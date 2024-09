Huawei revela novo MatePad profissional, com tela inovadora e aplicativo GoPaint aprimorado

BARCELONA, Espanha, 17 de setembro de 2024 /PRNewswire/ -- Huawei deve lançar novo tablet da série MatePad Pro durante seu lançamento em Barcelona neste setembro. Uma interseção de inovação poderosa e inspiração artística, o tablet deve apresentar uma evolução inovadora da sua tela e um novo e aprimorado aplicativo GoPaint. O lançamento também apresentará um teclado deslizante atualizado da HUAWEI, possivelmente com design inovador de armazenamento de caneta, conectividade consistente e mais funções.

Um relatório recente do segundo trimestre de 2024 sobre remessas mundiais de tablets, divulgado pela agência de dados Canalys, revelou que, no referido trimestre, os tablets tiveram um crescimento anual de até 51% Isso totalizou 2,5 milhões de remessas, colocando a marca em terceiro lugar entre todas as marcas de tablets.

A Tela Revolucionária: vividamente nítida com grande melhoria

Um dos prováveis destaques do novo MatePad Pro da HUAWEI poderia ser a nova tela PaperMatte display, que foi revelada recentemente. Isso poderia significar melhorias em relação à tela do tablet, permanecendo nítida e clara.

Uma tela como essa poderia se beneficiar em uma ampla variedade de tarefas, de projetos de trabalho focados em produtividade a criações artísticas. Seja uma sessão de pintura digital ao ar livre ou trabalhar em trânsito em uma viagem de negócios, a tela permanece visivelmente brilhante sob diferentes condições de iluminação para que os usuários possam realizar seu trabalho profissional ou criativo.

A nova tela também deve atualizar a experiência de escrita em papel para obter rabiscos mais suaves na tela, aprimorando tarefas escritas à mão ou pinturas digitais onde usuários poderão escrever ou desenhar com precisão e facilidade.

As novas ferramentas do aplicativo GoPaint: De pinceladas profissionais realísticas a telas complexas

Dessa vez, o aplicativo GoPaint adicionará novas atualizações para facilitar ainda mais a criação. Os usuários podem antecipar uma ampla gama de ferramentas profissionais de pincel que podem replicar técnicas de pintura e estilos de arte da vida real.

Com base em uma amostra dos novos pincéis especiais no aplicativo, parece que tocar no HUAWEI M-Pencil produz efeitos de respingo de tinta na tela, o que pode significar uma introdução de interações únicas de caneta. Adequado para todas as idades, de crianças a profissionais experientes, o aplicativo GoPaint equipa as mentes criativas para explorar sua arte por meio de ferramentas poderosas e fáceis de usar.

O aplicativo GoPaint tem sido aclamado como uma adição revigorante ao espaço criativo digital, fornecendo uma ferramenta profissional de pintura para criadores de todos os níveis. O aplicativo atraiu uma vasta gama de talentos desde o seu lançamento e recebeu aclamação da crítica. Como resultado, artistas e entusiastas da pintura em toda a Ásia, Europa, Oriente Médio e América Latina, bem como muitos outros países e regiões, produziram e compartilharam criações de qualidade singular feitas no GoPaint.

O lançamento do novo MatePad Pro simboliza os esforços contínuos da Huawei no espaço criativo. Através de suas contribuições de produtos para tablets e recursos de software de pintura, a Huawei visa inspirar mais talentos criativos ao redor do mundo.

O que esperar no HUAWEI Innovative Product Launch de 2024

A Huawei também revelou que apresentará um novo MatePad junto ao MatePad Pro. Até o momento, amostras do novo tablet MatePad revelaram um esmalte perolado brilhante inovador, design elegante e cores de baixa saturação – recursos da moda que podem ser atraentes para os usuários mais novos.

Fique ligado aos anúncios do Huawei's Innovative Product Launch em Barcelona, que ocorrerão em 19 de setembro.

