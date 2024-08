Shanghai Electric divulga planos ambiciosos para promover a inovação e liderar novas mudanças em energia renovável e equipamentos industriais

XANGAI, 13 de agosto de 2024 /PRNewswire/ -- Em um recente encontro de funcionários de P&D e tecnologia da empresa, a Technology Conference 2024, realizada em sua sede global em Xangai, a Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) divulgou planos ambiciosos para promover a autossuficiência em ciência e tecnologia, especialmente em setores emergentes.

Nessa conferência interna, a Shanghai Electric também apresentou um novo roteiro de desenvolvimento para suas unidades de negócios de energia renovável e equipamentos industriais. Esse roteiro descreve planos detalhados com o objetivo de aumentar a capacidade de inovação da empresa para consolidar sua liderança no mercado.

"Em um ambiente global complexo, rico em oportunidades e desafios, a Shanghai Electric tem o compromisso de levar a inovação tecnológica a novos patamares em nosso desenvolvimento corporativo", disse Wu Lei, presidente da Shanghai Electric. "Para isso, estamos integrando recursos com o objetivo de promover um ecossistema de inovação e desenvolver um caminho para a formação de uma equipe de engenharia mais forte, como o setor exige. Esse esforço faz parte de nossa estratégia mais ampla de otimizar nosso projeto orientado à inovação visando o crescimento futuro."

Ao traçar as diretrizes corporativas, que também estão alinhadas com a estratégia nacional da China para construir um modelo econômico centrado em tecnologia, Wu também afirmou que a Shanghai Electric aumentará a sinergia entre as empresas do grupo para agilizar os projetos de inovação.

Além disso, a empresa, com suas prioridades estabelecidas para os setores líderes e emergentes, planeja implantar laboratórios nacionais importantes e centros de pesquisa e desenvolvimento, como polos de inovação tecnológica. A empresa deseja aumentar a precisão de seus projetos de inovação, candidatar-se efetivamente a prêmios de tecnologia e otimizar as políticas de suporte para talentos tecnológicos que alcançarem avanços significativos.

Transformação da força de trabalho com um plano de ação trienal

Em outra iniciativa da empresa, a Shanghai Electric lançou um plano de ação trienal para facilitar o crescimento dos negócios e o avanço tecnológico, introduzindo medidas para aprimorar a competitividade principal, melhorando o treinamento e a gestão de jovens talentos. Adotando uma abordagem que combina programas de treinamento interno com esforços de recrutamento externo, a empresa busca atrair e reter profissionais excepcionais na área.

Dentro desse plano de ação, a Shanghai Electric Excellence Engineer Academy foi instituída como uma plataforma de desenvolvimento de talentos projetada para cultivar uma força de trabalho de engenharia com forte capacidade de inovação, bem como as habilidades e conhecimentos essenciais que ajudam a remodelar o setor.

Promoção de P&D com investimentos em setores emergentes

De 2021 a 2023, a Shanghai Electric destinou 17,7 bilhões de yuans para pesquisa e desenvolvimento, com 30% desse investimento direcionado a setores emergentes, como eólico, solar, armazenamento de hidrogênio, equipamentos de automação e software industrial. A empresa continuou a promover sua iniciativa, "Gerenciamento de projetos de investimentos em P&D considerados como avaliação de lucros", acrescentando 11 novos projetos em 2023, ampliando o suporte para um total de 50 projetos e gerando um lucro acumulado de 940 milhões de yuans.

Incentivo à inovação por meio de parcerias universidade-indústria

Em 9 de abril, a Shanghai Jiao Tong University e a Shanghai Electric assinaram um acordo de cooperação estratégica para instituir uma parceria sustentável e de longo prazo, na qual criarão, em conjunto, um centro de pesquisa para equipamentos inteligentes sustentáveis, atendendo às necessidades estratégicas do setor nacional e de Xangai por meio da inovação tecnológica e do cultivo de talentos, com foco na industrialização de tecnologias inovadoras.

Essa iniciativa foi seguida por outra aliança importante com uma renomada instituição de ensino superior, formada com a Universidade Tsinghua em 23 de julho. Essa parceria se especializará no refinamento de soluções avançadas de manufatura e energia de baixo carbono, visto que ambas as instituições trabalham para estabelecer plataformas de inovação de alto nível.

"Graças a um roteiro claro e detalhado, a Shanghai Electric está pronta para se converter em uma potência de inovação comprometida em contribuir com a estratégia nacional e o desenvolvimento industrial. A Shanghai Electric, por meio de esforços concentrados em pesquisa e desenvolvimento e colaborações estratégicas com líderes do setor e instituições acadêmicas, pretende atingir suas metas e estabelecer novos padrões do setor, por meio de parcerias e da expansão dos limites tecnológicos nos setores líderes e emergentes", acrescentou Wu.

