Huawei predstavuje nový MatePad na profesionálnej úrovni s prelomovým displejom a aktualizovanou aplikáciou GoPaint

BARCELONA, Španielsko, 16. septembra 2024 /PRNewswire/ – Huawei údajne predstaví nový tablet z radu MatePad Pro počas svojho uvedenia produktov na trh v septembri v Barcelone. Hovorí sa, že tento tablet, v ktorom sa prelína pôsobivá inovácia a umelecká inšpirácia, prinesie prelomové vylepšenie svojho displeja a nedávno aktualizovanú aplikáciu GoPaint. Na otvorení bude tiež predstavená aj vylepšená klávesnica HUAWEI Glide Keyboard, výsledkom čoho môže byť inovatívny dizajn dotykového pera s úložiskom s bezproblémovou konektivitou a ďalšími funkciami.

The new MatePad Pro with the upgraded HUAWEI Glide Keyboard GoPaint App The new Display with huge improvement

Nedávna správa o celosvetových dodávkach tabletov za 2. štvrťrok 2024, ktorú zverejnila dátová agentúra Canalys, odhalila, že v druhom štvrťroku 2024 zaznamenali tablety spoločnosti Huawei medziročný nárast až o 51 %. Celkovo to bolo 2,5 milióna zásielok, čím sa značka umiestnila na treťom mieste medzi všetkými značkami tabletov.

Revolučný displej: veľmi jasný s obrovským vylepšením

Jedným z pravdepodobne najlepších znakov nového HUAWEI MatePad Pro by mohol byť nový displej PaperMatte, ktorý bol nedávno predstavený. To by mohlo znamenať vylepšenia displeja tabletu, ktoré umožnia, aby zostala obrazovka ostrá a jasná.

Obrazovka, ako je táto, by mohla byť využívaná na širokú škálu úloh, od pracovných projektov zameraných na produktivitu až po umelecké výtvory. Či už ide o digitálne maľovanie v exteriéri alebo prácu na cestách počas služobnej cesty, obrazovka zostáva viditeľne jasná pri rôznych svetelných nastaveniach, aby mohli používatelia vykonávať svoju profesionálnu alebo kreatívnu prácu.

Nový displej môže tiež vylepšiť zážitok z písania perom na papier, pokiaľ ide o hladšie „čmáranie" na obrazovku, zlepšovať ručne písané úlohy alebo digitálne maľovanie, keď budú môcť používatelia písať alebo kresliť s presnosťou a ľahkosťou.

Najnovšie nástroje aplikácie GoPaint: od profesionálnych ťahov štetcom až po zložité plátna

Tentoraz do aplikácie GoPaint pribudnú úplne nové aktualizácie pre jednoduchšie vytváranie. Používatelia môžu očakávať širšiu škálu profesionálnych nástrojov so štetcami, ktoré dokážu replikovať techniky maľovania v reálnom živote a umelecké štýly.

Na základe ukážky nových špeciálnych štetcov v aplikácii to vyzerá tak, že klepaním perom HUAWEI M-Pencil sa vytvárajú efekty rozstrekovania atramentu po obrazovke, čo by mohlo znamenať uvedenie jedinečných interakcií s perom. Aplikácia GoPaint, vhodná pre všetky vekové skupiny od detí až po skúsených profesionálov, poskytuje kreatívny mysliam možnosť, aby poznávali svoje umenie prostredníctvom výkonných a ľahko použiteľných nástrojov.

Aplikácia GoPaint bola uvítaná ako osviežujúci doplnok v digitálnom kreatívnom priestore, ktorý poskytuje profesionálny nástroj na maľovanie pre tvorcov všetkých úrovní. Od svojho uvedenia aplikácia pritiahla širokú škálu talentov a získala uznanie kritikov. Výsledkom je, že umelci a nadšenci maľovania z Ázie, Európy, Stredného východu, Latinskej Ameriky a z mnohých ďalších krajín/regiónov vytvorili a zdieľali jedinečné vysokokvalitné výtvory zhotovené s pomocou GoPaint.

Uvedenie nového MatePad Pro znamená pokračujúce úsilie Huawei v kreatívnom priestore. Svojim príspevkom medzi produkty v segmente tabletov a funkcie softvéru na maľovanie sa Huawei snaží inšpirovať viac kreatívnych talentov po celom svete.

Na čo sa môžete tešiť pri uvedení inovatívnych produktov HUAWEI 2024

Spoločnosť Huawei tiež upozornila, že spolu s MatePad Pro predstaví úplne nový MatePad. Ukážky nového tabletu MatePad zatiaľ odhalili inovatívny trblietavý perleťový lesk, elegantný dizajn a farby s nízkou sýtosťou – trendové vlastnosti, ktoré by mohli osloviť mladších používateľov.

Zostaňte naladení na oznámenia z uvedenia inovatívnych produktov spoločnosti Huawei v Barcelone, ktoré sa koná 19. septembra.

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2505887/HUAWEI_Innovative_Product_Launch.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2505888/GoPaint_App.jpg

Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2506136/HUAWEI.jpg