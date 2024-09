Huawei wzywa do rozwoju współpracy na rzecz globalnego włączenia cyfrowego w ramach inicjatywy TECH4ALL

SZANGHAJ, 24 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Podczas odbywającego się na Huawei Connect 2024 Forum Włączenia Cyfrowego TECH4ALL firma Huawei wezwała do szerszego udziału w inicjatywie TECH4ALL na rzecz globalnego włączenia cyfrowego.

TECH4ALL to wpisująca się w cele zrównoważonego rozwoju ONZ inicjatywa, którą Huawei uruchomił w 2019 r. jako długofalowy plan działania na rzecz inkluzywnego i zrównoważonego świata cyfrowego z naciskiem na obszary edukacji, środowiska, zdrowia i rozwoju.

TECH4ALL Digital Inclusion Forum at HUAWEI CONNECT 2024

Uczestnicy forum mogli zapoznać się z projektami włączeniowymi w ramach TECH4LL, a także postępami w zwiększaniu włączenia cyfrowego na terenie Chin, które omówiono w opublikowanym w 2024 r. roku China Digital Inclusion Report („Sprawozdanie dotyczące włączenia cyfrowego w Chinach") przygotowanym przez China Academy of Information and Communications Technology (Chińską Akademię Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych - CAICT).

„Wspieranie włączenia cyfrowego może być nie tylko skutecznym rozwiązaniem problemów dotyczących rozwoju i stosowania technologii cyfrowej, ale również sposobem realizacji szerszych celów" - powiedział Xin Yongfei, dyrektor Instytutu Polityczno-Ekonomicznego działającego przy CAICT.

Głównym przedmiotem dyskusji było wykorzystanie technologii do znoszenia barier w dostępie do informacji, wyrównywania szans i podnoszenia jakości życia. Jednym z głównych wątków poruszanych na forum było znaczenie współpracy międzysektorowej w maksymalizowaniu efektów projektów włączeniowych takich jak te prowadzone przez Huawei w ramach TECH4ALL.

„Huawei konsekwentnie wspiera realizowaną przez Chiny strategię włączenia cyfrowego - powiedział Jeffrey Zhou odpowiadający w Huawei za marketing technologii informacyjno-komunikacyjnych. -Wspólnie z rządami, przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi, uczelniami i organizacjami pozarządowymi realizujemy projekty dające przykład tego, jak wykorzystywać możliwości stwarzane przez transformację cyfrową i dzielić się w sposób inkluzywny korzyściami płynącymi z cyfryzacji".

Partnerzy reprezentujący środowiska osób niesłyszących oraz niewidomych i niedowidzących omawiali rolę technologii we włączeniu cyfrowym. Przedstawiciele Huawei zwrócili uwagę na to, że przystępując do projektowania swoich produktów, firma od samego początku uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych, starszych i dzieci. Poza możliwością łączenia się przez Bluetooth z aparatami słuchowymi smartfony Huawei posiadają 15 funkcji ułatwiających dostęp, z których każdego miesiąca korzysta ok. 10 mln osób. Wśród nich warto wymienić np. technologie zawiadamiające o propozycjach pracy dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.

„Jako niedowidzący użytkownik urządzeń mobilnych i partner Huawei chcę podkreślić, jak ważne jest mówienie o możliwościach, jakie daje technologia, jeśli chodzi o wyrównywanie szans w uczestniczeniu w życiu społecznym i korzystaniu z publicznych zasobów oraz likwidowanie podziału cyfrowego" - powiedział Yin Nan, przewodniczący Stowarzyszenia Osób Niewidomych Dzielnicy Hongqiao w Tiencin.

Wspólnie z partnerami z Chińskiego Stowarzyszenia Osób Niesłyszących oraz firmą E-Times Digital Technology w ramach inicjatywy TECH4ALL stworzono również aplikację Trouble-Free Hearing. Korzystając z działającej w chmurze sztucznej inteligencji Huawei, aplikacja tłumaczy język mówiony na pisany i odwrotnie, a także obsługuje w czasie rzeczywistym język migowy, ułatwiając komunikację w potencjalnie złożonych sytuacjach takich jak rozmowa z lekarzem, prawnikiem czy pracownikiem urzędu.

Na forum poruszono również temat włączenia edukacyjnego na przykładzie projektu China DigiSchool prowadzonego w ramach TECH4ALL, który ma zapewniać dostęp online do materiałów dydaktycznych i szkoleń dla nauczycieli na potrzeby realizacji programu nauczania w zakresie przedmiotów STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka i matematyka). Jak dotąd skorzystało z nich 4,8 tys. nauczycieli i uczniów w 29 szkołach.

Ponadto Huawei realizuje w różnych miejscach świata wiele inicjatyw edukacyjnych i szkoleniowych, w tym projekt Open School we współpracy z UNESCO, inicjatywę Instant Schools Network wspólnie z Vodafone Foundation, a także projekty Skills and Wheels razem z partnerami międzynarodowymi i lokalnymi. W ramach przedsięwzięcia Skills on Wheels przykładowo prowadzone są bezpłatne szkolenia z umiejętności cyfrowych dla społeczności żyjących w miejscach oddalonych od większych ośrodków. Zajęcia odbywają się w mobilnych klasach zamontowanych na ciężarówkach i jak dotąd skorzystało z nich 93 tys. osób w 18 państwach.

Projekty edukacyjne TECH4ALL objęły ponad 400 tys. osób na całym świecie, a kluczem do sukcesu każdego z nich były technologia i współpraca.

Huawei TECH4ALL

TECH4ALL to prowadzona przez Huawei długoterminowa inicjatywa na rzecz włączenia cyfrowego. Bazując na innowacyjnej technologii i współpracy z różnymi partnerami, ma ona wspierać włączenie i zrównoważony rozwój w świecie cyfrowym.

