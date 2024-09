Huawei présente son nouveau MatePad Pro avec un écran révolutionnaire et une application GoPaint actualisée

BARCELONE, Espagne, 17 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Huawei devrait lancer une nouvelle tablette de la série MatePad Pro à Barcelone en septembre. À la croisée de l'innovation et de l'inspiration artistique, la tablette devrait présenter une mise à jour révolutionnaire de son écran et une nouvelle application GoPaint. Le lancement s'accompagnera également d'une mise à jour du clavier HUAWEI Glide, qui pourrait déboucher sur une conception innovante du stockage par stylet avec une connectivité optimale et davantage de fonctions.

The new MatePad Pro with the upgraded HUAWEI Glide Keyboard GoPaint App The new Display with huge improvement

Un récent rapport sur les livraisons mondiales de tablettes au deuxième trimestre 2024 publié par l'agence de données Canalys a révélé qu'au deuxième trimestre 2024, les tablettes Huawei ont connu une croissance de 51 % en glissement annuel. Cela représente un total de 2,5 millions d'expéditions et place la marque au troisième rang des marques de tablettes.

Un écran révolutionnaire : une clarté éclatante et une amélioration considérable

L'un des points forts probables du nouveau HUAWEI MatePad Pro pourrait être le nouvel écran PaperMatte, qui a été présenté récemment. Cela pourrait signifier des améliorations au niveau de l'écran de la tablette et lui permettrait de rester net et clair.

Un tel écran pourrait être utile pour un large éventail de tâches, allant des projets de travail axés sur la productivité aux créations artistiques. Qu'il s'agisse d'une séance de peinture numérique en plein air ou d'un travail en déplacement lors d'un voyage d'affaires, l'écran reste visiblement brillant sous différents éclairages pour permettre aux utilisateurs d'accomplir leur travail professionnel ou créatif.

Le nouvel écran peut également améliorer l'expérience d'écriture au stylo sur papier pour un tracé plus fluide à l'écran, améliorant ainsi les tâches manuscrites ou les peintures numériques où les utilisateurs pourront écrire ou dessiner avec précision et facilité.

Les nouveaux outils de GoPaint : des coups de pinceau professionnels réalistes aux toiles complexes

Cette fois, l'application GoPaint sera dotée de toutes nouvelles mises à jour pour une plus grande facilité de création. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une plus grande variété d'outils de pinceau professionnels pour reproduire les techniques de peinture et les styles artistiques de la vie réelle.

D'après un aperçu des nouveaux pinceaux spéciaux de l'application, il semble que le fait d'appuyer sur le HUAWEI M-Pencil produise des effets d'éclaboussures d'encre sur l'écran, synonymes d'interactions uniques avec le stylo. Adapté à tous les groupes d'âge, des enfants aux professionnels expérimentés, GoPaint permet aux esprits créatifs d'explorer leur talent artistique à l'aide d'outils puissants et faciles à utiliser.

L'appli GoPaint a été saluée comme un ajout rafraîchissant à l'espace créatif numérique, fournissant un outil de peinture professionnel pour les créateurs de tous niveaux. Depuis son lancement, l'application a attiré un grand nombre de talents et a été saluée par la critique. En conséquence, des artistes et des passionnés de peinture d'Asie, d'Europe, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et de nombreux autres pays/régions ont créé et partagé des réalisations uniques de haute qualité sur GoPaint.

Le lancement du nouveau MatePad Pro témoigne des efforts continus de Huawei dans le domaine de la création. Grâce à ses contributions en matière de tablettes et de logiciels de peinture, Huawei vise à inspirer davantage de talents créatifs dans le monde entier.

Ce qu'il faut attendre du HUAWEI Innovative Product Launch 2024

Huawei a également annoncé qu'il présenterait un tout nouveau MatePad en plus du MatePad Pro. Jusqu'à présent, les avant-premières de la nouvelle tablette MatePad ont révélé un vernis nacré chatoyant innovant, un design élégant et des couleurs à faible saturation, des caractéristiques à la mode susceptibles de séduire les jeunes utilisateurs.

Restez à l'écoute pour des annonces sur l'Innovative Product Launch de Huawei à Barcelone le 19 septembre.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505887/HUAWEI_Innovative_Product_Launch.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2505888/GoPaint_App.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2506136/HUAWEI.jpg