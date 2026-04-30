شركة STARTRADER تسجّل 3.145 تريليون دولار حجم تداول في الربع الأول من 2026 بنمو 340% على أساس سنوي

أداء قياسي يرسّخ مرحلة جديدة من النمو لوسيط الأصول المتعددة العالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 30 أبريل / نيسان 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت STARTRADER عن تحقيق أعلى حجم تداول ربعي في تاريخها، بعدما سجلت 3.145 تريليون دولار كإجمالي حجم تداول خلال الربع الأول من عام 2026، بزيادة 340% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ونمو 56.7% مقارنة بالربع الرابع من 2025. كما ارتفع عدد حسابات التداول الجديدة للعملاء بنسبة 280% على أساس سنوي، في مؤشر يعكس اتساع قاعدة العملاء وتسارع وتيرة النمو.

ويجسد هذا الأداء الزخم الذي تواصل STARTRADER بناءه، مدفوعًا بثقة متنامية من العملاء، وبنية تحتية قوية، ورؤية واضحة ترتكز على شعارها: نبني على الثقة… ونقود مسار النمو.

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

«تعكس هذه الأرقام ما يمكن تحقيقه عندما تقترن البنية التحتية القوية برؤية واضحة. تجاوز 3 تريليونات دولار في ربع واحد محطة مهمة، لكن الأهم بالنسبة لنا أن هذا النمو واسع النطاق، متسق، ومبني على أسس مستدامة.»

ويعكس أداء الربع الأول استمرار التوسع المدروس للشركة، حيث بلغ متوسط حجم التداول الشهري تريليون دولار على امتداد الربع، ما يؤكد استمرارية نشاط العملاء وعمق الثقة في منصات الشركة ومنتجاتها.

أبرز مؤشرات الأداء في الربع الأول 2026:

إجمالي حجم التداول: 3.145 تريليون دولار

النمو الربعي: 56.7%+

النمو السنوي: 340%+

نمو حسابات العملاء: 280%+

متوسط حجم التداول الشهري: تريليون دولار

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع الهوية المؤسسية الجديدة التي أطلقتها STARTRADER مطلع العام، والتي تعكس الركائز التي تقوم عليها العلامة، وتمنح حضورها العالمي مزيدًا من الوضوح والطموح والاتساق. فالهوية الجديدة لا تمثل تحولًا بصريًا فحسب، بل تجسّد ما رسخته الشركة عبر السنوات من ثقة وأداء، ضمن رؤية أكثر ارتباطًا بمستقبل النمو.

وبصفتها وسيطًا خاضعًا لتنظيم خمس جهات رقابية تشمل CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC، تواصل STARTRADER العمل وفق أعلى معايير الشفافية والموثوقية، مدعومة بأدوات تداول متقدمة، وظروف تداول تنافسية، وتجربة سلسة متعددة المنصات، بما يعزز مكانتها كوسيط بُني على الاستدامة والنمو طويل الأجل.

وتوفر نتائج الربع الأول مؤشرًا مبكرًا على نجاح هذا التموضع الجديد، ليس فقط من خلال تعميق نشاط العملاء الحاليين، بل أيضًا عبر استقطاب متداولين جدد يختارون STARTRADER للمرة الأولى.

ويمتد تموضع العلامة التجارية للشركة إلى ما هو أبعد من منصات التداول، إذ تعزز STARTRADER حضورها العالمي من خلال شراكات استراتيجية بصفتها شريكًا رسميًا لـ NBA وPorsche Carrera Cup Middle East، وهي شراكات تعكس القيم التي تتبناها الشركة في الدقة، والأداء، والطموح العالمي، كما تعبّر عن المعايير التي تضعها لنفسها أمام جمهور دولي واسع.

نبذة عن STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح لعملائه وشركائه المؤسسيين والأفراد الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية (CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC)، وتجمع بين حوكمة قوية ونهج يرتكز على العميل أولًا، مع التزام راسخ بالشفافية والموثوقية ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

