Shanghai Electric oznamuje ambiciózne plány na podporu inovácií a zavedenie nových zmien pre nové energetické a priemyselné zariadenia

ŠANGHAJ, 13. augusta 2024 /PRNewswire/ -- Na nedávnom stretnutí zamestnancov spoločnosti z oblasti výskumu, vývoja a technológií sa v jej globálnom ústredí v Shanghai, konala konferencia Technology Conference 2024, na ktorej spoločnosť Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) odhalila ambiciózne plány na zvýšenie sebestačnosti vo vede a technológii, najmä v rozvíjajúcich sa sektoroch.

Na tejto internej konferencii spoločnosť Shanghai Electric predstavila aj nový plán vývoja pre svoje nové obchodné jednotky v oblasti energetiky a priemyselných zariadení. Tento plán obsahuje podrobné postupy zamerané na posilnenie inovačnej schopnosti spoločnosti, aby si upevnila vedúce postavenie na trhu.

„Uprostred komplexného globálneho prostredia plného príležitostí a výziev sa spoločnosť Shanghai Electric zaviazala pozdvihnúť technologické inovácie na novú úroveň v rámci rozvoja našej spoločnosti," povedal Wu Lei, predseda Shanghai Electric. „Aby sme to dosiahli, integrujeme zdroje na podporu inovačného ekosystému a na rozvoj cesty pre vybudovanie silnejšieho inžinierskeho tímu, ako to vyžaduje odvetvie. Toto úsilie je súčasťou našej širšej stratégie optimalizácie nášho plánu založeného na inováciách pre budúci rast."

Wu načrtol podnikové zásady, ktoré sú tiež v súlade s čínskou národnou stratégiou na vybudovanie technologicky orientovaného ekonomického modelu, a povedal, že Shanghai Electric posilní synergiu medzi podnikmi na úrovni skupiny s cieľom urýchliť inovačné projekty.

Okrem toho spoločnosť so svojimi prioritami zameranými na popredné a vznikajúce odvetvia plánuje založiť ústredné národné laboratóriá a výskumné a vývojové centrá ako strediská pre technologické inovácie. Cieľom spoločnosti je zvýšiť presnosť svojich inovačných projektov, aktívne sa podieľať na aplikáciách oceňovaných za technológie a optimalizovať politiku podpory pre technické talenty, ktoré dosahujú významný pokrok.

Transformácia pracovnej sily pomocou trojročného akčného plánu

V rámci ďalšieho rozvoja spoločnosti spustila Shanghai Electric trojročný akčný plán na uľahčenie obchodného rastu a technologického pokroku, pričom zavádza opatrenia na zvýšenie základnej konkurencieschopnosti zlepšením odbornej prípravy a riadenia mladých talentov. Zavádzaním duálneho prístupu, ktorý kombinuje interné programy odbornej prípravy s externým náborovým úsilím, sa spoločnosť snaží prilákať a udržať si výnimočných odborníkov v tejto oblasti.

Ako súčasť tohto akčného plánu bola založená šanghajská akadémia inžinierskej dokonalosti (Shanghai Electric Excellence Engineer Academy) ako platforma na rozvoj talentov navrhnutá tak, aby kultivovala inžiniersku pracovnú silu so silnými inovačnými schopnosťami, ako aj rozhodujúcimi zručnosťami a znalosťami, ktoré pomáhajú pretvárať odvetvie.

Posilnenie výskumu a vývoja investíciami do rozvíjajúcich sa sektorov

Od roku 2021 do roku 2023 spoločnosť Shanghai Electric rozdelila 17,7 miliardy RMB na výskum a vývoj, pričom 30 % tejto investície smerovalo do rozvíjajúcich sa sektorov, ako je veterná energia, solárna energia, skladovanie vodíka, automatizačné zariadenia a priemyselný softvér. Spoločnosť pokračovala v presadzovaní svojej iniciatívy „projektové riadenie investícií do výskumu a vývoja, ktoré sa považuje za zhodnotenie zisku" začlenením 11 nových projektov v roku 2023, rozšírením podpory na celkovo 50 projektov, výsledkom čoho je akumulovaný zisk vo výške 940 miliónov RMB.

Podpora inovácií prostredníctvom partnerstiev medzi univerzitami a priemyslom

Univerzita Shanghai Jiao Tong University a Shanghai Electric podpísali 9. apríla dohodu o strategickej spolupráci s cieľom vytvoriť dlhodobé, udržateľné partnerstvo, prostredníctvom ktorého sa spoja a vytvoria výskumné centrum pre ekologické inteligentné zariadenia, ktoré bude riešiť národné a strategické potreby šanghajského priemyslu prostredníctvom technologických inovácie a kultiváciu talentov so zameraním na industrializáciu inovatívnych technológií.

Na túto iniciatívu nadviazala ďalšia významná aliancia s prestížnou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá vznikla 23. júla v spolupráci s univerzitou Čching-chua. Toto partnerstvo sa zameria na zdokonaľovanie pokročilej výroby a nízkouhlíkových energetických riešení, keďže obe inštitúcie pracujú na vytváraní inovačných platforiem na vysokej úrovni.

„S jasným a podrobným plánom je spoločnosť Shanghai Electric nastavená na to, aby sa stala inovačnou veľmocou, ktorá sa zaviazala prispievať k národnej stratégii a priemyselnému rozvoju. Prostredníctvom cieleného úsilia vo výskume a vývoji a strategickým spoluprácam s lídrami v odvetví a akademickými inštitúciami sa spoločnosť Shanghai Electric snaží dosiahnuť svoje ciele a stanoviť nové priemyselné štandardy využívaním partnerstiev a posúvaním technologických hraníc v popredných aj rozvíjajúcich sa odvetviach," dodal Wu.

