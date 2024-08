Shanghai Electric annonce des plans ambitieux pour promouvoir l'innovation et l'évolution des nouvelles énergies et des équipements industriels

SHANGHAI, 12 août 2024 /PRNewswire/ -- Lors d'une récente réunion des équipes R&D et technologiques de la société, la Technology Conference 2024 qui s'est tenue à son siège mondial à Shanghai, Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) a dévoilé des plans ambitieux pour promouvoir l'autonomie en matière de science et de technologie, en particulier dans les secteurs émergents.

Lors de cette conférence interne, Shanghai Electric a également dévoilé une nouvelle feuille de route pour le développement de ses unités commerciales d'énergie nouvelle et d'équipement industriel. Cette feuille de route présente des plans détaillés visant à stimuler les prouesses de l'entreprise en matière d'innovation afin de consolider sa position de leader sur le marché.

« Dans un environnement mondial complexe, riche en opportunités et en défis, Shanghai Electric s'engage à porter l'innovation technologique vers de nouveaux sommets dans le cadre du développement de l'entreprise », déclare Wu Lei, président du conseil de Shanghai Electric. « Pour y parvenir, nous intégrons des ressources afin de favoriser un écosystème d'innovation et de frayer un chemin pour la mise en place d'une équipe d'ingénieurs plus forte, comme l'exige le secteur. Cet effort s'inscrit dans le cadre de notre stratégie plus large visant à optimiser notre plan d'action axé sur l'innovation en vue d'une croissance future. »

En soulignant les lignes directrices de l'entreprise, qui sont également alignées sur la stratégie nationale chinoise visant à construire un modèle économique centré sur la technologie, Wu a également déclaré que Shanghai Electric renforcera la synergie entre les entreprises du groupe afin d'accélérer les projets d'innovation.

En outre, la société, dont les priorités sont fixées sur les industries de pointe et émergentes, prévoit d'établir des laboratoires nationaux clés et des centres de R&D, en tant que pôles d'innovation technologique. La société vise à améliorer la précision de ses projets d'innovation, à participer activement aux candidatures pour des prix technologiques et à optimiser les politiques de soutien aux talents technologiques qui réalisent des avancées de taille.

Transformer le personnel grâce à un plan d'action triennal

Par ailleurs, Shanghai Electric a lancé un plan d'action triennal pour faciliter la croissance de l'entreprise et le progrès technologique, en introduisant des mesures visant à renforcer la compétitivité de base via l'optimisation de la formation et de la gestion des jeunes talents. En mettant en œuvre une double approche combinant des programmes de formation interne et des efforts de recrutement externe, l'entreprise s'efforce d'attirer et de retenir des professionnels d'exception dans ce domaine.

Dans le cadre de ce plan d'action, la Shanghai Electric Excellence Engineer Academy a été créée en tant que plateforme de développement des talents destinée à soutenir une main-d'œuvre technique dotée d'une forte capacité d'innovation, ainsi que des compétences et connaissances essentielles qui contribuent à remodeler le secteur.

Stimuler la R&D en investissant dans les secteurs émergents

De 2021 à 2023, Shanghai Electric a alloué 17,7 milliards RMB à la R&D, 30 % de ces investissements étant destinés aux secteurs émergents tels que l'éolien, le solaire, le stockage de l'hydrogène, les équipements d'automatisation et les logiciels industriels. L'entreprise a continué à faire avancer son initiative intitulée « Project Management of R&D Investment Regarded as Profit Assessment », en intégrant 11 nouveaux projets en 2023, en élargissant le soutien à un total de 50 projets et en réalisant un bénéfice cumulé de 940 millions RMB.

Promouvoir l'innovation grâce à des partenariats entre les acteurs universitaires et sectoriels

Le 9 avril, l'université Jiao Tong de Shanghai et Shanghai Electric ont signé un accord de coopération stratégique afin d'établir un partenariat à long terme par lequel ils uniront leurs efforts pour créer un centre de recherche sur les équipements intelligents verts, répondant ainsi aux besoins stratégiques de l'industrie nationale et de Shanghai par l'innovation technologique et la formation de talents, en mettant l'accent sur l'industrialisation des technologies innovantes.

Cette initiative a été suivie d'une autre alliance majeure conclue le 23 juillet avec l'université Tsinghua, un établissement d'enseignement supérieur de premier plan. Ce partenariat se concentrera sur le perfectionnement de la fabrication avancée et des solutions énergétiques à faible teneur en carbone, les deux entités s'attelant à mettre en place des plateformes d'innovation de haut niveau.

« Grâce à une feuille de route précise et détaillée, Shanghai Electric est en passe de devenir un catalyseur de l''innovation qui s'engage à contribuer à la stratégie nationale et au développement industriel. Grâce à des efforts ciblés en matière de R&D et à des collaborations stratégiques avec des chef des file et des universités, Shanghai Electric vise à atteindre ses objectifs et à établir de nouvelles normes en s'appuyant sur des partenariats et en repoussant les limites technologiques dans les industries de pointe et émergentes », conclut Wu.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.shanghai-electric.com/group_en/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2346204/4854644/Shanghai_Electric_logo.jpg