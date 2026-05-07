STARTTRADER registra US$ 3,145 trilhões em volume negociado no primeiro trimestre de 2026, com alta de 340% em relação ao ano anterior

O trimestre recorde marca uma nova fase de crescimento para a corretora global de múltiplos ativos.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER divulgou hoje o maior volume trimestral de negociação de sua história. A corretora global de múltiplos ativos alcançou US$ 3,145 trilhões em volume negociado no primeiro trimestre de 2026, representando um crescimento de 340% em relação ao mesmo período do ano anterior e um avanço de 56,7% sobre o quarto trimestre de 2025. As aberturas de contas de negociação também registraram forte crescimento, com alta de 280% na comparação anual.

STARTRADER Posts $3.145 Trillion in Q1 2026 Trading Volume, Up 340 Percent Year-on-Year

Os resultados refletem a confiança conquistada pela STARTRADER ao longo de anos de atuação consistente. Agora, sua nova identidade de marca dá uma expressão mais clara a essa credibilidade, acompanhando a expansão global e as ambições da companhia. Construída com base em confiança. Impulsionada pelo crescimento.

Por ocasião desse marco, o CEO da STARTRADER, Sr. Peter Karsten, comentou:

"Esses números refletem o que acontece quando uma infraestrutura sólida é sustentada por uma direção estratégica clara. Superar a marca de US$ 3 trilhões em um único trimestre é um marco importante, mas o que mais importa para nós é que esse crescimento seja consistente, diversificado e sustentável."

— Peter Karsten, CEO da STARTRADER

O desempenho do primeiro trimestre reflete a expansão contínua da empresa, com um volume médio mensal negociado de US$ 1 trilhão ao longo do período. Isso demonstra que a atividade dos clientes permaneceu consistente durante todo o trimestre, refletindo sua forte confiança nas plataformas e ofertas da empresa.

Principais indicadores do primeiro trimestre de 2026:

Volume total negociado no Q1 2026: US$ 3,145 trilhões

Crescimento trimestral: +56,7%

Crescimento anual: +340%

Contas de negociação de clientes: +280% na comparação anual

Volume médio mensal negociado: US$ 1 trilhão

No início deste ano, a STARTRADER apresentou uma identidade de marca renovada, refletindo os pilares que sustentam sua atuação. Regulada por CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC, a empresa opera em cinco jurisdições com forte compromisso com transparência, confiabilidade e excelência operacional. Ferramentas avançadas de negociação, condições competitivas e uma experiência integrada entre plataformas reforçam o posicionamento de uma corretora construída para o longo prazo.

Esse reposicionamento consolida os valores que sempre definiram a STARTRADER, tornando a marca mais coesa, ambiciosa e alinhada à direção estratégica da companhia.

Os resultados do primeiro trimestre já indicam que essa nova fase vem repercutindo tanto entre clientes atuais, que ampliaram sua atividade, quanto entre novos traders que escolheram a STARTRADER pela primeira vez.

O posicionamento da marca STARTRADER vai além de suas plataformas de negociação. Como parceira oficial da NBA e da Porsche Carrera Cup Middle East, a empresa se associa a instituições reconhecidas por precisão, performance e alcance global. Essas parcerias refletem os padrões que a STARTRADER busca manter e reforçam sua ambição de dialogar com uma audiência internacional.

Sobre a STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global de múltiplos ativos que oferece a investidores de varejo e institucionais acesso aos mercados globais por meio de plataformas como MetaTrader, STAR-APP e STAR-COPY.

Regulada em cinco jurisdições (CMA, ASIC, FSCA, FSA e FSC), a STARTRADER combina governança sólida com uma abordagem centrada no cliente, atendendo traders e parceiros com compromisso contínuo com transparência, confiabilidade e crescimento sustentável.

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FONTE STARTRADER