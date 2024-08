Shanghai Electric prezentuje ambitne plany stymulowania innowacyjności i wdrażania przełomowych zmian na polu nowoczesnych urządzeń energetycznych i przemysłowych

SZANGHAJ, 12 sierpnia 2024 r. /PRNewswire/ -- Przy okazji odbywającego się niedawno w międzynarodowej siedzibie spółki Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) spotkania pracowników działu badawczo-rozwojowego i technicznego - Konferencja Technologiczna 2024 - zaprezentowano zaawansowane plany rozwoju własnych kompetencji w dziedzinie nauki i technologii ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się.

Konferencja ta była również okazją do zaprezentowania przez spółkę nowej strategii rozwoju jednostek biznesowych odpowiedzialnych za sektor energetyki i urządzeń przemysłowych. Wspomniany plan określa szczegółowe założenia mające na celu zwiększenie innowacyjności spółki i ugruntowanie jej pozycji lidera na rynku.

„Pomimo skomplikowanych uwarunkowań rynkowych obfitujących zarówno w możliwości, jak i wyzwania, Shanghai Electric dokłada wszelkich starań, aby poprzez rozwój przedsiębiorstwa wprowadzać nowatorskie koncepcje technologiczne" - powiedział Wu Lei, prezes spółki Shanghai Electric. „Dla osiągnięcia tego celu intensywnie integrujemy zasoby, wspierając rozwój ekosystemu innowacji i opracowując ścieżkę prowadzącą do budowy wzmocnionego zespołu inżynierów zgodnie z wymaganiami branży. Działania te stanowią część szeroko zakrojonej strategii mającej na celu optymalizację opartego na innowacjach planu dalszego rozwoju".

Prezentując wytyczne korporacyjne uwzględniające również krajową strategię Chin w zakresie budowy modelu gospodarczego zorientowanego na technologię, Wu zapowiedział również, że Shanghai Electric będzie dążyć do pogłębienia procesu synergii między przedsiębiorstwami należącymi do grupy, co pozwoli przyspieszyć realizację nowatorskich projektów.

Jednocześnie, zgodnie z priorytetami wyznaczonymi przez spółkę dla mających silną pozycję i rozwijających się gałęzi przemysłu, planuje ona utworzenie krajowych centrów badawczo-rozwojowych oraz zaawansowanych laboratoriów stanowiących ośrodki innowacji technologicznych. Zamierzeniem spółki jest również podniesienie precyzji projektów innowacyjnych, aktywne uczestnictwo w procedurach przyznawania nagród technologicznych oraz optymalizacja polityki wsparcia dla utalentowanych technologicznie osób dokonujących przełomowych odkryć.

Trzyletni plan działania na rzecz rozwoju zasobów ludzkich

Spółka Shanghai Electric wdrożyła trzyletni plan działania mający na celu ułatwienie zarówno rozwoju działalności, jak i postępu technologicznego, polegający na wprowadzeniu środków ukierunkowanych na zwiększenie konkurencyjności poprzez udoskonalenie szkolenia i kierowania uzdolnioną młodzieżą. Realizując dwutorowe metody łączące wewnętrzne programy szkoleniowe z zewnętrznymi działaniami rekrutacyjnymi, spółka stawia sobie za cel przyciągnięcie i zatrzymanie w branży najlepszych specjalistów.

Z myślą o tych działaniach powstała specjalna akademia inżynierska Shanghai Electric Excellence Engineer Academy, stanowiąca platformę rozwoju uzdolnionej kadry inżynierskiej o wysokim potencjale innowacyjności, jak również kluczowych umiejętnościach i wiedzy, które przyczyniają się do transformacji całego sektora.

Promowanie badań i rozwoju poprzez inwestycje w branże rozwijające się

W latach 2021-2023 przedsiębiorstwo Shanghai Electric przeznaczyło 17,7 mld RMB na badania i rozwój, przy czym 30% tych inwestycji skierowano do rozwijających się obszarów rynku, takich jak energia wiatrowa, energia słoneczna, magazynowanie wodoru, urządzenia automatyzacyjne i oprogramowanie przemysłowe. Współpraca w ramach projektu „Zarządzanie inwestycjami badawczo-rozwojowymi z uwzględnieniem oceny zysków" doprowadziła do realizacji kolejnych 11 projektów w 2023 r., co zwiększyło wsparcie dla łącznie 50 przedsięwzięć i przyniosło skumulowany zysk w wysokości 940 mln RMB.

Rozwój innowacji poprzez współpracę między uczelniami a podmiotami przemysłowymi

W dniu 9 kwietnia przedstawiciele Uniwersytetu Jiao Tong w Szanghaju i spółki Shanghai Electric podpisali umowę o strategicznej współpracy na rzecz ustanowienia długoterminowego, zrównoważonego partnerstwa, w ramach którego wspólnymi siłami stworzą centrum badań nad ekologicznym, inteligentnym ekosystemem, zaspokajając przy tym najważniejsze potrzeby przemysłu zarówno krajowego, jak i szanghajskiego poprzez innowacje technologiczne i rozwój uzdolnionych pracowników, z naciskiem na uprzemysłowienie innowacyjnych technologii.

Kontynuacją tej inicjatywy był kolejny znaczący sojusz z prestiżową instytucją szkolnictwa wyższego zawarty 23 lipca z Uniwersytetem Tsinghua. Współpraca ta będzie skupiona na udoskonalaniu zaawansowanej produkcji i niskoemisyjnych rozwiązaniach energetycznych, ponieważ obie instytucje podejmują działania w celu stworzenia platform innowacji na najwyższym poziomie.

„Wraz z opracowaniem jasnego i szczegółowego planu działania spółka Shanghai Electric ma szansę stać się potęgą innowacji zaangażowaną w realizację krajowej strategii i rozwój przemysłowy. Poprzez ukierunkowane działania na rzecz badań i rozwoju oraz nawiązanie strategicznej współpracy z liderami branży i instytucjami akademickimi spółka zamierza osiągnąć swoje cele i ustanowić nowe standardy branżowe, wykorzystując relacje partnerskie i przesuwając granice technologiczne w branżach o ugruntowanej pozycji i nowo powstających" - dodał Wu.

