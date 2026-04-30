STARTRADER ने 2026 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की तुलना में 340% अधिक $3.145 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया

इस रिकॉर्ड तिमाही प्रदर्शन ने वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर के लिए विकास के एक नए चरण की शुरुआत की है।

दुबई, UAE, 29 अप्रैल 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER ने अब तक का अपना उच्चतम तिमाही ट्रेडिंग वॉल्यूम जारी किया है। वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर ने पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 340% की वृद्धि और 2025 की चौथी तिमाही से 56.7% की बढ़ोतरी दर्शाते हुए पहली तिमाही के दौरान कुल $3.145 ट्रिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम हासिल किया है। गौरतलब है कि क्लाइंट ट्रेडिंग अकाउंट खोलने में वर्ष-दर-वर्ष 280% की वृद्धि हुई है।

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

ये परिणाम वर्षों के निरंतर प्रदर्शन के माध्यम से STARTRADER द्वारा अर्जित विश्वास को दर्शाते हैं। अब, इसकी रिब्रांडिंग उस विश्वास को एक अधिक स्पष्ट पहचान देती है, जो इसकी बढ़ती वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। 'विश्वास पर निर्मित। विकास से प्रेरित।'

इस उपलब्धि पर, STARTRADER के CEO, Mr. Peter Karsten ने टिप्पणी की:

"ये आंकड़े दर्शाते हैं कि एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पष्ट दिशा द्वारा निर्देशित किए जाने पर क्या होता है। एक ही तिमाही में $3 ट्रिलियन का आंकड़ा पार करना एक उपलब्धि है, लेकिन हमारे लिए इस वृद्धि का व्यापक, सुसंगत और दीर्घकालिक होना महत्वपूर्ण है।"

पहली तिमाही का प्रदर्शन कंपनी के निरंतर विस्तार को दर्शाता है, जिसमें पूरी तिमाही के दौरान मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम औसतन $1 ट्रिलियन रहा था। इससे पता चलता है कि पूरी तिमाही के दौरान ग्राहकों की गतिविधि स्थिर रही, जो इसके प्लेटफॉर्म और प्रस्तुतियों में उनके गहरे विश्वास को दर्शाती है।

2026 की पहली तिमाही के प्रमुख मापदंड:

वर्ष 2026 की पहली तिमाही का कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम: $3.145 ट्रिलियन

तिमाही-दर-तिमाही वृद्धि: +56.7%

वार्षिक वृद्धि: +340%

ग्राहक ट्रेडिंग खाते: वर्ष दर वर्ष +280% की वृद्धि

औसत मासिक ट्रेडिंग वॉल्यूम: $1 ट्रिलियन

वर्ष की शुरुआत में, STARTRADER ने एक संशोधित ब्रांड पहचान प्रस्तुत की जो उन स्तंभों को दर्शाती है जिन पर ब्रांड काम करता है। CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC द्वारा विनियमित ब्रोकर के रूप में, STARTRADER पारदर्शिता और विश्वसनीयता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ पांच अधिकारक्षेत्रों में काम करता है। उन्नत ट्रेडिंग टूल्स, प्रतिस्पर्धी परिस्थितियां और एक सहज मल्टी-प्लेटफॉर्म अनुभव दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए बने ब्रोकर की छवि को पूरा करते हैं।

इसे अधिक सुसंगत, अधिक महत्वाकांक्षी और कंपनी की भविष्य की दिशा के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करते हुए, यह रिब्रांडिंग उन सभी मूल्यों को एकीकृत करती है जिनके लिए STARTRADER हमेशा से खड़ा रहा है।

पहली तिमाही के परिणाम इस बात की शुरुआती पुष्टि करते हैं कि यह पुनर्व्यवस्थापन मौजूदा ग्राहकों के साथ-साथ उनकी गतिविधि को और गहरा करने वाले पहली बार STARTRADER का चयन करने वाले नए ट्रेडरों के लिए भी कारगर प्रमाणित हो रहा है।

STARTRADER की ब्रांड पोजीशनिंग उसके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से बहुत आगे तक फैली हुई है। NBA और Porsche Carrera Cup Middle East के आधिकारिक भागीदार के रूप में, कंपनी स्वयं को सटीकता, प्रदर्शन और वैश्विक पहुंच के लिए प्रसिद्ध संस्थानों के साथ जोड़ती है। ये साझेदारियां STARTRADER द्वारा निर्धारित मानकों को दर्शाती हैं और वैश्विक दर्शकों के सामने इसकी महत्वाकांक्षाओं का संकेत देती हैं।

STARTRADER का परिचय

STARTRADER रिटेल और संस्थागत भागीदारों को MetaTrader, STAR-APP और STAR-COPY सहित कई प्लेटफार्मों के माध्यम से वैश्विक बाजारों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक वैश्विक मल्टी-एसेट ब्रोकर है।

पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दीर्घकालिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता के साथ रिटेल ग्राहकों और भागीदारों दोनों की सेवा करते हुए, पांच अधिकारक्षेत्रों (CMA, ASIC, FSCA, FSA, और FSC) के तहत विनियमित, STARTRADER मजबूत संचालन को ग्राहक-प्रथम दृष्टिकोण के साथ जोड़ता है।

फ़ोटो: https://mma.prnewswire.com/media/2967473/STARTRADER_Q1_2026.jpg

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