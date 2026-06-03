NIANCE va au-delà des produits pour créer un écosystème mondial dédié à la beauté et à la longévité

ZURICH, 3 juin 2026 /PRNewswire/ -- La marque suisse de produits de beauté de luxe NIANCE entame une nouvelle phase de croissance avec le lancement d'un écosystème intégré dédié à la beauté et à la longévité, qui combine soins de la peau, compléments alimentaires, diagnostics, traitements, récupération et expériences de bien-être.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

Reconnue pour son approche fondée sur la science en matière de vieillissement en bonne santé, NIANCE a consacré la dernière décennie à développer des produits destinés à favoriser la beauté et le bien-être. Avec l'ouverture de nouveaux établissements à Zurich, à Shanghai et à Chypre, l'entreprise passe désormais du statut de marque de beauté axée sur les produits à celui d'écosystème global alliant produits et services.

« La beauté holistique et la longévité ont toujours fait partie de l'ADN de NIANCE », déclare Yvette Ettema, présidente de NIANCE Suisse. « Nous avons commencé par proposer des soins de la peau de pointe et des compléments alimentaires conçus pour favoriser un vieillissement en bonne santé. Aujourd'hui, nous étendons cette philosophie à des expériences entièrement intégrées où les produits, les soins et les programmes de bien-être se complètent mutuellement. »

House of NIANCE Zurich est un nouveau concept de beauté axé sur la longévité, proposant une analyse personnalisée de la peau, des soins du visage et du corps de pointe, ainsi que des compléments alimentaires. Parmi les soins exclusifs proposés, citons le soin du visage « Epigenetic Longevity Renewal », le rituel « Swiss Glacier Longevity », les thérapies de récupération après le stress, les programmes de rééquilibrage du microbiome et les soins d'activation des contours du corps. La marque inaugure également le NIANCE Beauty & Longevity Center sur le Bund à Shanghai, ainsi que l'Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland à Chypre.

La marque élabore ses soins de la peau et ses programmes de longévité en s'appuyant sur les causes biologiques profondes du vieillissement, dans le respect du cadre scientifique défini par les « 14 Hallmarks of Aging ». C'est ce qui définit l'approche globale de l'entreprise en matière de vitalité cutanée, de résilience cellulaire, de régénération, de gestion de l'inflammation, de stimulation de la production de collagène et de bien-être à long terme.

« Le luxe est en pleine mutation, et je trouve cela vraiment encourageant. » Natalia Vodianova, l'une des premières personnes à avoir investi dans NIANCE, déclare : « Nous nous éloignons de l'idée de lutter contre le temps pour nous orienter vers une approche bien plus intelligente : prendre soin de notre santé. NIANCE l'avait compris bien avant que cela ne devienne un sujet de discussion, et c'est pourquoi j'ai choisi de m'engager dans cette aventure. »

Alors que l'économie mondiale de la longévité ne cesse de se développer, NIANCE entend créer une nouvelle catégorie où la beauté, la science, le bien-être et la longévité se rejoignent pour offrir une expérience de vie globale et intégrée.

House of NIANCE a officiellement ouvert ses portes au 13 Seidengasse, 8001 Zurich, Suisse

À propos de NIANCE :

NIANCE est une marque suisse de luxe spécialisée dans la beauté et la longévité, proposant des soins de la peau fondés sur la science, des compléments alimentaires et des programmes intégrés de longévité. Développée et fabriquée en Suisse, NIANCE associe une biotechnologie de pointe à une approche holistique pour favoriser un vieillissement sain, la vitalité de la peau, la résilience et le bien-être à long terme.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter [email protected]

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