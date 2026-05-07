STARTTRADER registra un volumen de operaciones de 3,145 billones de dólares en el primer trimestre de 2026, con un aumento interanual del 340 %

El trimestre récord marca una nueva fase de crecimiento para el bróker global de múltiples activos.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER anunció hoy el mayor volumen trimestral de operaciones de su historia. El bróker global de múltiples activos alcanzó un volumen total de operaciones de 3,145 billones de dólares durante el primer trimestre de 2026, lo que representa un crecimiento del 340 % en comparación con el mismo período del año anterior y un aumento del 56,7 % frente al cuarto trimestre de 2025. Además, la apertura de cuentas de trading de clientes registró un fuerte crecimiento, con un incremento interanual del 280 %.

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

Los resultados reflejan la confianza que STARTRADER ha construido a lo largo de años de ejecución consistente. Ahora, su renovada identidad de marca da una expresión más clara a esa credibilidad, acompañando la expansión global y las crecientes ambiciones de la compañía. Construida sobre la confianza. Impulsada por el crecimiento.

Con motivo de este hito, el CEO de STARTRADER, Sr. Peter Karsten, comentó:

"Estas cifras reflejan lo que sucede cuando una infraestructura sólida está respaldada por una dirección estratégica clara. Superar los 3 billones de dólares en un solo trimestre es un logro importante, pero lo que más valoramos es que este crecimiento sea consistente, diversificado y sostenible."

— Peter Karsten, CEO de STARTRADER

El desempeño del primer trimestre refleja la expansión continua de la compañía, con un volumen promedio mensual de operaciones de 1 billón de dólares durante el período. Esto demuestra que la actividad de los clientes se mantuvo constante a lo largo del trimestre, reflejando su sólida confianza en las plataformas y servicios de la empresa.

Principales indicadores del primer trimestre de 2026:

Volumen total operado en el Q1 2026: 3,145 billones de dólares

Crecimiento trimestral: +56,7 %

Crecimiento interanual: +340 %

Cuentas de trading de clientes: +280 % interanual

Volumen promedio mensual operado: 1 billón de dólares

A comienzos de este año, STARTRADER presentó una identidad de marca renovada, reflejando los pilares que sustentan su operación. Regulada por CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC, la compañía opera en cinco jurisdicciones con un firme compromiso con la transparencia, la confiabilidad y la excelencia operativa. Herramientas avanzadas de trading, condiciones competitivas y una experiencia integrada entre plataformas refuerzan el posicionamiento de un bróker construido para el largo plazo.

Este reposicionamiento consolida los valores que siempre han definido a STARTRADER, haciendo que la marca sea más coherente, ambiciosa y alineada con la dirección estratégica de la compañía.

Los resultados del primer trimestre ya muestran que esta nueva etapa está generando impacto tanto entre los clientes actuales, que han incrementado su actividad, como entre nuevos traders que eligieron STARTRADER por primera vez.

El posicionamiento de marca de STARTRADER va más allá de sus plataformas de trading. Como socio oficial de la NBA y de la Porsche Carrera Cup Middle East, la compañía se asocia con instituciones reconocidas por su precisión, rendimiento y alcance global. Estas alianzas reflejan los estándares que STARTRADER busca mantener y refuerzan su ambición de conectar con una audiencia internacional.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker global de múltiples activos que ofrece a clientes minoristas e institucionales acceso a los mercados globales a través de plataformas como MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Regulada en cinco jurisdicciones (CMA, ASIC, FSCA, FSA y FSC), STARTRADER combina una sólida gobernanza con un enfoque centrado en el cliente, atendiendo a traders y socios con un compromiso continuo con la transparencia, la confiabilidad y el crecimiento sostenible.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2967473/STARTRADER_Q1_2026.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

FUENTE STARTRADER