NIANCE 從產品領域拓展至全球美容與長壽生態系統

蘇黎世2026年6月4日 /美通社/ -- 瑞士奢華美容品牌 NIANCE（妮瑞斯） 正邁入全新發展階段，推出整合美容與長壽理念的生態系統，涵蓋護膚品、營養補充品、健康檢測、療程、復原方案及身心健康體驗。

NIANCE 以科學實證為基礎推動健康抗衰老而聞名，過去十年來一直致力研發有助提升美麗與身心健康的產品。 隨著蘇黎世、上海及塞浦路斯新店相繼開幕，該公司正由以產品為核心的美容品牌，逐步發展為結合產品與服務的全方位生態系統。

HOUSE OF NIANCE ZURICH

NIANCE Switzerland 總裁 Yvette Ettema 表示：「整體美容與長壽理念一直是 NIANCE 的核心基因。 我們最初推出的先進護膚產品及營養補充品，旨在支持以健康方式對抗衰老。 如今，我們正將這一理念延伸至全面整合的體驗之中，讓產品、療程及身心健康計劃相輔相成。」

House of NIANCE Zurich 是一項全新的美容長壽概念，提供個人化肌膚分析、先進面部及身體護理療程，以及營養補充方案。 其標誌性體驗包括 Epigenetic Longevity Renewal Facial（表觀遺傳長壽煥活面部療程）、Swiss Glacier Longevity Ritual（瑞士冰川長壽護理療程）、壓力復原療法、微生物群復原計劃，以及身體輪廓活化療程。 品牌亦將於上海外灘推出 NIANCE Beauty & Longevity Center，並於塞浦路斯設立由 NIANCE Switzerland 提供支援的 Ararat Wellness。

品牌以衰老根本成因相關的生物學原理為基礎，並以「14 Hallmarks of Aging」（14 種衰老標誌）科學框架作為指引，開發其護膚及長壽系統。 這一框架塑造了公司的整合式理念，涵蓋肌膚活力、細胞韌性、身體復原、炎症管理、膠原蛋白支援及長遠身心健康等範疇。

「奢華的定義正在改變，而我認為這是一件真正令人充滿希望的事。」 NIANCE 早期投資者 Natalia Vodianova 表示：「我們正逐步擺脫與時間對抗的觀念，轉而追求更具智慧的方向——關愛自身健康。 NIANCE 早在這成為廣泛討論的議題之前，便已洞悉這一趨勢，這正是我選擇加入這段旅程的原因。」

隨著全球長壽經濟持續增長，NIANCE 致力開創全新類別，將美容、科學、身心健康及長壽理念融為一體，打造一站式、整合的生活體驗。

House of NIANCE 現已於 Seidengasse 13, 8001 Zürich, Suisse 正式啟業

關於 NIANCE：

NIANCE 是瑞士奢華美容與長壽品牌，專注於以科學實證為基礎的護膚產品、營養補充品及整合式長壽系統。 NIANCE 於瑞士研發及生產，結合先進生物科技與整體健康理念，致力支持以健康方式對抗衰老、肌膚活力、身體韌性及長遠身心健康。

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SOURCE NIANCE