu úžitok 4 800 učiteľov a študentov na 29 školách.

Huawei tiež vedie celý rad vzdelávacích a školiacich iniciatív po celom svete vrátane projektu Otvorená škola v spolupráci s UNESCO, Instant Schools Network s nadáciou Vodafone Foundation a projektov Skills on Wheels s globálnymi a lokálnymi partnermi. Napríklad projekt v rámci Skills on Wheels prináša bezplatné školenie digitálnych zručností do vzdialených komunít prostredníctvom mobilných učební namontovaných na nákladných autách. Projekt mal zatiaľ dosah na 93 000 ľudí v 18 krajinách.

Vzdelávacie projekty TECH4ALL oslovili viac ako 400 000 ľudí na celom svete, pričom technológie a partnerstvá sú kľúčom k úspechu každého projektu.

O iniciatíve Huawei TECH4ALL

TECH4ALL je dlhodobá iniciatíva spoločnosti Huawei v oblasti digitálnej inklúzie. Iniciatíva TECH4ALL, postavená na inovatívnych technológiách a partnerstvách, je zameraná na podporu inklúzie a udržateľnosti v digitálnom svete.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Huawei TECH4ALL: https://www.huawei.com/en/tech4all

Sledujte nás na X:

x.com

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2512643/t4a.jpg