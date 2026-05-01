스타트레이더, 2026년 1분기 거래대금 3조 1450억 달러 기록, 전년 대비 340% 증가

기록적인 분기, 글로벌 멀티애셋 브로커의 새로운 성장 단계를 의미

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 29일 /PRNewswire/ -- 스타트레이더(STARTRADER)가 현재까지 최고 분기별 거래대금을 공개했다. 이 글로벌 멀티애셋 브로커는 1분기 동안 총 거래대금 3조 1450억 달러를 달성하여 전년 대비 340% 증가, 2025년 4분기 대비 56.7% 급증을 기록했다. 특히 고객 거래 계좌 개설 수는 전년 대비 280% 증가했다.

이 결과는 스타트레이더가 수년간의 일관된 실행을 통해 얻은 신뢰를 보여준다. 이제 리브랜딩이 그 신뢰에 더 선명한 정체성을 부여해 성장하는 글로벌 야망을 포착한다. 스타트레이더는 '신뢰 위에 세워지고, 성장으로 추진(Built on Trust. Driven by Growth)'한다.

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

이 이정표에 대해 스타트레이더의 피터 카스텐(Peter Karsten) 최고경영자는 다음과 같이 언급했다.

"이 수치들은 강력한 인프라가 명확한 방향으로 인도될 때 일어나는 일을 반영한다. 단일 분기에 3조 달러를 넘는 것은 중요한 사건이지만, 우리에게 가장 중요한 것은 성장이 광범위하고, 일관되며, 지속 가능하도록 구축되었다는 것이다."

1분기 실적은 분기 전반에 걸쳐 1조 달러의 월평균 거래대금을 기록하며 회사의 지속적인 확장을 반영한다. 이는 고객들의 활동이 분기 전반에 걸쳐 일관되게 유지되었음을 보여주며, 플랫폼과 제공 서비스에 대한 고객들의 깊은 신뢰를 반영한다.

주요 2026년 1분기 지표:

2026년 1분기 총 거래대금: 3조 1450억 달러

분기 대비 성장률: +56.7%

전년 대비 성장률: +340%

고객 거래 계좌: 전년 대비 +280%

월평균 거래대금: 1조 달러

올해 초 스타트레이더는 브랜드가 기능하는 기둥들을 반영하는 세련된 브랜드 정체성을 도입했다. CMA, ASIC, FSCA, FSA 및 FSC의 규제를 받는 브로커로서 스타트레이더는 투명성과 신뢰성에 대한 확고한 약속으로 5개 관할권에서 운영되고 있다. 고급 거래 도구, 경쟁력 있는 조건, 원활한 멀티플랫폼 경험이 장기적으로 구축된 브로커의 모습을 완성한다.

이 리브랜딩은 스타트레이더가 항상 추구해 온 가치를 통합하여 더 응집력 있고, 더 야심 차며, 회사가 향하고 있는 방향과 더 잘 일치하도록 만든다.

1분기 결과는 이러한 재포지셔닝이 기존 고객들에게 공감을 얻어 활동을 심화하고 있으며, 처음으로 스타트레이더를 선택하는 새로운 트레이더들에게도 공감을 얻고 있다는 초기 검증을 보여준다.

스타트레이더의 브랜드 포지셔닝은 거래 플랫폼 그 이상으로 확장된다. 회사는 NBA와 포르쉐 카레라 컵 미들 이스트(Porsche Carrera Cup Middle East)의 공식 파트너로서 정밀성, 성능 및 글로벌 도달 범위로 정의되는 기관들과 보조를 맞춘다. 이러한 파트너십은 스타트레이더가 스스로에게 부여하는 기준을 반영하고 세계의 관객들에게 그 야망을 알린다.

스타트레이더 소개

스타트레이더는 메타트레이더(MetaTrader), 스타-앱(STAR-APP), 스타-카피(STAR-COPY)를 포함한 다양한 플랫폼을 통해 소매 및 기관 파트너들이 글로벌 시장에 접근할 수 있도록 지원하는 글로벌 멀티애셋 브로커다.

5개 관할권(CMA, ASIC, FSCA, FSA, FSC)에서 규제를 받는 스타트레이더는 강력한 거버넌스와 고객 우선 접근법을 결합하여 투명성, 신뢰성 및 장기적 성장에 대한 약속으로 소매 고객과 파트너 모두에게 서비스를 제공한다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2967473/STARTRADER_Q1_2026.jpg

로고: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/STARTRADER_Logo.jpg

SOURCE STARTRADER