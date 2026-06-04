니앙스, 제품을 넘어 글로벌 뷰티 & 장수 생태계로 확장

취리히, 2026년 6월 4일 /PRNewswire/ -- 스위스 럭셔리 뷰티 브랜드 니앙스(NIANCE)가 스킨케어, 보충제, 진단, 트리트먼트, 회복 및 웰니스 경험을 결합한 통합 뷰티 및 장수 생태계의 출시와 함께 새로운 성장 단계에 진입하고 있다.

건강한 노화에 대한 과학적 접근법으로 알려진 니앙스는 지난 10년간 뷰티와 웰빙을 지원하는 제품을 개발해 왔다. 취리히, 상하이, 키프로스에 새로운 매장을 열며, 회사는 이제 제품 중심의 뷰티 브랜드에서 총체적인 제품 + 서비스 생태계로 진화하고 있다.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

니앙스 스위스(NIANCE Switzerland) 이베트 에테마(Yvette Ettema) 대표는 "총체적인 뷰티와 장수는 항상 니앙스의 DNA의 일부였다"고 말했다. 이어 "건강한 노화를 지원하도록 설계된 고급 스킨케어와 보충제로 시작했다. 오늘날 우리는 이 철학을 제품, 트리트먼트, 웰빙 프로그램이 함께 작동하는 완전히 통합된 경험으로 확장하고 있다"고 덧붙였다.

하우스 오브 니앙스 취리히(House of NIANCE Zurich)는 개인화된 피부 분석, 고급 페이셜 및 바디 리추얼, 보충제를 제공하는 새로운 뷰티 장수 콘셉트이다. 대표적인 경험에는 에피제네틱 장수 리뉴얼 페이셜(Epigenetic Longevity Renewal Facial), 스위스 글레이셔 롱제비티 리추얼(Swiss Glacier Longevity Ritual), 스트레스 회복 치료, 마이크로바이옴 회복 프로그램, 바디 컨투어 활성화 트리트먼트가 포함된다. 브랜드는 또한 상하이 번드(Bund)에 니앙스 뷰티 & 롱제비티 센터(NIANCE Beauty & Longevity Center)와 키프로스에 아라라트 웰니스 파워드 바이 니앙스 스위스(Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland)를 출시하고 있다.

이 브랜드는 노화의 14가지 특징(14 Hallmarks of Aging)이라는 과학적 프레임워크에 따라 노화의 생물학적 근본 원인을 중심으로 스킨케어 및 장수 시스템을 개발한다. 이는 피부 활력, 세포 회복력, 회복, 염증 관리, 콜라겐 지원, 장기적 웰빙에 대한 회사의 통합적 접근법을 형성한다.

니앙스의 초기 투자자 나탈리아 보디아노바(Natalia Vodianova)는 "럭셔리가 변화하고 있으며, 이 현상은 진정으로 희망찬 것이라고 생각한다"고 말했다. 이어 "우리는 시간에 저항한다는 개념에서 벗어나 훨씬 더 지능적인 것, 즉 건강을 돌보는 것으로 나아가고 있다. 니앙스는 이것이 화두가 되기 훨씬 전에 이것을 이해했으며, 그것이 내가 이 여정의 일부가 되기로 선택한 이유이다"라고 덧붙였다.

글로벌 장수 경제가 계속 성장함에 따라 니앙스는 뷰티, 과학, 웰니스, 장수가 하나의 통합된 라이프스타일 경험으로 결합되는 새로운 카테고리를 만드는 것을 목표로 한다.

하우스 오브 니앙스는 스위스 취리히 8001, 자이덴가세 13번지(Seidengasse 13, 8001 Zürich, Suisse)에서 공식 오픈했다.

니앙스 소개:

니앙스는 과학적 근거의 스킨케어, 영양 보충제, 통합 장수 시스템을 전문으로 하는 스위스 럭셔리 뷰티 및 장수 브랜드이다. 스위스에서 개발 및 제조된 니앙스는 고급 생명공학과 건강한 노화, 피부 활력, 회복력, 장기적 웰빙을 지원하는 총체적 접근법을 결합한다.

[email protected]으로 추가 문의를 할 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2993546/HOUSE_OF_NIANCE.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2993545/NIANCE_LOGO.jpg

SOURCE NIANCE