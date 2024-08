Společnost Shanghai Electric oznámila ambiciózní plány na podporu inovací a změny v oblasti nových energií a průmyslových zařízení

ŠANGHAJ, 13. srpna 2024 /PRNewswire/ -- Společnost Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) na nedávném setkání zaměstnanců této společnosti z oblasti výzkumu a vývoje a technologií, Technology Conference 2024, které se konalo v jejím globálním sídle v Šanghaji, oznámila ambiciózní plány na zvýšení soběstačnosti v oblasti vědy a technologií, a to zejména v rozvíjejících se odvětvích.

Společnost Shanghai Electric na této interní konferenci představila také nový plán rozvoje svých obchodních jednotek v oblasti nové energetiky a průmyslových zařízení. Tento plán podrobně rozvádí kroky, jejichž cílem je posílení inovačních schopností společnosti a upevnění jejího vedoucího postavení na trhu.

„V komplikovaném globálním prostředí plném příležitostí i výzev je společnost Shanghai Electric odhodlána posunout v rámci svého rozvoje technologické inovace na zcela novou úroveň," konstatoval Wu Lei, předseda představenstva společnosti Shanghai Electric. „Abychom toho dosáhli, provádíme aktivní integraci zdrojů na podporu inovačního ekosystému a rozvíjíme možnosti pro vytvoření ještě kvalitnějšího technického týmu, jak to náš obor vyžaduje. Toto úsilí je součástí naší širší strategie optimalizace plánu budoucího růstu, založeného na inovacích."

Wu také uvedl, že společnost Shanghai Electric posílí vzájemnou spolupráci mezi podniky na úrovni skupiny za účelem urychlení vývoje inovačních projektů, a v této souvislosti nastínil firemní zásady, které jsou rovněž v souladu s čínskou národní strategií budování technologicky orientovaného ekonomického modelu.

Kromě toho tato společnost, která klade důraz na přední a rozvíjející se odvětví, plánuje zřízení klíčových národních laboratoří a výzkumných a vývojových center, sloužících jako centra technologických inovací. Cílem společnosti je zvýšit přesnost svých inovačních projektů, aktivně se podílet na žádostech o technologické ocenění a optimalizovat politiku podpory technologických talentů, kteří dosáhnou významných objevů.

Tříletý plán transformace pracovní síly

V rámci dalšího vývoje zahájila společnost Shanghai Electric realizaci tříletého akčního plánu, který má usnadnit obchodní růst i technologické pokroky, a zavedla opatření pro zvýšení klíčové konkurenceschopnosti zlepšováním vzdělávání a správy mladých talentů. Zavedením dvojího přístupu, který kombinuje interní školicí programy s externím náborem, se společnost snaží přilákat výjimečné odborníky v oboru a následně je také udržet.

V rámci tohoto akčního plánu byla založena škola Shanghai Electric Excellence Engineer Academy, která má sloužit jako platforma pro rozvoj talentů, jejímž cílem je vychovávat technické pracovníky s vysokou úrovní inovačních schopností, vybavené také kritickými dovednostmi a znalostmi, které pomáhají rozvíjet a měnit toto odvětví.

Podpora výzkumu a vývoje investicemi do rozvíjejících se oblastí

V letech 2021 až 2023 vyčlenila společnost Shanghai Electric na výzkum a vývoj částku 17,7 miliardy RMB, přičemž 30 % těchto investic směřovala do rozvíjejících se odvětví, jako je větrná a solární energie, skladování vodíku, automatizační zařízení nebo průmyslový software. Společnost také pokračovala v podpoře své iniciativy „Projektové řízení investic do výzkumu a vývoje považované za hodnocení zisku", do níž v roce 2023 začlenila 11 nových projektů, čímž rozšířila podporu na celkem 50 projektů a dosáhla kumulovaného zisku 940 milionů RMB.

Podpora inovací prostřednictvím partnerství mezi univerzitami a průmyslem

Šanghajská univerzita Jiao Tong a společnost Shanghai Electric podepsaly dne 9. dubna dohodu o strategické spolupráci, jejímž cílem je navázání dlouhodobého a udržitelného partnerství a vytvoření výzkumného centra pro ekologická inteligentní zařízení, které bude řešit strategické potřeby národního a šanghajského průmyslu prostřednictvím technologických inovací a výchovy talentů se zaměřením na industrializaci inovativních technologií.

Na tuto iniciativu navázalo další významné partnerství s prestižní vysokoškolskou institucí, konkrétně s univerzitou Tsinghua, které bylo uzavřeno 23. července. Tato spolupráce se zaměří na zdokonalování pokročilých výrobních a nízkouhlíkových energetických řešení a obě instituce se budou věnovat tvorbě platforem pro inovace na vysoké úrovni.

„Díky svému jednoznačnému a podrobnému plánu se společnost Shanghai Electric stane inovační velmocí, odhodlanou podílet se na národní strategii i na průmyslovém rozvoji. Prostřednictvím soustředěného úsilí v oblasti výzkumu a vývoje a strategické spolupráce s předními průmyslovými a akademickými institucemi chce společnost Shanghai Electric za podpory svých partnerství a posouváním technologických hranic v předních i rozvíjejících se odvětvích dosáhnout svých cílů a definovat zcela nové průmyslové standardy," dodal Wu.

