NIANCE se expande más allá de los productos en un ecosistema mundial de belleza y longevidad

ZÚRICH, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La marca suiza de belleza de lujo NIANCE está ingresando a nueva etapa de crecimiento con el lanzamiento de un ecosistema integrado de belleza y longevidad que combina cuidado de la piel, suplementación, diagnóstico, tratamientos, recuperación y experiencias de bienestar.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

Conocido por su enfoque científico para un envejecimiento saludable, NIANCE dedicó la última década a desarrollar de productos que promueven la belleza y el bienestar. Con nuevas inauguraciones en Zúrich, Shanghái y Chipre, la empresa está pasando de ser una marca de belleza centrada en el producto a un ecosistema holístico de productos y servicios.

"La belleza holística y la longevidad siempre han formado parte de la esencia de NIANCE", afirmó Yvette Ettema, presidenta de NIANCE Suiza. "Comenzamos con productos avanzados para el cuidado de la piel y suplementos diseñados para favorecer un envejecimiento saludable. En la actualidad, estamos ampliando esta filosofía a experiencias totalmente integradas en las que productos, tratamientos y programas de bienestar trabajan en conjunto".

House of NIANCE Zurich es un nuevo concepto de longevidad de belleza que ofrece análisis personalizados de la piel, rituales faciales y corporales avanzados y suplementos. Las experiencias exclusivas incluyen Epigenetic Longevity Renewal Facial, Swiss Glacier Longevity Ritual, terapias de recuperación por estrés, programas de recuperación del microbioma y tratamientos de activación del contorno corporal. Además, la marca está lanzando el Centro de Belleza y Longevidad NIANCE en el Bund en Shanghái y Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland en Chipre.

La marca desarrolla sus sistemas de cuidado de la piel y longevidad en torno a las causas biológicas del envejecimiento, guiados por el marco científico de los 14 sellos distintivos del envejecimiento. Este marco da forma al enfoque integrado de la empresa para la vitalidad, resiliencia celular, recuperación, manejo de inflamación, apoyo a la producción de colágeno y bienestar a largo plazo de la piel.

"El lujo está cambiando, lo que me parece realmente esperanzador. Natalia Vodianova, una de las primeras inversoras en NIANCE, comentó: "Nos estamos alejando de la idea de resistir el tiempo y hacia algo mucho más inteligente: cuidar nuestra salud. NIANCE entendió este concepto mucho antes de que se convirtiera en tema de conversación y por ello elegí ser parte de esta experiencia".

A medida que la economía mundial de la longevidad continúa creciendo, NIANCE tiene como objetivo crear una nueva categoría en la cual belleza, ciencia, bienestar y longevidad se unan en una experiencia de estilo de vida integrada.

House of NIANCE tiene tienda oficial en Seidengasse 13, 8001 Zürich, Suisse

Acerca de NIANCE:

NIANCE es una marca suiza de belleza y longevidad con productos para el cuidado de la piel, suplementos nutricionales y sistemas integrados de longevidad respaldados por la ciencia. NIANCE desarrolla y fabrica sus productos en Suiza y combina la biotecnología avanzada con un enfoque holístico para apoyar el envejecimiento saludable, la vitalidad de la piel, la resiliencia y el bienestar a largo plazo.

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FUENTE NIANCE