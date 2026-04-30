STARTRADER、2026年第1四半期の取引高は3兆1,450億ドルと、前年同期比340％増加

この記録的な四半期は、世界的なマルチアセット・ブローカーにとって新たな成長段階を示すものです。

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年4月29日 /PRNewswire/ -- STARTRADERは、過去最高の四半期取引量を記録したと発表しました。世界的なマルチアセット・ブローカーの第1四半期の総取引高は3兆1,450億ドルで、前年同期比340％増、2025年第4四半期比56.7％増となりました。特筆すべきは、顧客取引口座開設数が前年同期比280％増加したことです。

今回の結果は、STARTRADERが長年の一貫した実行によって獲得した信頼を物語っています。今回のブランド刷新により、その信頼感に明確なアイデンティティが与えられ、拡大するグローバルな野心が具現化されました。「信頼を礎に。成長を原動力に。（Built on Trust. Driven by Growth.）」

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

この画期的な出来事について、STARTRADER社の最高経営責任者（CEO）であるPeter Karsten氏は次のようにコメントしています。

「これらの数字は、強力なインフラストラクチャが明確な方向性に導かれたときに起こることを反映しています。1四半期で3兆ドルを突破したのは画期的な出来事ですが、私たちにとって最も重要なのは、その成長が幅広い分野に及んでおり、着実で、持続可能なものであるという点です。」

第1四半期の業績は、同社の持続的な拡大を反映しており、月間取引高は四半期を通じて平均1兆ドルに達しています。これは、顧客の活動が四半期を通じて一貫していたことを示しており、同社のプラットフォームとオファーに対する顧客の深い信頼を反映しています。

2026年第1四半期の主要指標：

2026年第1四半期の総取引高：3兆1,450億ドル

前四半期比成長率：+56.7%

前年比成長率：+340%

顧客取引口座：前年比+280%

月間平均取引高：1兆ドル

今年初め、STARTRADERは、ブランドの基盤となる理念を反映した、洗練されたブランド・アイデンティティを発表しました。CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSCの規制を受けるブローカーとして、STARTRADERは透明性と信頼性に確固たるコミットメントを持ち、5つの管轄区域にまたがって運営しています。先進的な取引ツール、競争力のある条件、そしてシームレスなマルチプラットフォーム体験が、長期的な視点で構築されたブローカーの全体像を形作っています。

このリブランディングは、STARTRADERが常に掲げてきたものを統一し、よりまとまりのある、より野心的で、会社の目指す方向により沿ったものにするものです。

第1四半期の結果は、この再ポジショニングが、既存顧客の取引活動を活性化させているだけでなく、初めてSTARTRADERを選ぶ新規トレーダーからも支持を得ていることを示す初期の証拠となっています。

STARTRADERのブランドポジショニングは、その取引プラットフォームの枠を超えています。NBAおよびポルシェ・カレラカップ・ミドルイーストのオフィシャルパートナーとして、ポルシェは精密さ、パフォーマンス、そしてグローバルなリーチを特徴とする組織と連携しています。これらのパートナーシップは、STARTRADERの基準を反映したものであり、STARTRADERの大志を世界中の観客に示すものです。

STARTRADERについて

STARTRADERは、メタトレーダー、STAR-APP、STAR-COPYを含む様々なプラットフォームを通じて、リテールおよび機関投資家のパートナーにグローバルマーケットへのアクセスを提供する世界的なマルチアセットブローカーです。

5つの管轄区域（CMA、ASIC、FSCA、FSA、FSC）で規制を受けるSTARTRADERは、強力なガバナンスと顧客第一のアプローチを融合し、透明性、信頼性、長期的な成長にコミットし、リテール顧客とパートナーの両方にサービスを提供しています。

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SOURCE STARTRADER