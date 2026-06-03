NIANCE se expande más allá de los productos para convertirse en un ecosistema global de belleza y longevidad

ZURICH, 3 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La marca suiza de belleza de lujo NIANCE está entrando en una nueva fase de crecimiento con el lanzamiento de un ecosistema integrado de belleza y longevidad que combina cuidado de la piel, suplementación, diagnósticos, tratamientos, recuperación y experiencias de bienestar.

HOUSE OF NIANCE ZURICH

Conocida por su enfoque científico para un envejecimiento saludable, NIANCE ha dedicado la última década al desarrollo de productos que promueven la belleza y el bienestar. Con nuevas aperturas en Zúrich, Shanghái y Chipre, la compañía está evolucionando de una marca de belleza centrada en productos a un ecosistema integral de productos y servicios.

"La belleza integral y la longevidad siempre han formado parte del ADN de NIANCE", afirma Yvette Ettema, presidenta de NIANCE Suiza. "Comenzamos con productos avanzados para el cuidado de la piel y suplementos diseñados para favorecer un envejecimiento saludable. Hoy, estamos ampliando esta filosofía a experiencias totalmente integradas donde productos, tratamientos y programas de bienestar trabajan en conjunto".

House of NIANCE Zurich es un nuevo concepto de belleza y longevidad que ofrece análisis personalizados de la piel, rituales faciales y corporales avanzados y suplementación. Entre sus experiencias exclusivas se incluyen el Facial de Renovación Epigenética para la Longevidad, el Ritual de Longevidad Glaciar Suizo, terapias para la recuperación del estrés, programas de recuperación del microbioma y tratamientos de activación del contorno corporal. La marca también inaugura el NIANCE Beauty & Longevity Center en el Bund de Shanghái y Ararat Wellness Powered by NIANCE Switzerland en Chipre.

La marca desarrolla sus sistemas de cuidado de la piel y longevidad en torno a las causas biológicas del envejecimiento, guiada por el marco científico de los 14 Signos del Envejecimiento. Esto da forma al enfoque integral de la compañía para la vitalidad de la piel, la resiliencia celular, la recuperación, el control de la inflamación, el apoyo al colágeno y el bienestar a largo plazo.

"El lujo está cambiando, y eso me llena de esperanza". Natalia Vodianova, una de las primeras inversoras de NIANCE. "Nos estamos alejando de la idea de resistirnos al paso del tiempo y nos dirigimos hacia algo mucho más inteligente: el cuidado de nuestra salud. NIANCE lo comprendió mucho antes de que se convirtiera en tema de conversación, y por eso decidí formar parte de este proyecto".

A medida que la economía global de la longevidad continúa creciendo, NIANCE aspira a crear una nueva categoría donde la belleza, la ciencia, el bienestar y la longevidad se unen en una experiencia de estilo de vida integral.

House of NIANCE ya está oficialmente abierta en Seidengasse 13, 8001 Zúrich, Suiza.

Acerca de NIANCE:

NIANCE es una marca suiza de lujo especializada en belleza y longevidad, con productos para el cuidado de la piel respaldados por la ciencia, suplementos nutricionales y sistemas integrales para la longevidad. Desarrollada y fabricada en Suiza, NIANCE combina biotecnología avanzada con un enfoque holístico para favorecer un envejecimiento saludable, la vitalidad y la resistencia de la piel, y el bienestar a largo plazo.

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