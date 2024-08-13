شركة Shanghai Electric أعلنت اليوم خططًا طامحة لدفع الابتكار وقيادة التغييرات الجديدة في مجال الطاقة الجديدة والمعدات الصناعية

شانغهاي، 13 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- في اجتماع حديث لموظفي الشركة من قسم البحث والتطوير والتكنولوجيا، كشف مؤتمر التكنولوجيا 2024 الذي عُقد في مقرها العالمي في شانغهاي، Shanghai Electric (SEHK: 2727 ،SSE: 601727) عن خطط طامحة لتعزيز الاعتماد على الذات في العلوم والتكنولوجيا، ولا سيما في القطاعات الناشئة.

في هذا المؤتمر المقام داخليًا، كشفت Shanghai Electric أيضًا عن خريطة طريق تطوير جديدة لوحدات أعمالها الجديدة في مجال الطاقة والمعدات الصناعية. وتضع خريطة الطريق هذه خططًا مستفيضة تهدف إلى تعزيز قدرة الشركة على الابتكار لتعزيز مكانتها الرائدة في السوق.

وقال Wu Lei، رئيس شركة Shanghai Electric معلقًا: "في ظل بيئة عالمية معقدة مليئة بالفرص والتحديات على حد سواء، تلتزم شركة Shanghai Electric بالارتقاء بالابتكار التكنولوجي إلى آفاق جديدة من خلال تطوير شركاتنا، ولتحقيق هذه الغاية، نعمل على تحقيق التكامل بين الموارد لتعزيز نظام بيئي للابتكار وتطوير مسار لبناء فريق هندسي أقوى، وفقًا لمتطلبات هذه الصناعة. يأتي هذا الجهد الذي يكون جزءًا من إستراتيجيتنا الواسعة لتحسين مخططنا القائم على الابتكار للنمو في المستقبل".

من خلال تحديد المبادئ التوجيهية للشركات، التي تتماشى أيضًا مع الإستراتيجية الوطنية للصين لبناء نموذج اقتصادي يركز على التكنولوجيا، قال Wu أيضًا "إن شركة Shanghai Electric ستعزز التآزر بين الشركات على المستوى الجماعي لتسريع مشاريع الابتكار".

وإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة، التي تركز على الصناعات الرائدة والناشئة في أولوياتها، لإنشاء مختبرات وطنية رئيسية ومراكز بحث وتطوير، كمراكز للابتكار التكنولوجي. تهدف الشركة إلى تعزيز دقة مشاريع الابتكار الخاصة بها، والمشاركة بفعالية في تقديم طلبات للحصول على جوائز في التكنولوجيا، وتحسين سياسات الدعم للمواهب التكنولوجية التي تحقق إنجازات كبيرة.

تحول القوى العاملة بخطة عمل مدتها ثلاث سنوات.

في تطوير آخر للشركة، أطلقت Shanghai Electric خطة عمل مدتها ثلاث سنوات لتسهيل كل من نمو الأعمال والتقدم التكنولوجي، وتقديم تدابير لتشديد القدرة التنافسية الأساسية من خلال تحسين تدريب وإدارة المواهب الشبابية. من خلال تنفيذ نهج مزدوج يجمع بين برامج التدريب الداخلية وجهود التوظيف الخارجية، تسعى الشركة إلى جذب المهنيين الاستثنائيين في هذا المجال والاحتفاظ بهم.

كجزء من خطة العمل هذه، تم تأسيس أكاديمية Electric Excellence Engineer Academy في شانغهاي كمنصة لتطوير المواهب مصممة لتنمية قوة عمل هندسية ذات قدرة قوية على الابتكار، إضافة إلى المهارات والمعارف الحيوية التي تساعد في إعادة تشكيل الصناعة.

تعزيز البحث والتطوير باستثمارات في القطاعات الناشئة

من 2021 إلى 2023، خصصت Shanghai Electric 17.7 مليار رنمينبي للبحث والتطوير، عن طريق توجيه 30٪ من هذا الاستثمار نحو القطاعات الناشئة؛ مثل الرياح والطاقة الشمسية، وتخزين الهيدروجين، ومعدات الأتمتة والبرمجيات الصناعية. استمرت الشركة في دفع مبادرتها نحو التقدم، "إدارة مشروعات استثمار البحث والتطوير باعتبارها تقييمًا للأرباح"، من خلال دمج 11 مشروعًا جديدًا في عام 2023، وتوسيع الدعم إلى ما مجموعه 50 مشروعًا، مما أدى إلى تحقيق ربح تراكمي قدره 940 مليون رنمينبي.

دفع الابتكار من خلال الشراكات بين الجامعة والصناعة

في 9 أبريل، وقّعت جامعة Shanghai Jiao Tong وشركة Shanghai Electric اتفاقية تعاون إستراتيجية لإقامة شراكة طويلة الأجل ومستدامة، من خلالها سوف تتعاون لإنشاء مركز أبحاث للمعدات الذكية الخضراء، وتلبية احتياجات الصناعة الوطنية واحتياجات شانغهاي الإستراتيجية من خلال الابتكار التكنولوجي وتنمية المواهب، مع التركيز على تصنيع التقنيات المبتكرة.

تلا هذه المبادرة تحالف كبير آخر مع مؤسسة تعليمية عالية مرموقة، تم تشكيله مع جامعة Tsinghua في 23 يوليو. ستركز هذه الشراكة على تحسين حلول التصنيع المتقدمة والطاقة المنخفضة الكربون، حيث تعمل المؤسستان على إنشاء منصات ابتكارية رفيعة المستوى.

وأضاف Wu: "مع خريطة طريق واضحة ومستفيضة، من المقرر أن تصبح شركة Shanghai Electric مركزًا للابتكار ملتزمًا بالمساهمة في الإستراتيجية الوطنية والتنمية الصناعية. من خلال الجهود المركزة في مجال البحث والتطوير والتعاون الإستراتيجي مع قادة الصناعة والمؤسسات الأكاديمية، تهدف Shanghai Electric إلى تحقيق أهدافها ووضع معايير صناعية جديدة من خلال الاستفادة من الشراكات ودفع الحدود التكنولوجية في كل من الصناعات الرائدة والناشئة".

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