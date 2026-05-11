STARTRADER transforma la cancha de baloncesto para 10.000 jóvenes al año en Vietnam

STARTRADER completa la actualización de la cancha de baloncesto que atiende a 10.000 jóvenes al año

La cancha de baloncesto que acaba de ser renovada ya está en uso activo y ofrece un entorno deportivo seguro y estructurado para el aprendizaje y el desarrollo diario.

CIUDAD HO CHI MINH, Vietnam, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- STARTRADER completó la transformación de una cancha de baloncesto de 28×15 metro en la Casa de los Niños del Distrito 10 en Vietnam, y la convirtió en un espacio totalmente operativo que ahora utilizan más de 10.000 jóvenes estudiantes al año, en línea con la visión de la Fundación STAR, "Donde comienzan las estrellas del mañana".

From baseline to breakthrough, the full transformation is captured in a STARTRADER video. Speed Speed STARTRADER Transforms Basketball Court for 10,000 Youth Annually in Vietnam

El proyecto se presentó durante la ceremonia de entrega el 19 de abril y reemplazó un espacio previamente básico con una cancha terminada a nivel profesional, con una superficie de alta calidad, marcas claras y un diseño mejorado para ser utilizada de forma segura y constante.

Más allá de la mejora, STARTRADER, socio oficial de la NBA, dio vida al espacio con pelotas de baloncesto, camisetas y útiles escolares distribuidos durante la ceremonia. La entrega estuvo marcada por un juego en equipo y las intervenciones de STARTRADER y los representantes de la escuela, lo que resultó en un momento enérgico e impulsado por la comunidad que sentó las bases para su uso continuo.

Desde que se terminó, la cancha se ha convertido en una parte activa de la vida diaria en el centro, y los estudiantes participan de manera más constante en juegos grupales, sesiones de capacitación y actividades organizadas. El nuevo entorno ya está fortaleciendo la participación y creando un espacio más atractivo para el desarrollo.

La Casa de los Niños del Distrito 10 es un centro vibrante para niños de 7 a 15 años, que ofrece diversas clases, clubes y competiciones que capacitan a más de 10.000 estudiantes cada año para desarrollar creatividad, disciplina y habilidades de la vida real.

"Apreciamos profundamente el compromiso de STARTRADER de crear un espacio en el que los niños puedan crecer de verdad. Más que una cancha, ahora es un lugar del que nuestros estudiantes se sienten orgullosos y conectados. Desde su finalización, hemos visto un claro crecimiento en su energía y compromiso. Ya puede verse su impacto todos los días". — Nguyễn Thị Ngọc Hiếu, director general de la Casa de los Niños del Distrito 10.

"Ver cómo el espacio cobra vida y lo rápido que se convirtió en parte de la rutina diaria de los estudiantes es lo que hace que este proyecto sea significativo. Este es el tipo de resultado que justifica el esfuerzo, creando un lugar en el que los jóvenes puedan crecer, generar confianza y experimentar un progreso real". — Peter Karsten, director ejecutivo de STARTRADER.

Al invertir en espacios accesibles que apoyan la disciplina y el desarrollo, STARTRADER continúa ampliando su impacto en la RSE, transformando la constancia y la estructura en entornos del mundo real que ofrecen resultados medibles.

Acerca de STARTRADER

STARTRADER es un bróker mundial que ofrece a sus clientes la oportunidad de operar con instrumentos financieros en línea. STARTRADER presta sus servicios tanto a socios como a clientes minoristas, que pueden operar utilizando la plataforma MetaTrader, STAR-APP y STAR-COPY.

Como bróker global, STARTRADER tiene como principio fundamental un enfoque centrado en el cliente. Regulado en 5 jurisdicciones (ASIC, FSA, FSC, FSCA y CMA), STARTRADER mantiene una sólida gobernanza y un crecimiento sostenible. El equipo de STARTRADER está compuesto por profesionales dedicados que trabajan en colaboración para brindar un servicio de calidad a sus socios y clientes.

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FUENTE STARTRADER