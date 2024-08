Shanghai Electric kündigt ehrgeizige Pläne an, um Innovationen voranzutreiben und neue Veränderungen für neue Energie- und Industrieanlagen anzuführen

SHANGHAI, 13. August 2024 /PRNewswire/ -- Bei einem kürzlich abgehaltenen Treffen von Mitarbeitern des Unternehmens aus den Bereichen Forschung und Entwicklung und Technik, der Technology Conference 2024, die am globalen Hauptsitz in Shanghai abgehalten wurde, enthüllte Shanghai Electric (SEHK:2727, SSE:601727) ehrgeizige Pläne zur Förderung der Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technologie, insbesondere in aufstrebenden Sektoren.

Auf dieser internen Konferenz stellte Shanghai Electric auch einen neuen Entwicklungsplan für seine neuen Geschäftsbereiche Energie und Industrieanlagen vor. Diese Roadmap enthält detaillierte Pläne, die darauf abzielen, die Innovationskraft des Unternehmens zu stärken und seine Marktführerschaft zu festigen.

„Inmitten eines komplexen globalen Umfelds, das sowohl mit Chancen als auch mit Herausforderungen gefüllt ist, ist Shanghai Electric bestrebt, die technologische Innovation im Rahmen unserer Unternehmensentwicklung auf ein neues Niveau zu heben", sagte Wu Lei, Vorsitzender von Shanghai Electric. „Um dies zu erreichen, integrieren wir Ressourcen, um ein Innovationsökosystem zu fördern und einen Weg für den Aufbau eines stärkeren Ingenieurteams zu entwickeln, wie es von der Industrie gefordert wird. Diese Bemühungen sind Teil unserer umfassenden Strategie zur Optimierung unseres innovationsgetriebenen Konzepts für künftiges Wachstum."

Wu erläuterte die Unternehmensrichtlinien, die auch mit der nationalen Strategie Chinas zum Aufbau eines technologieorientierten Wirtschaftsmodells übereinstimmen, und sagte außerdem, dass Shanghai Electric die Synergien zwischen den Unternehmen auf Gruppenebene verstärken wird, um Innovationsprojekte zu beschleunigen.

Darüber hinaus plant das Unternehmen, das seinen Schwerpunkt auf führende und aufstrebende Branchen legt, die Einrichtung nationaler Schlüssellabore und Forschungs- und Entwicklungszentren als Drehscheiben für technologische Innovationen. Das Unternehmen will die Präzision seiner Innovationsprojekte verbessern, sich aktiv an Bewerbungen für Technologiepreise beteiligen und die Fördermaßnahmen für technische Talente, die bedeutende Durchbrüche erzielen, optimieren.

Transformation der Belegschaft mit einem dreijährigen Aktionsplan

Als weitere Unternehmensentwicklung hat Shanghai Electric einen dreijährigen Aktionsplan zur Förderung des Unternehmenswachstums und des technologischen Fortschritts ins Leben gerufen, der Maßnahmen zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit durch die Verbesserung der Ausbildung und des Managements von Nachwuchstalenten umfasst. Durch die Umsetzung eines dualen Ansatzes, der interne Schulungsprogramme mit externen Rekrutierungsbemühungen kombiniert, versucht das Unternehmen, herausragende Fachkräfte in diesem Bereich zu gewinnen und zu halten.

Im Rahmen dieses Aktionsplans wurde die Shanghai Electric Excellence Engineer Academy als Plattform für die Entwicklung von Talenten gegründet, mit dem Ziel, Ingenieure mit starken Innovationsfähigkeiten auszubilden und ihnen die entscheidenden Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln, die zur Transformation der Branche beitragen.

Förderung von F&E durch Investitionen in neue Sektoren

Von 2021 bis 2023 stellte Shanghai Electric 17,7 Milliarden RMB für Forschung und Entwicklung bereit, wobei 30 % dieser Investitionen in aufstrebende Sektoren wie Windkraft, Solarenergie, Wasserstoffspeicherung, Automatisierungsausrüstung und Industriesoftware fließen. Das Unternehmen hat seine Initiative „Project Management of R&D Investment Regarded as Profit Assessment" (Projektmanagement von F&E-Investitionen im Hinblick auf die Gewinnbewertung) weiter vorangetrieben, indem es im Jahr 2023 elf neue Projekte aufgenommen und die Unterstützung auf insgesamt 50 Projekte ausgeweitet hat, was zu einem kumulierten Gewinn von 940 Millionen RMB führte.

Innovationsförderung durch Partnerschaften zwischen Universitäten und der Industrie

Am 9. April unterzeichneten die Jiao-Tong-Universität Shanghai und Shanghai Electric eine strategische Kooperationsvereinbarung zur Gründung einer langfristigen, nachhaltigen Partnerschaft, in deren Rahmen sie gemeinsam ein Forschungszentrum für grüne intelligente Geräte errichten werden, das den nationalen und den strategischen Industriebedürfnissen Shanghais durch technologische Innovation und Talentförderung gerecht werden soll, wobei der Schwerpunkt auf der Industrialisierung innovativer Technologien liegt.

Auf diese Initiative folgte am 23. Juli ein weiteres bedeutendes Bündnis mit einer renommierten Hochschuleinrichtung, nämlich mit der Tsinghua-Universität. Diese Partnerschaft wird sich auf die Weiterentwicklung fortschrittlicher Fertigungs- und kohlenstoffarmer Energielösungen konzentrieren, da beide Institutionen an der Einrichtung hochrangiger Innovationsplattformen arbeiten.

„Mit einem klaren und detaillierten Fahrplan ist Shanghai Electric auf dem besten Weg, ein innovatives Kraftwerk zu werden, das zur nationalen Strategie und zur industriellen Entwicklung beiträgt. Durch gezielte Anstrengungen in Forschung und Entwicklung und strategische Kooperationen mit Branchenführern und akademischen Einrichtungen will Shanghai Electric seine Ziele erreichen und neue Branchenstandards setzen, indem es Partnerschaften nutzt und technologische Grenzen in führenden und aufstrebenden Branchen erweitert", fügte Wu hinzu.

