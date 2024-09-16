Huawei представляет профессиональный MatePad с передовым дисплеем и обновленным GoPaint

БАРСЕЛОНА, Испания, 17 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Huawei, как сообщается, выпускает новый планшет серии MatePad Pro во время своей презентации в Барселоне в сентябре этого года. Находящийся на пресечении мощных инноваций и художественного вдохновения планшет представляет революционное обновление своего дисплея и недавно обновленное приложение GoPaint. Во время презентации также будет представлена обновленная клавиатура HUAWEI Glide Keyboard, которая отличается инновационным дизайном хранилища стилуса с простым подключением и большим количеством функций.

The new MatePad Pro with the upgraded HUAWEI Glide Keyboard GoPaint App The new Display with huge improvement

Недавний отчет о мировых поставках планшетов за второй квартал 2024 года, опубликованный агентством данных Canalys, показал, что во втором квартале 2024 года планшеты Huawei продемонстрировали рост в годовом исчислении до 51%. Это составило 2,5 миллиона отгрузок, поставив бренд на третье место среди всех брендов планшетов.

Революционный дисплей: максимально четкий с огромным улучшением

Одной из возможных особенностей нового HUAWEI MatePad Pro может стать новый дисплей PaperMatte, на который недавно намекали. Это может означать улучшение дисплея планшета, что позволит экрану оставаться четким и ярким.

Такой экран может принести пользу в огромном диапазоне задач, начиная от рабочих проектов, ориентированных на производительность, и заканчивая художественными творениями. Будь то сеанс цифровой живописи на открытом воздухе или работа в дороге во время деловой поездки, экран остается ярким при различных настройках освещения, чтобы пользователи могли выполнять свою профессиональную или творческую работу.

Новый дисплей также может улучшить использование пера для более плавного написания на экране, совершенствуя рукописные задачи или цифровые картины, где пользователи смогут писать или рисовать с точностью и легкостью.

Новейшие инструменты приложения GoPaint: от реалистичных профессиональных мазков до сложных холстов

На этот раз приложение GoPaint добавит совершенно новые обновления для упрощения создания. Пользователи могут ожидать более широкого разнообразия профессиональных инструментов кисти, которые могут воспроизводить реальные методы рисования и художественные стили.

Основываясь на предварительном просмотре новых специальных кистей в приложении, кажется, что нажатие на HUAWEI M-PENCIL создает эффекты брызг чернил по всему экрану, что может означать появление уникальных взаимодействий с пером. Приложение GoPaint, подходящее для любых возрастных групп, от детей до опытных профессионалов, позволяет творческим умам исследовать свое мастерство с помощью мощных и простых в использовании инструментов.

Приложение GoPaint было воспринято как освежающее дополнение к цифровому творческому пространству, предоставляя профессиональный инструмент для рисования для создателей всех уровней. С момента запуска приложение привлекло широкий круг талантов и получило признание критиков. В результате художники и любители живописи из Азии, Европы, Ближнего Востока, Латинской Америки и многих других стран/регионов создали и поделились уникальными высококачественными творениями, созданными на GoPaint.

Запуск нового MatePad Pro означает продолжение усилий Huawei в творческом пространстве. Внося свой вклад в разработку планшетных продуктов и функций программного обеспечения для рисования, Huawei стремится вдохновлять больше творческих талантов по всему миру.

Чего ждать от выпуска инновационного продукта HUAWEI в 2024 году

Huawei также обещает, что представит совершенно новый MatePad вместе с MatePad Pro. Предварительные просмотры нового планшета MatePad показали инновационную блестящую перламутровую отделку, элегантный дизайн и низкую насыщенность цветов — модные функции, которые могут быть привлекательными для молодых пользователей.

Следите за новостями о презентации инновационных продуктов Huawei в Барселоне, которая состоится 19 сентября.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2505887/HUAWEI_Innovative_Product_Launch.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2505888/GoPaint_App.jpg

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2506136/HUAWEI.jpg