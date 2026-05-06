شركة STARTRADER تُحدث نقلة نوعية في ملعب كرة سلة يخدم 10,000 طفل سنويًا في فيتنام

الملعب المطوّر حديثًا دخل حيّز الاستخدام الفعلي، موفّرًا بيئة رياضية آمنة ومنظمة تدعم التعلم والتطوير اليومي.

مدينة هو تشي منه، فيتنام, 6 مايو / أيار 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة STARTRADER عن استكمال مشروع تحويل ملعب كرة سلة بمساحة 28×15 مترًا في دار الأطفال بالمنطقة العاشرة في فيتنام، حيث جرى تطويره ليصبح مساحة تشغيلية متكاملة تُستخدم اليوم من قبل أكثر من 10,000 طفل سنويًا، وذلك تماشيًا مع رؤية مؤسسة STAR وتحت شعار: "حيث تبدأ نجوم الغد".

From baseline to breakthrough, the full transformation is captured in a STARTRADER video. Speed Speed STARTRADER Transforms Basketball Court for 10,000 Youth Annually in Vietnam

وكُشف عن المشروع خلال حفل التسليم في 19 أبريل، حيث تم استبدال المساحة السابقة الأساسية بملعب احترافي مكتمل، يتميز بأرضية عالية الجودة، وخطوط واضحة، وتصميم محسّن يضمن الاستخدام الآمن والمتواصل.

ولم يقتصر الأثر على التحديث الفني، إذ قامت STARTRADER، بصفتها شريكًا رسميًا لـ الرابطة الوطنية لكرة السلة، بإحياء المكان من خلال توزيع كرات السلة والقمصان والمستلزمات المدرسية خلال الحفل. كما شكّلت مباراة جماعية، إلى جانب كلمات ممثلي الشركة والمؤسسة، لحظة تسليم مفعمة بالحيوية وروح المجتمع، أرست أساسًا لاستخدام مستدام.

ومنذ اكتمال المشروع، أصبح الملعب جزءًا فاعلًا من الحياة اليومية في المركز، حيث يشارك الطلاب بشكل أكثر انتظامًا في الأنشطة الجماعية، والتدريبات، والفعاليات المنظمة. وقد بدأت البيئة الجديدة بالفعل في تعزيز مستويات المشاركة وخلق مساحة أكثر تحفيزًا للتطوير.

وتُعد دار الأطفال في المنطقة العاشرة مركزًا نابضًا بالحياة للأطفال من عمر 7 إلى 15 عامًا، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة والمسابقات التي تمكّن أكثر من 10,000 طفل سنويًا من تنمية الإبداع والانضباط واكتساب مهارات حياتية عملية.

وقالت نغوين ثي نغوك هيو، المديرة العامة لدار الأطفال في المنطقة العاشرة:

"نُعرب عن تقديرنا العميق لالتزام STARTRADER بإنشاء مساحة تتيح للأطفال النمو الحقيقي. لم يعد هذا مجرد ملعب، بل أصبح مكانًا يشعر فيه الأطفال بالفخر والانتماء. منذ اكتماله، لاحظنا تحسنًا واضحًا في طاقاتهم ومستوى تفاعلهم، وأثره ملموس يوميًا."

ومن جانبه، قال بيتر كارستن، الرئيس التنفيذي لشركة STARTRADER:

"إن رؤية هذا المشروع ينبض بالحياة وملاحظة سرعة اندماجه في الروتين اليومي للطلاب هو ما يمنحه قيمته الحقيقية. هذه هي النتائج التي تبرر الجهد المبذول، من خلال خلق مساحة تمكّن الشباب من النمو، وبناء الثقة، وتحقيق تقدم ملموس."

ومن نقطة البداية إلى الإنجاز، تم توثيق التحول الكامل في فيديو خاص بشركة STARTRADER.

ومن خلال الاستثمار في مساحات متاحة تدعم الانضباط والتطوير، تواصل STARTRADER توسيع أثرها في مجال المسؤولية المجتمعية، عبر تحويل مبادئ الاستمرارية والتنظيم إلى بيئات واقعية تحقق نتائج قابلة للقياس.

حول STARTRADER

تُعد STARTRADER وسيطًا عالميًا متعدد الأصول، يتيح لعملائه وشركائه المؤسسيين والأفراد الوصول إلى الأسواق العالمية عبر مجموعة من المنصات تشمل MetaTrader وSTAR-APP وSTAR-COPY.

وتخضع الشركة لتنظيم خمس جهات رقابية (CMA وASIC وFSCA وFSA وFSC)، وتجمع بين حوكمة قوية ونهج يرتكز على العميل أولًا، مع التزام راسخ بالشفافية والموثوقية ودعم النمو المستدام طويل الأجل.

فيديو: https://mma.prnewswire.com/media/2968740/STARTRADER_Basketball_Court.mp4

صورة: https://mma.prnewswire.com/media/2968739/STARTRADER_Basketball_Court.jpg

الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/2862508/5944135/STARTRADER_Logo.jpg