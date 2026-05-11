STARTRADER reforma quadra de basquete que atende 10.000 jovens por ano no Vietnã

STARTRADER conclui a reforma de uma quadra de basquete que atende 10.000 jovens por ano

A quadra de basquete, recentemente reformada, já está em uso, proporcionando um ambiente esportivo seguro e organizado para o aprendizado e o desenvolvimento diários.

CIDADE DE HO CHI MINH, Vietnã, 6 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER concluiu a reforma de uma quadra de basquete de 28 × 15 m na Casa das Crianças do Distrito 10, no Vietnã, transformando-a em um espaço totalmente funcional que agora é utilizado por mais de 10.000 jovens estudantes anualmente, em consonância com a visão da Fundação STAR: "Onde começam as estrelas do amanhã".

From baseline to breakthrough, the full transformation is captured in a STARTRADER video. Speed Speed STARTRADER Transforms Basketball Court for 10,000 Youth Annually in Vietnam

Inaugurado durante a cerimônia de entrega em 19 de abril, o projeto substituiu um espaço anteriormente simples por uma quadra com acabamento profissional, dotada de um piso de alta qualidade, marcações nítidas e um layout aprimorado, projetado para uso seguro e constante.

Além da reforma, a STARTRADER, parceira oficial da NBA, animou o ambiente com bolas de basquete, camisetas e material escolar distribuídos durante a cerimônia. Um jogo em equipe, acompanhado de discursos da STARTRADER e de representantes da escola, marcou a entrega como um momento animado e voltado para a comunidade, que definiu o tom para o uso contínuo do espaço.

Desde a sua conclusão, a quadra tornou-se parte integrante do dia a dia do centro, com os alunos participando de forma mais constante de brincadeiras em grupo, sessões de treinamento e atividades organizadas. O novo ambiente já está incentivando a participação e criando um espaço mais envolvente para o desenvolvimento.

A Casa das Crianças do Distrito 10 é um centro dinâmico para crianças de 7 a 15 anos, oferecendo diversas aulas, clubes e competições que capacitam mais de 10.000 alunos por ano a desenvolver criatividade, disciplina e habilidades para a vida real.

"Agradecemos imensamente o compromisso da STARTRADER em criar um espaço onde as crianças possam realmente crescer. Mais do que uma quadra, é agora um lugar do qual nossos alunos se orgulham e com o qual se sentem identificados. Desde a conclusão da reforma, vimos um crescimento claro em sua energia e engajamento. Seu impacto já é visível todos os dias." — Nguyen Thoc Ngoc Hienu, Gerente Geral, A Casa das Crianças do Distrito 10.

"Ver o espaço ganhar vida e observar a rapidez com que ele se tornou parte da rotina diária dos alunos é o que dá sentido a esse projeto. É esse tipo de resultado que justifica todo o esforço, criando um espaço onde os jovens possam crescer, ganhar confiança e vivenciar um progresso real." — Peter Karsten, CEO da STARTRADER.

Ao investir em espaços acessíveis que promovem a disciplina e o desenvolvimento, a STARTRADER continua ampliando seu impacto em matéria de responsabilidade social corporativa, traduzindo consistência e estrutura em ambientes reais que geram resultados mensuráveis.

Sobre A STARTRADER

A STARTRADER é uma corretora global que oferece a seus clientes oportunidades de realizar trading com instrumentos financeiros on-line. A STARTRADER atende a Parceiros e Clientes de Varejo, que podem negociar usando a Plataforma MetaTrader, o STAR-APP e o STAR-COPY.

Como uma corretora global, a STARTRADER mantém uma abordagem centrada no cliente como princípio fundamental. Regulamentada em cinco jurisdições (ASIC, FSA, FSC, FSCA e CMA), a STARTRADER mantém uma sólida governança e um crescimento sustentável. A equipe da STARTRADER é composta por profissionais dedicados que trabalham de forma colaborativa para oferecer um serviço de qualidade a seus parceiros e clientes.

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FONTE STARTRADER