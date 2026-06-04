NIANCE 從產品領域拓展至全球美容與長壽生態系統

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NIANCE

04 6月, 2026, 21:45 CST

蘇黎世2026年6月4日 /美通社/ -- 瑞士奢華美容品牌 NIANCE（妮瑞斯） 正邁入全新發展階段，推出整合美容與長壽理念的生態系統，涵蓋護膚品、營養補充品、健康檢測、療程、復原方案及身心健康體驗。

NIANCE 以科學實證為基礎推動健康抗衰老而聞名，過去十年來一直致力研發有助提升美麗與身心健康的產品。 隨著蘇黎世、上海及塞浦路斯新店相繼開幕，該公司正由以產品為核心的美容品牌，逐步發展為結合產品與服務的全方位生態系統。

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HOUSE OF NIANCE ZURICH
HOUSE OF NIANCE ZURICH

NIANCE Switzerland 總裁 Yvette Ettema 表示：「整體美容與長壽理念一直是 NIANCE 的核心基因。 我們最初推出的先進護膚產品及營養補充品，旨在支持以健康方式對抗衰老。 如今，我們正將這一理念延伸至全面整合的體驗之中，讓產品、療程及身心健康計劃相輔相成。」

House of NIANCE Zurich 是一項全新的美容長壽概念，提供個人化肌膚分析、先進面部及身體護理療程，以及營養補充方案。 其標誌性體驗包括 Epigenetic Longevity Renewal Facial（表觀遺傳長壽煥活面部療程）、Swiss Glacier Longevity Ritual（瑞士冰川長壽護理療程）、壓力復原療法、微生物群復原計劃，以及身體輪廓活化療程。 品牌亦將於上海外灘推出 NIANCE Beauty & Longevity Center，並於塞浦路斯設立由 NIANCE Switzerland 提供支援的 Ararat Wellness。

品牌以衰老根本成因相關的生物學原理為基礎，並以「14 Hallmarks of Aging」（14 種衰老標誌）科學框架作為指引，開發其護膚及長壽系統。 這一框架塑造了公司的整合式理念，涵蓋肌膚活力、細胞韌性、身體復原、炎症管理、膠原蛋白支援及長遠身心健康等範疇。

「奢華的定義正在改變，而我認為這是一件真正令人充滿希望的事。」 NIANCE 早期投資者 Natalia Vodianova 表示：「我們正逐步擺脫與時間對抗的觀念，轉而追求更具智慧的方向——關愛自身健康。 NIANCE 早在這成為廣泛討論的議題之前，便已洞悉這一趨勢，這正是我選擇加入這段旅程的原因。」

隨著全球長壽經濟持續增長，NIANCE 致力開創全新類別，將美容、科學、身心健康及長壽理念融為一體，打造一站式、整合的生活體驗。

House of NIANCE 現已於 Seidengasse 13, 8001 Zürich, Suisse 正式啟業

關於 NIANCE：

NIANCE 是瑞士奢華美容與長壽品牌，專注於以科學實證為基礎的護膚產品、營養補充品及整合式長壽系統。 NIANCE 於瑞士研發及生產，結合先進生物科技與整體健康理念，致力支持以健康方式對抗衰老、肌膚活力、身體韌性及長遠身心健康。

如欲查詢更多資料，請聯絡 [email protected] 

SOURCE NIANCE